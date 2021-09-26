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Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1» в карьере

16:45
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при России». Соревнования проходили в Сочи.

Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в «Формуле-1».

Семикратный чемпион «Ф-1» Хэмилтон победил на «Гран-при России» в пятый раз в карьере. Ранее британец первенствовал в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

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Иван Шитик все материалы автора

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