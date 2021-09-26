Формула-1
«Гран-при России»
Новости
Перекличка Лонгрид (2014)
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Карлос Сайнс: «Мы очень правильно работали с резиной»

17:48
Теги:

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял третье место

«Я был доволен, когда я мог сдерживать Норриса позади, — сказал Сайнс. —  Я был очень доволен, а потом началось гранулирование на моей резине, и я уступил. Мы очень правильно работали с резиной, когда начался дождь вовремя остановились в боксах. В итоге мы смогли попасть в призеры и заняли третье место».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«У «Спартака» состав для 4-5-го места. А какие могут быть вопросы к судье матча «Зенит» — «Крылья»?» Мнение Кобелева
Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика
«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
Финт Варелы стал украшением матча «Динамо» — «Рубин». Видео
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд