Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки «Гран-при России». Он стартовал с конца пелотона из-за замены силовой установки и занял пятое итоговое место.

«В целом сегодня по ходу гонки ситуация улучшалась, но у меня возникли серьезные трудности с преследованием болидов соперников — в некоторых поворотах появлялась очень сильная недостаточная поворачиваемость. Вот почему я не мог вплотную преследовать соперников и сегодня оказался в невыгодном положении.

Момент выбора остановки в боксах для смены шин и правда имел ключевое значение. И я, честно говоря, просил команду остановиться на круг раньше — но мне кажется, что команда в тот момент просто была еще не готова к пит-стопу. Так что мне пришлось проехать еще один круг — и я все равно оказался одним из первых, кто провел пит-стоп, и это была выгодная ситуация.

Так что я думаю, что в итоге эта ситуация, можно так сказать, спасла для меня нашу гонку, потому что в обычных условиях мне было очень трудно прорываться вперед через пелотон. День вышел непростой", — приводит слова Боттаса Planet F1.

Победителем стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Карлос Сайнс из «Феррари».