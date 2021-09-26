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Мазепин получил предупреждение за опасную оборону на «Гран-при России»

22:11
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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин получил официальное предупреждение за опасную оборону во время борьбы с Юки Цунодой в Сочи. Ему показали черно-белый флаг, что гоночный директор FIA Майкл Масси объяснил неспортивным поведением.

«Он очень поздно закрыл калитку во время борьбы с Юки в 12-м повороте, что мы уже не раз обсуждали. Это было неспортивное поведение, и мы не можем оставлять без внимания такие случаи, — цитирует Масси Autosport. — Никита был у стюардов несколько раз, но некоторые пилоты бывают у нас и чаще. У меня нет особых опасений на его счет».

Мазепин занял 18-е место. Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72505-nikite-mazepinu-vynesli-preduprezhdenie-za-opasnuyu-oboronu

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Евгений Петров все материалы автора

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