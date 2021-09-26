Фернандо Алонсо: «Третье место было нам по силам»

Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял шестое место.

«Мы финишировали шестыми, но я думаю, что третье место нам было по силам. Все свелось к удаче: дождь пошел довольно поздно. Это было похоже на подбрасывание монетки. Некоторые машины остановились на один круг раньше, и я был на третьей позиции, когда начался сильный дождь. Это было невозможно предсказать.

Шестое место — это хороший результат для нас, и мы его заслужили. Мы выглядели конкурентоспособными на протяжении всей гонки, так что у нас есть много положительных моментов«.

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.