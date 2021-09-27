Боттас — о «Гран-при России»: «Дождь спас для меня гонку»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки «Гран-при России». Он стартовал с конца пелотона из-за замены силовой установки и занял пятое итоговое место.
«В целом сегодня по ходу гонки ситуация улучшалась, но у меня возникли серьезные трудности с преследованием болидов соперников — в некоторых поворотах появлялась очень сильная недостаточная поворачиваемость. Вот почему я не мог вплотную преследовать соперников и сегодня оказался в невыгодном положении.
Момент выбора остановки в боксах для смены шин и правда имел ключевое значение. И я, честно говоря, просил команду остановиться на круг раньше — но мне кажется, что команда в тот момент просто была еще не готова к пит-стопу. Так что мне пришлось проехать еще один круг — и я все равно оказался одним из первых, кто провел пит-стоп, и это была выгодная ситуация.
Так что я думаю, что в итоге эта ситуация, можно так сказать, спасла для меня нашу гонку, потому что в обычных условиях мне было очень трудно прорываться вперед через пелотон. День вышел непростой", — приводит слова Боттаса Planet F1.
Победителем стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Карлос Сайнс из «Феррари».
Дополнительная информация:
https://www.planetf1.com/news/damon-hill-valtteri-bottas-russia-defence/
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