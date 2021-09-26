Мазепин провел экскурсию по автодрому в Сочи для мальчика с ДЦП
14:11
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин провел экскурсию для Макара Гостюхина, у которого диагностирован детский церебральный паралич.
«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Расставляйте приоритеты правильно. Увидимся в день гонки», — написал Мазепин под видео в Instagram.
23 сентября Мазепин на пресс-конференции в преддверии старта «Гран-при России» призвал поддерживать детей с ДЦП.
Гонка состоится 26 сентября в Сочи. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Читайте также
«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне
Игоря Захаркина выжили из России завистливые ветераны. Теперь тренер возглавил аутсайдера немецкого чемпионата
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю