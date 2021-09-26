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Фернандо Алонсо: «Третье место было нам по силам»

26 сентября 2021, 22:58
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял шестое место.

«Мы финишировали шестыми, но я думаю, что третье место нам было по силам. Все свелось к удаче: дождь пошел довольно поздно. Это было похоже на подбрасывание монетки. Некоторые машины остановились на один круг раньше, и я был на третьей позиции, когда начался сильный дождь. Это было невозможно предсказать.

Шестое место — это хороший результат для нас, и мы его заслужили. Мы выглядели конкурентоспособными на протяжении всей гонки, так что у нас есть много положительных моментов«.

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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Евгений Петров все материалы автора

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