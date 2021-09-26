Карлос Сайнс: «Мы очень правильно работали с резиной»

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял третье место

«Я был доволен, когда я мог сдерживать Норриса позади, — сказал Сайнс. — Я был очень доволен, а потом началось гранулирование на моей резине, и я уступил. Мы очень правильно работали с резиной, когда начался дождь вовремя остановились в боксах. В итоге мы смогли попасть в призеры и заняли третье место».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.