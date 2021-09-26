Мазепин получил предупреждение за опасную оборону на «Гран-при России»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин получил официальное предупреждение за опасную оборону во время борьбы с Юки Цунодой в Сочи. Ему показали черно-белый флаг, что гоночный директор FIA Майкл Масси объяснил неспортивным поведением.

«Он очень поздно закрыл калитку во время борьбы с Юки в 12-м повороте, что мы уже не раз обсуждали. Это было неспортивное поведение, и мы не можем оставлять без внимания такие случаи, — цитирует Масси Autosport. — Никита был у стюардов несколько раз, но некоторые пилоты бывают у нас и чаще. У меня нет особых опасений на его счет».

Мазепин занял 18-е место. Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.