Ролан Гаррос-2022: даты, расписание, участники, фавориты

Что нужно знать об Открытом чемпионате Франции. Формат турнира, даты и место проведения, призовой фонд, «сеяные» игроки и фавориты, расписание соревнований.

«Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции по теннису) — второй в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема», который пройдет на грунтовых кортах Парижа с 22 мая по 5 июня 2022 года. Общий призовой фонд одного из четырех крупнейших соревнований года составит 43,6 миллиона евро. В основную сетку French Open-2022, как и на всех остальных «мейджорах», включаются по 128 игроков в одиночных разрядах и по 64 дуэта — в парных и миксте. Рассказываем, кто является фаворитом турнира и на что претендуют россияне, выступающие в нейтральном статусе.

Roland Garros-2022: даты и место проведения турнира

Основной турнир одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису стартует 22 мая и завершится 5 июня. «Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», который проводит поединки основной сетки не в течение двух недель, а за 15 дней. Лишний день необходим в связи с особенностями игры на грунте, где матчи часто продолжаются дольше, чем на других покрытиях, а также с тем, что территория спорткомплекса «Ролан Гаррос» — самая маленькая из всех «мейджоров», и соревновательных кортов здесь меньше, чем хотелось бы. Много лет идут разговоры о переезде турнира на более удобную территорию в предместья Парижа, но вопрос все никак не решается. Квалификация в этом году играется с 16 по 20 мая, юниорский и прочие сопутствующие турниры — с 30 мая по 5 июня.

Комплекс «Ролан Гаррос» находится на окраине городской черты французской столицы. Он назван в честь французского летчика и спортсмена, героя Первой мировой войны. Теннисную специализацию эта территория получила в 1927 году, и с тех пор неизменно принимает Открытый чемпионат Франции (с 1940 по 1945 год турнир не проводился из-за немецкой оккупации Парижа). На комплексе оборудованы 24 корта с земляным покрытием красного (терракотового) цвета — такие площадки принято называть грунтовыми. На грунте — самый медленный отскок мяча из всех возможных, кроме того, оптимальное передвижение по такому покрытию требует от теннисистов особого навыка.

Один из кортов «Ролан Гаррос». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Открытый чемпионат Франции-2022: участники

В парижском «мейджоре» по состоянию здоровья не смогут принять участие: швейцарец Роджер Федерер, испанец Роберто Баутиста-Агут, британец Энди Маррей, итальянец Маттео Берреттини, японец Кей Нисикори, чешка Маркета Вондроушова, россиянка Анастасия Павлюченкова, украинка Элина Свитолина, американка Софья Кенин. Не исключены другие снятия с турнира в последний момент.

Первой ракеткой мужского турнира является серб Новак Джокович, он — действующий чемпион и ранее побеждал в Париже дважды. Но в этом году Ноле мало выступал из-за своей антиваксерской позиции, хотя накануне и выиграл грунтовый турнир «мастерс» в Риме. Рекордсмен по количеству титулов на «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль будет лишь пятой ракеткой турнира. Испанский ветеран побеждал в Париже 13 раз, но сейчас не совсем в форме. Главный фаворит мужского турнира — юный испанец Карлос Алькарас. Открытие нынешнего сезона — шестая ракетка French Open-2022, но к нему точно будет приковано огромное внимание.

Россиянин Даниил Медведев «посеян» вторым, но он обычно неважно выступает на грунте и только что вернулся после операции по удалению грыжи. Среди наших игроков наибольшие надежды в мужском турнире связываются с Андреем Рублевым, который любит и умеет играть на медленных покрытиях.

У женщин первый номер посева и главная фаворитка — полька Ига Свентек. На ее счету рекордная серия побед в нынешнем сезоне. Кроме того, она уже брала титул в Париже в 2020 году, год назад играла на «Ролан Гаррос» в парном финале и вообще отлично чувствует себя на грунте. Среди тех, кто может составить конкуренцию Свентек, — Арина Соболенко из Белоруссии, Онс Жабер из Туниса, а также испанка Паула Бадоса. Возможно, наконец сумет реализовать свой потенциал россиянка Дарья Касаткина, хотя для любой из наших девушек выход во вторую неделю Открытого чемпионата Франции будет успехом.

РГ-2022: формат

Турнир традиционно пройдет по олимпийской схеме с матчами на вылет. Возможность проиграть и продолжить выступления предоставляется теннисистам только на итоговых чемпионатах. Мужчины на «Больших шлемах» проводят поединки из пяти сетов (до трех побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супертайбрейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах). Мужские турниры на «мейджорах» — единственные, на которых сохраняется пятисетовый формат, давно признанный не слишком динамичным для телевизионных трансляций.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

2022 French Open: расписание матчей

Турнир начинается с матчей первого раунда — теннисисты обычно играют через день (хотя возможны и отклонения от этого ритма из-за погоды или других соображений. Всего для выхода в финал в одиночном разряде необходимо пройти шесть раундов, а в парном — пять. Женский финал обычно проходит в последнюю субботу турнира (в данном случае 4 июня), а мужской — в последнее воскресенье (в данном случае — 5 июня).

Расписание на конкретные дни составляется организаторами приблизительно за сутки до проведения игр. Теннисисты распределяются по кортам и по времени в зависимости от интереса, который они представляют для публики. Наиболее важные поединки с участием звезд или известных местных игроков ставятся на центральные корты (имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен) в вечерний прайм-тайм. На первой неделе встречи обычно начинаются в 11 утра по времени Парижа (полдень по времени Москвы) и заканчиваются ближе к ночи. Еще недавно матчи на «Ролан Гаррос» часто прерывались из-за темноты, но сейчас на большинстве кортов есть качественное искусственное освещение.

Над центральным кортом имени Филиппа Шатрие на случай дождя имеется раздвижная крыша. Однако на остальных кортах на время дождя матчи прерываются, а корты закрываются специальным влагостойким тентом. Играть на скользком мокром грунте небезопасно. Игра на «Ролан Гаррос» в целом сильно зависит от погодных условий. Например, холод может скорректировать отскок и траектории полета мячей.

Roland Garros: сетка турнира и «посев»

Жеребьевка основных сеток турнира, в которых определятся пары первого раунда, состоится 19 мая. В одиночных турнирах будут «посеяны» по 32 лучших теннисиста, согласно рейтингам WTA и ATP (за исключением снявшихся с соревнований).

«Ролан Гаррос». Фото Global Look Press

«Посев» мужского турнира

Новак Джокович (Сербия, 1)

Даниил Медведев (Россия, 2)

Александр Зверев (Германия, 3)

Стефанос Циципас (Греция, 4)

Рафаэль Надаль (Испания, 5)

Карлос Алькарас (Испания, 6)

Андрей Рублев (Россия, 7)

Каспер Рууд (Норвегия, 8)

Феликс Ожье-Алиассим (Канада, 9)

Кэмирон Норри (Великобритания, 10)

Яник Синнер (Италия, 11)

Хуберт Хуркач (Польша, 12)

Тейлор Фритц (США, 13)

Денис Шаповалов (Канада, 14)

Диего Шварцман (Аргентина, 15)

Пабло Кареньо Буста (Испания, 16)

Райлли Опелка (США, 17)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 18)

Григор Димитров (Болгария, 19)

Алекс Минаур (Австралия, 20)

Марин Чилич (Хорватия, 21)

Карен Хачанов (Россия, 22)

Николоз Басилашвили (Грузия, 23)

Джон Изнер (США, 24)

Франсис Тиафо (США, 25)

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26)

Ботик ван де Зандсхульп (Голландия, 27)

Себастьян Корда (США, 28

Миомир Кечманович (Сербия, 29)

Дэн Эванс (Великобритания, 30)

Томми Пол (США, 31)

Дженсон Бруксби (США, 32)

«Посев» женского турнира

Ига Свентек (Польша, 1)

Барбора Крейчикова (Чехия, 2)

Паула Бадоса (Испания, 3)

Мария Саккари (Греция, 4)

Анетт Контавейт (Эстония, 5)

Онс Жабер (Тунис, 6)

Арина Соболенко (Белоруссия, 7)

Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Даниэль Коллинс (США, 9)

Гарбин Мугуруса (Испания, 10)

