Мазепин провел экскурсию по автодрому в Сочи для мальчика с ДЦП

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин провел экскурсию для Макара Гостюхина, у которого диагностирован детский церебральный паралич.

«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Расставляйте приоритеты правильно. Увидимся в день гонки», — написал Мазепин под видео в Instagram.

23 сентября Мазепин на пресс-конференции в преддверии старта «Гран-при России» призвал поддерживать детей с ДЦП.

Гонка состоится 26 сентября в Сочи. Начало — в 15.00 по московскому времени.