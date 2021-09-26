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Расселл считает, что «Уильямс» провел сильную гонку в Сочи

26 сентября 2021, 23:28
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Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл подвел итог «Гран-при России». Он занял десятое место.

«Я считаю, что сегодня мы провели действительно сильную гонку, не допускали глупых ошибок, — цитирует британца Autosport. — Первые 12 кругов мы держались третьими. Получил большое удовольствие, сражаясь с «Маклареном», «Мерседесом» и «Астон Мартин» за третью позицию. Считаю, что мы должны гордиться этим.

В конце я испытывал трудности на промежуточных шинах, так как я был на изношенном комплекте. У нас их не осталось из-за того, что мы все использовали в квалификации. В конце концов, мы заработали один балл, что не может не радовать. Это не был результат мечты, но перед началом уик-энда, если бы нам предложили 10-е место, мы бы его взяли. В целом, я думаю, это была хорошая гонка".

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72506-rassel-mne-prishlos-ispolzovat-iznoshennye-promezhutochnye-shiny

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Евгений Петров все материалы автора

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