Джессика Пегула (США, 11)

Эмма Радукану (Великобритания, 12)

Елена Остапенко (Латвия, 13)

Белинда Бенчич (Швейцария, 14)

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15)

Елена Рыбакина (Казахстан, 16)

Лейла Фернандес (Канада, 17)

Коко Гауфф (США, 18)

Симона Халеп (Румыния, 19)

Дарья Касаткина (Россия, 20)

Ангелик Кербер (Германия, 21)

Мэдисон Кис (США, 22)

Джил Тайхманн (Швейцария, 23)

Тамара Зиданшек (Словения, 24)

Людмила Самсонова (Россия, 25)

Сарана Кирстя (Румыния, 26)

Аманда Анисимова (США, 27)

Камила Джорджи (Италия, 28)

Вероника Кудерметова (Россия, 29)

Екатерина Александрова (Россия, 30)

Елизе Мертенс (Бельгия, 31)

Петра Квитова (Чехия, 32)

Зрители «Ролан Гаррос». Фото Global Look Press

Открытый чемпионат Франции: призовой фонд

Призовой фонд RG-2022 составит 43,600,000 евро. По раундам средства распределяются следующим образом:

Одиночный разряд (в евро)

Чемпион — 2,200,000

Финалист — 1,100,000

Полуфинал — 600,000

Четвертьфинал — 380,000

Четвертый раунд — 220,000

Третий раунд — 125,800

Второй раунд — 86,000

Первый раунд — 62,000

Парный разряд (в евро)

Чемпионы — 580,000

Финалисты — 290,000

Полуфинал — 146,000

Четвертьфинал — 79,500

Третий круг — 42,000

Второй круг — 25,000

Первый круг — 15,500

«Ролан Гаррос» — 2022: рейтинговые очки

Участникам турнира за их достижения начисляются следующие рейтинговые очки в мужском и женском одиночных разрядах:

Победитель — 2000

Финалист — 1200

Полуфинал — 720

Четвертьфинал — 360

Четвертый круг — 180

Третий круг — 90

Второй круг — 45

Первый круг — 10

Roland Garros-2022: фавориты соревнований

Букмекеры считают наиболее обоснованными претензии на чемпионство первой ракетки мира Новака Джоковича — вероятность его новой победы в Париже достаточно велика, несмотря на недостаток игровой практики у серба. Чуть ниже котируются испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Далее идут грек Стефанос Циципас и Александр Зверев из Германии.

У женщин несомненный фаворит — представительница Польши Ига Светек. Также букмекеры верят в румынку Симону Халеп. Фавориты второго плана котируются примерно на одном уровне — это Онс Жабер из Туниса и испанка Паула Бадоса. Впрочем, женский турнир «Большого шлема» в Париже славится своей непредсказуемостью и неожиданными чемпионками. Да и в целом весь женский теннис в последнее время не может похвастаться стабильностью.

«Ролан Гаррос». Фото Global Look Press

Парижский «мейджор» — 2021: статус российских игроков и ковидные ограничения

Теннисисты из России и Белоруссии, согласно решению Международной теннисной федерации (ITF), с начала марта выступают в нейтральном статусе — без национальных флагов. Организаторы турнира в Париже дополнительных ограничений вводить не стали, но потребовали от участников соревнований воздержаться от политических заявлений.

В последние два года Открытый чемпионат Франции проводился в антиковидном «пузыре» (в 2020 году турнир даже был сдвинут на осень). Но сейчас практически все ограничения сняты, обязательных требований по прививкам нет, ограничений по заполняемости трибун — тоже. В этом плане это первый постпандемийный «мейджор». Тем не менее в некоторых ситуациях игроков и официальных лиц все-таки могут попросить надеть маски.

Открытый чемпионат Франции: кто победил в прошлом сезоне

(финальные матчи 2021 года)

Мужчины. Одиночный разряд. Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Женщины. Одиночный разряд. Барбора Крейчикова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 2:6, 6:4.

Мужчины. Парный разряд. Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) —Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Женщины. Парный разряд. Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Бетани Маттек-Сандс (США)/Ига Свентек (Польша) — 6:4, 6:2.

Микст. Дезайр Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 2:6, 6:4, 10:5.