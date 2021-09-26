Хэмилтон обошел Ферстаппена после победы на «Гран-при России»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы на «Гран-при России» опередил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена из Нидерландов и вышел в лидеры личного зачета пилотов «Формулы-1».

Семикратный чемпион «Ф-1» Хэмилтон в воскресенье одержал 100-ю победу в «Королевских гонках», выиграв Гран-при России. Ферстаппен занял второе место. В активе Хэмилтона в зачете стало 246,5 балла, у Ферстаппена 244,5 очка. Замыкает тройку лучших финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (151).

Следом идут Ландо Норрис из «Макларена» (139 очков) и Серхио Перес на «Ред Булле» (120 очков).

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (362,5 очка), далее идут «Ред Булл» (344,5) и «Макларен» (215).