Норрис признан гонщиком дня «Гран-при России»
17:19
Пилот «Макларена» Ландо Норрис признан лучшим гонщиком дня «Гран-при России», сообщает пресс-служба «Формулы-1».
За несколько кругов до финиша Норрис лидировал в гонке. После начала дождя он решил остаться на трассе. Из-за этого гонщик слишком поздно сменил шины и потерял много времени. В итоге он стал седьмым.
Победителем «Гран-при России» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Тройку замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».
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