Ландо Норрис об упущенной победе в Сочи: «Я несчастен и опустошен»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал итог «Гран-при» России. Он долгое время лидировал, но за несколько кругов до финиша пропустил соперников вперед и в итоге стал только седьмым.

«Даже не знаю, с чего начать... Я несчастен и опустошен, — цитирует Норриса Autosport. — Мы приняли решение оставаться на «сликах» и придерживались его. В конце концов это оказалось ошибкой. Команда хотела провести пит-стоп раньше, а я решил остаться. Это было мое решение, и я думал, что это правильный путь.

Я почувствовал, что способен быть лидером гонки. Не думаю, что исход многое меняет. Это просто разочарование. Я сделал все, что мог, хотя в конце было сложно. Я совершил пару ошибок, но все же смог сдержать Льюиса и сумел немного оторваться. Мне сказали, что дождь не будет усиливаться и в таком случае наше решение было бы верным, но погода решила иначе.

Когда до финиша пара кругов, а ты лидируешь в гонке, не хочется принимать опрометчивые решения. Мы сделали то, что считали правильным, и все ребята из команды проделали отличную работу. Я доволен всем, кроме одного решения, которое мы проанализируем и постараемся не повторять ошибок".

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.