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«У тебя большое спортивной будущее». Нагорный выложил совместное фото с Мазепиным

10:11
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал совместное фото с пилотом «Хаас» Никитой Мазепиным после «Гран-при России» «Формулы-1».

«Впервые удалось побывать на «Формуле-1». Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — написал Нагорный в Instagram.

Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)

Мазепин на домашнем Гран-при занял 18-е место. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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