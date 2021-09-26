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Мазепин провел экскурсию по автодрому в Сочи для мальчика с ДЦП

14:11
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин провел экскурсию для Макара Гостюхина, у которого диагностирован детский церебральный паралич.

«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Расставляйте приоритеты правильно. Увидимся в день гонки», — написал Мазепин под видео в Instagram.

Публикация от Nikita Mazepin (@nikita_mazepin)

23 сентября Мазепин на пресс-конференции в преддверии старта «Гран-при России» призвал поддерживать детей с ДЦП.

Гонка состоится 26 сентября в Сочи. Начало — в 15.00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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