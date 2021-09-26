В Госдуме оценили уровень проведения «Гран-при России» в Сочи

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об уровне организации «Гран-при России» Формулы-1. Гонка прошла на автодроме в Сочи.

«Несмотря на очень сложные погодные условия, мы справились и смогли организовать такое мероприятие. Там работает опытная команда. В Сочи гонка стала традиционной, она проходит там уже более пяти лет. Несмотря на природные катаклизмы, гонка прошла успешно. Это говорит о профессионализме сотрудников и хорошей готовности самой трассы. Мы уже привыкли к тому, что в Сочи проходит Формула-1. Надеюсь, что питерская трасса будет не менее достойной. Может быть, даже более совершенной, чем в Сочи. Технологии не стоят на месте», — сказал Свищев «СЭ».

Победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при России» стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для него эта победа стала 100-й в «Формуле-1».