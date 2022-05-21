Разборки Надаля и Джоковича могут сделать Медведева первой ракеткой мира. Что ждет нас на «Ролан Гаррос»?

В женском турнире Швентек идет за новым рекордом — победой на шестом турнире подряд.

В воскресенье начнутся матчи первого круга на «Ролан Гаррос» — последнего турнира перед долгим затишьем, за который можно заработать 2000 очков. Уимблдон станет в этом году всего лишь выставочным турниром — там не будут присуждаться очки, а во Франции — все как в старые добрые времена. В Париже выступят Андрей Рублев и восстановившийся после вынужденной операции Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев — правда, россиян вряд ли можно считать фаворитами. Главными претендентами на титул у мужчин станут Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас, а у женщин — Ига Швентек, у которой пока что конкуренток даже не предвидится.

Джокович защищает звание первой ракетки мира, Надаль борется с болью

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции назвала трех фаворитов турнира — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Россиян в этом списке нет, хотя на «Ролан Гаррос» в топ-10 «посеяны» Даниил Медведев и Андрей Рублев. Но чтобы во Франции стал возможен российский четвертьфинал, обоим надо пройти непростую сетку. Судя по фамилиям возможных соперников, все не так уж и страшно — Даня начнет с матча против Факундо Багниса, и особо сильных соперников вплоть до четвертьфинала против Рублева (или, например, итальянца Янника Синнера) его не ждет. Но так можно было бы с уверенностью сказать, проходи турнир на харде или же будь Медведев хотя бы не после операции. Сейчас же Даня, кажется, не в той форме, чтобы претендовать на что-то серьезное. Шанс на четвертьфинал, впрочем, есть, но это уже и будет большим достижением для него — надо подтверждать прошлогодние очки.

На Рублева же больше надежд — он в этом году играл полноценный грунтовый сезон, травм не было, сильных игроков побеждал. Андрей, как и Даниил, попал в нижнюю часть сетки, тогда как остальные россияне — в верхнюю. Так что Рублеву должно быть проще — сложным пока выглядит гипотетический матч с Янником Синнером. Правда, россиянин итальянца в этом сезоне уже обыгрывал — надо просто совладать с нервами. Остальные же россияне вряд ли пройдут дальше первого-второго круга, а если и получится, то это скорее будет расцениваться как чудо. Карен Хачанов и Аслан Карацев совсем не в той чудесной форме, которую показывали в прошлом году.

Новаку Джоковичу на пути могут встретиться два других фаворита «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Но серб набрал вполне приличную форму и, кажется, позабыл о неудачной истории с вакцинацией в начале сезона, когда его депортировали из Австралии. Хотя Джокович и проигрывал в этом году Алькарасу и Рублеву, фаворитом он от этого не перестает быть. В Риме Новак не отдал соперникам ни одного сета, включая финал, где повесил греку Стефаносу Циципасу «баранку» в первой партии. Джоковичу крайне важно выиграть с точки зрения рейтинга — если он проиграет, то может уступить звание лучшего Медведеву.

Новак Джокович. Фото Reuters

Но если серба выбьет кто-то на его пути к титулу, то это будет не совсем удивительно — по статистике, первой ракетке мира еще не удавалось выигрывать во Франции два раза подряд. Например, Карлос Алькарас, номер шесть в рейтинге, выигравший два «тысячника» в этом году. Кстати, он же стал и первым игроком, который обыграл Джоковича и Надаля на грунте на одном турнире. Но перед этим испанцу надо взять реванш у Себастьяна Корды, взявшего верх над Алькарасом на старте сезона, и пройти ряд серьезных игроков — Александра Зверева, Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса.

Надаля, вырвавшегося вперед по числу титулов «Большого шлема», ждет борьба и со своим собственным телом. В Риме он проиграл Денису Шаповалову из-за проблем со стопой. И ожидать боли испанец может в любой день, а если это будет до или во время матча, то Рафа может или проиграть, или вообще сняться. Но если проблем не будет, то это очевидный фаворит.

Стефанос Циципас в прошлом году бился против Джоковича в финале и даже едва не выиграл титул, ведя после двух сетов со счетом 2:0. Но Новак все-таки оказался сильнее — в этом году грек может взять реванш, если оба дойдут до последней стадии турнира. Преимущество Стефаноса — более легкая часть сетки.

Швентек является теннисисткам в кошмарах

Главным фаворитом женской части турнира является Ига Швентек, уже выигравшая пять турниров подряд в этом сезоне. При этом Наоми Осака уже даже сказала, что ей приснился кошмарный сон, что ей придется сыграть матч против польки сразу в первом круге. Иге всего 21 год, но она уже выигрывала турниры «Большого шлема» — как раз Открытый чемпионат Франции-2020. Но тогда она считалась темной лошадкой, а сейчас превратилась в уверенного номер один в женском теннисе. Ответственность тоже возросла, Швентек не проигрывает не то что матчи, а даже партии, — исключением стала россиянка Людмила Самсонова, с которой первой ракетке предстоит встретиться в третьем круге.

Ига Швентек. Фото Reuters

Трудно даже предположить, кто в полной мере сможет составить конкуренцию польке. Прошлогодняя победительница Барбора Крейчикова не выступала в туре с февраля из-за травмы локтя — непонятно, в какой она форме. Сыграет во Франции и полуфиналистка 2021 года Тамара Зиданшек из Словении — она может, кстати, встретиться со Швентек. А вот Анастасии Павлюченковой, проигравшей в финале, на турнире не будет — она отказалась от выступлений до конца года из-за травмы.

В число претендентов на высокие позиции также вошли гречанка Мария Саккари, испанка Паула Бадоса, туниска Онс Жабер и румынка Симона Халеп. Правда, явным фаворитом кого-то из них назвать трудно. При отсутствии Швентек девушки почти равнозначно претендовали бы на титул, а так могут рассчитывать только на борьбу за финал. Но в женском туре постоянно кто-то удивляет, так что и здесь можно на это понадеяться. Россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Варвара Грачева вряд ли будут претендовать на сверхвысокие результаты. Хотя почему бы и не зацепиться за что-то серьезное, как это сделала в прошлом году Павлюченкова?