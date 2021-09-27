«У тебя большое спортивной будущее». Нагорный выложил совместное фото с Мазепиным

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал совместное фото с пилотом «Хаас» Никитой Мазепиным после «Гран-при России» «Формулы-1».

«Впервые удалось побывать на «Формуле-1». Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — написал Нагорный в Instagram.

Мазепин на домашнем Гран-при занял 18-е место. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».