Российского четвертьфинала на «Ролан Гаррос» не будет. Рублев победил Синнера, но Медведев уступил Чиличу

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, а Даниил Медведев — нет.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Мужчины. Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Синнер (Италия, 11) — 1:6, 6:4, 2:0, отказ

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:2, 6:3, 6:2

Первый день второй недели «Ролан Гаррос» для российских болельщиков был примечателен тем, что по его ходу могли быть оформлены сразу два российских четвертьфинала в одиночных разрядах. Реальностью стал только один — у девушек Вероника Кудерметова обыграла опытную американку Мэдисон Киз, а находящаяся в отличной форме Дарья Касаткина разгромила итальянку Камилу Джорджи.

Впрочем, у прекрасного пола все вообще более непредсказуемо и турбулентно — до четвертьфинала «дожила» только одна представительница из верхней половины посева — Ига Швентек из Польши. У мужчин же из восьми четвертьфиналистов шестеро представляют топ-8. И обе потери фавориты понесли в понедельник, свои матчи проиграли Стефанос Циципас и, к сожалению, Даниил Медведев.

Закрытие дня

Если в предыдущих кругах матчи россиян нередко открывали программу дня, то на этот раз оба они выходили играть последним темпом — Андрей Рублев на корт имени Сюзанны Ленглен, а Даниил Медведев — на главную арену Филиппа Шатрие.

Встречу Рублева с представителем Италии Янником Синнером болельщики ожидали с интересом. Хотя по посеву выше числился россиянин — 7-й против 11-го у оппонента, фаворитом считался Синнер. Он до этого выиграл у Андрея обе встречи на грунте, в том числе одну в нынешнем сезоне, на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Вот и на этот раз встреча для Рублева началась так, что хуже не придумаешь — он всего за полчаса проиграл стартовый сет со счетом 1:6. Россиянин подавал первым мячом с процентом ниже 50, тогда как его соперник отлично действовал на приеме. К тому же оба теннисиста имели по два брейк-пойнта, но Синнер реализовал оба, а Андрей — ни одного.

Но во второй партии картина на подаче изменилась на диаметрально противоположную, и теперь уже у итальянца не было шансов в «чужих» геймах. К тому же, он начал испытывать дискомфорт — Янника стала беспокоить старая травма колена. Он держался до счета 4:4, а затем проиграл четыре гейма подряд. Рублев выиграл вторую партию и с брейком повел в третьей, после чего соперник решил не продолжать борьбу.

Игра в схожем ключе

Таким образом, Рублев свою часть задачи выполнил, пускай и не без помощи соперника. Теперь дело было за Медведевым. Тот, как мы помним, прибыл в Париж, сыграв всего один матч в текущем грунтовом сезоне и не одержав ни одной победы.

Но уже на «Ролан Гаррос» он заиграл так, что оказался в шаге от повторения своего лучшего результата на этом турнире. А после победы над сербом Миомиром Кечмановичем даже сам Даниил, похоже, был удивлен качеством своего тенниса. За три круга Медведев не отдал соперникам ни сета.

Тем удивительней факт, что он начал свой матч против Марина Чилича в схожем с Рублевым ключе. До этого Даниил трижды встречался с опытным хорватом и всегда выходил победителем. Но на этот раз Чилич с ходу сделал серьезную заявку на успех.

До счета 2:2 в первой партии ничего особо интересного на корте не происходило — Медведев под ноль забрал две своих подачи, пытался, хоть и без особого эффекта, зацепиться за чужие. Но затем россиянин отдал пять геймов подряд.

Даниил никак не мог найти свою игру на приеме, тогда как хорват здорово подавал и с убийственной стабильностью набирал очки выходами к сетке. Если розыгрыш затягивался дольше чем на пять ударов, то верх чаще всего брал Чилич. Сет завершился в его пользу за 31 минуту. Но один из вопросов, приходивших на ум, был таков: как долго 33-летний Чилич сможет действовать в такой энергозатратной манере? Как выяснилось, достаточно долго.

Битва с самим собой

Впрочем, из трех предыдущих матчей на «Ролан Гаррос» два Марин взял максимально легко. Венгру Аттиле Балажу он отдал всего три гейма, французскому ветерану Жилю Симону — пять. И против Медведева признаков усталости не показывал.

Второй сет пошел как под копирку, первые четыре гейма теннисисты брали каждый свою подачу, а затем Чилич выиграл «свой» гейм «всухую», а затем сделал и брейк. Он дважды переиграл Даниила в долгих розыгрышах, а затем поймал на неаккуратной укоротке и четко пробил в угол с форхэнда.

Это был ключевой момент партии — вскоре хорват вел уже 5:2. Медведев старался, но так и не сумел заработать хотя бы один шанс на обратный брейк. При равном количестве невынужденных ошибок Чилич пробивал в два с лишним раза больше виннеров. Два из них пришлись на решающий гейм.

Третий сет Даниил сразу начал с двойной ошибки, затем допустил еще одну уже при счете 30:30, и как результат отдал стартовый гейм. После чего Чилич забрал свою подачу под ноль — и тут пахнуло безысходностью. Казалось, что россиянин борется и с соперником, и с самим собой — в третьем гейме Медведев допустил очередную двойную ошибку и три невынужденных — и вскоре уступал уже 0:4.

Даниил еще поборолся, но Чилич в этот вечер просто был лучше во всех компонентах игры. Медведеву не удалось во второй раз в карьере оказаться в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Чилич за место в полуфинале поспорит с Рублевым.