Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1» в карьере
16:45
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при России». Соревнования проходили в Сочи.
Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в «Формуле-1».
Семикратный чемпион «Ф-1» Хэмилтон победил на «Гран-при России» в пятый раз в карьере. Ранее британец первенствовал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.
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