«Росгонки» сделали заявление по расторжению контракта с «Формулой-1»

Промоутер «Гран-при России» АНО «РОСГОНКИ» в официальном заявлении подтвердил информацию о расторжении контракта с «Формулой-1».

Компания в полном объеме выполняет свои обязательства по возврату билетов на «Гран-при России» 2022 года.

В организации подчеркнули, что все денежные средства будут возвращены в полном объеме, однако с учетом текущей нестабильной ситуации необходимо время на обработку поступающих запросов.

«Сочи Автодром» продолжает свою работу в штатном режиме.