Касаткина и Кудерметова подарили русский четвертьфинал. Крутые победы в Париже

Дарья позволила Джорджи взять всего четыре гейма, Вероника переломила ход неудачно складывающегося матч с Киз.

«Ролан Гаррос». Женщины. Четвертый круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Камила Джорджи (Италия, 28) — 6:2, 6:2

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Мэдисон Киз (США, 22) — 1:6, 6:4, 6:1

Вторая неделя «Ролан Гаррос» началась с отличных новостей для российских любителей тенниса. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова выиграли свои матчи в четвертом круге и теперь поспорят за выход в полуфинал друг с другом. То есть второй год подряд у нас в Париже будет своя представительница в топ-4.

Стабильность Касаткиной

Дарья проводит отличный грунтовый сезон. В Мадриде она дошла до 1/8 финала (переиграв Марию Саккари), а в Риме пробилась в полуфинал, где россиянку остановила Онс Жабер. На «Ролан Гаррос» 20-й «сеяной» повезло с сеткой. Ребекка Шрамкова, Франциска Контрерас Гомес и Шелби Роджерс не смогли навязать Дарье серьезную борьбу. Все три круга она прошла в двух сетах, проводя на корте не более полутора часов.

Но за выход в четвертьфинал Касаткиной пришлось побороться с серьезной соперницей. Да, основные успехи Джорджи связаны с хардом (три титула, включая канадский «мастерс»), но на «мейджоре» в Париже она нашла свою игру. Сначала прошла Чжан Шуай и Юлию Путинцеву, а в третьем круге преподнесла одну из главных сенсаций женской сетки, одержав волевую победу над четвертой «сеяной» Ариной Соболенко. Белоруска выиграла первый сет, но во втором и третьем смогла взять всего один гейм. Камила показала очень классный теннис, раз за разом мощно пробивая по восходящему мячу.

С Касаткиной она старалась действовать в схожем стиле, но Дарья сразу же показала, кто в доме хозяин. В первом же гейме сделала брейк и до какого-то времени безупречно выглядела на своей подаче. Дарья понимала, что надо подавать первым мячом. Со второго соперница сразу обостряла игру и, как правило, выигрывала розыгрыши.

Решающей момент первой партии наступил в шестом гейме. Джорджи получила два брейк-пойнта, но Дарья сумела их отыграть, а после очень длинного «дьюса» все же сохранила преимущество (4:2). В следующем гейме уже у Касаткиной было три брейк-пойнта (40:0), и с третьей попытки она сделала еще один брейк. А выйдя подавать на сет, отметилась первым эйсом в этом матче и закончила его под ноль.

Вторая партия складывалась по схожему сценарию. Россиянка вновь сделала ранний брейк в третьем гейме, а в четвертом едва не упустила преимущество. У Джорджи было три брейк-пойнта, но Даша на характере вытаскивала сложные мячи, а соперница допускала ошибки из выгодных позиций. Стоит отметить, что Касаткина почти не ошибалась в этом матче (всего 10 невынужденных ошибок). Все свои очки Камиле пришлось буквально выгрызать.

Следом Дарья сделала еще один брейк, несколько раз красиво завершив розыгрыши классными форхендами (4:1). Казалось, что дело было сделано, но Касаткина еще заставила своих фанатов поволноваться. Вела 30:0 в седьмом гейме, но проиграла четыре розыгрыша подряд. Затем выигрывала 30:0 на своей подаче, но довела дело до «дьюса». Правда, там Дарья сразу же заработала матчбол и реализовала его с первой же попытки. Касаткина впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Характер Кудерметовой

В другом матче 1/8 финала Кудерметова — Киз не было явного фаворита. Статистика на «Ролан Гаррос» — 2022 была чуть лучше у россиянки, но не забывайте, что американка играла в финале US Open-2017. Вероника же до этого ни разу не проходила дальше третьего круга «мейджора». А в последнее время добивалась более заметных успехов в паре. Плюс на грунте уроженка Казани провалила оба «мастерса» в этом году, уступив в Риме и Мадриде в первом круге. В столице Италии она проиграла четвертой ракетке мира Пауле Бадосе, но на «Ролан Гаррос» сумела взять у нее реванш. Уверенно выиграла первый сет, а во втором испанка снялась из-за травмы колена.

Киз в третьем круге оставила гораздо больше сил в матче с бывшей россиянкой Еленой Рыбакиной. Все решилось на тай-брейке в решающем сете. Видимо, понимая, что в какой-то момент у нее может «закончиться бензин», Мэдисон начала матч с места в карьер. Американка выиграла первый сет за 29 минут, подавая 76% первым мячом и реализовав три брейк-пойнта из трех.

Казалось, что россиянка сломлена, но у нее нашлись силы организовать камбэк. Во втором сете она повела с брейком (3:0), проводила роскошные комбинации и, главное, держала свою подачу. Кудерметову даже не смутили шесть сетболов, отыгранных ее соперницей во время подачи на сет. С седьмой попытки Вероника добилась своего — 6:3 за 44 минуты.

Решающую партию россиянка начала с брейка, а спустя 12 минут уже вела 3:0. Киз начала ошибаться ударами с задней линии и практически перестала ходить к сетке (Кудерметова пару раз наказала ее укороченными). Правда, тут же Мэдисон взяла подачу соперницы, причем при счете 30:40 Кудерметова сделала двойную ошибку. Но эта ситуация никак не повлияла на нашу теннисистку. В следующем гейме она уверенно сделала еще один брейк, показав выдающийся прием. Далее она только наращивала преимущество и завершила матч в свою пользу. Есть первый выход в четвертьфинал «мейджора» в карьере!