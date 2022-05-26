Медведев пока не проиграл в Париже ни сета. Он уже в третьем круге

Даниил Медведев в тяжелом матче одолел на «Ролан Гаррос» Ласло Джере из Сербии — три партии соперники играли более двух с половиной часов.

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Мужчины. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:3

Два дня назад Медведев, «посеянный» на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, дежурно разобрался на старте с аргентинцем Факундо Баньисом. Ему не помешало даже долгое отсутствие игровой практики — матч против латиноамериканца стал для Даниила лишь вторым после паузы длиной в полтора месяца.

Встреча сложилась для Медведева легче, чем изначально можно было представить, — он отдал Баньису всего шесть геймов. Если учесть, что в 2019-м и 2020-м россиянин покидал «Ролан Гаррос» после первого круга, результат хороший. Но понятно было, что класс Баньиса не такой высокий, чтобы Медведеву потребовалось показать что-то сверхъестественное.

Пять геймов подряд

Уже во втором раунде Даниилу предстояло более сложное испытание — венгр по происхождению и серб по гражданству Ласло Джере, ныне занимающий место в шестом десятке мирового рейтинга. На старте он также в трех партиях с одинаковым счетом 6:4 победил литовца Рихардаса Беранкиса.

Интересно, что Медведев и Джере ранее встречались только один раз — тоже на грунте, но едва ли не в прошлой жизни. В 2017 году на турнире в Будапеште представитель Сербии выиграл первый сет всухую, а во втором при счете 5:5 Даниил отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Джере, конечно, куда более крепкий орешек, чем Баньис. Он дважды брал титулы на турнирах АТР, имеет в активе победы над действующими игроками топ-10, а на «Ролан Гаррос» дважды доходил до третьего круга.

Если в матче с Баньисом Медведев делал брейк в начале каждого из сетов, то теперь на старте матча он отдал свою подачу. Мы снова увидели двойную ошибку, две невынужденные, и соперник этим воспользовался. Впрочем, сам Джере ошибался ничуть не меньше — поведя 2:0, он отдал Даниилу два гейма без особых шансов. В четвертом, например, Ласло совершил четыре невынужденные подряд и подарил россиянину обратный брейк.

Ласло Джере. Фото Reuters

Чтобы закрепить успех и впервые выйти вперед, Медведеву пришлось брать гейм, затянувшийся на восемь с лишним минут, и отыгрывать два брейк-пойнта.

Соперник не собирался отсиживаться в глухой обороне и показывал агрессивный теннис, что сделало первую подачу Даниила не таким грозным оружием, как обычно. Но это влекло за собой и большее количество помарок, чем у россиянина. Два следующих гейма также прошли по похожему сценарию — Джере выходил вперед, но со счета 40:30 проигрывал три мяча подряд. Таким образом, счет 0:2 на старте для Медведева превратился в 5:2, пускай и ценой больших усилий. Хотя это было еще не все: в девятом гейме, когда Даниил вышел подавать на сет, у Джере снова был брейк-пойнт, уже пятый в партии. И снова Медведев справился, в нужный момент включил подачу и повел по сетам.

Марафонский теннис

Первая партия растянулась на 47 минут, что вряд ли устраивало находящегося еще не в оптимальной форме Даниила. На старте второй он сразу же попытался захватить инициативу и сделал брейк. Но тут же очень быстро отдал сопернику два гейма. Причем обратный брейк Джере сделал сам активной игрой, а следующий «свой» гейм взял под ноль. Медведев ответил тем же, и на корте пошла позиционная борьба.

У Медведева, наконец, полетела подача, но в то же время представитель Сербии по-прежнему действовал напористо, пробивал больше виннеров и заставлял Даниила ошибаться. В восьмом гейме Джере заработал очередной брейк-пойнт, но россиянин ликвидировал его, взяв розыгрыш более 20 ударов длиной. А в девятом подвисла уже подача Ласло — при счете 15:30 он сорвал удар в позиции, казавшейся уже выигранной, и подарил оппоненту отличный шанс взять вторую партию.

Даниил Медведев. Фото AFP

И опять для этого Даниилу пришлось приложить максимум усилий. На его подаче счет трижды доходил до «ровно» — то Джере удачно принимал, то Медведеву удавался эйс. Лишь с третьего сетбола партия завершилась — соперник Даниила не попал в корт по ширине. Матч к этому моменту продолжался уже больше полутора часов.

Удивительно, но и шестой подряд сет с участием Медведева на «Ролан Гаррос» начался с брейка. И в пятый раз его сделал Даниил — Джере активно сопротивлялся, отыграл два брейк-пойнта, а на третьем сделал двойную ошибку. Чтобы не отходить от традиции, россиянин тут же вернул сопернику «долг», причем сделав две двойные подряд.

Следующий гейм вышел затяжным даже по меркам этого матча — почти 16 минут. Арбитр на вышке наверняка устал повторять «эгалите», ведь счет «ровно» фиксировался 11 раз! Джере отыграл пять брейк-пойнтов и упустил столько же возможностей забрать подачу. А завершился этот марафон банально — двойной ошибкой Ласло. Теннисист из Сербии вообще стал ошибаться больше допустимого — почти 30 раз за пять геймов. Причем порой в безобидных ситуациях, когда нужно было просто не сорвать удар или перебросить мяч через сетку. Было видно, что Джере очень устал.

Даниил Медведев. Фото Reuters

А мы тем временем увидели ремейк третьего гейма в пятом — 14 минут, девять раз счет «ровно», три брейк-пойнта Медведева. Но финал оказался другим, Джере спас свою подачу. Медведев же свою расписал под ноль, оформив два эйса. Статистика партии выглядела фантасмагорически — на 13 розыгрышей на подаче Даниила приходилось более 60 у Джере. Надо отдать тому должное: бороться он не прекращал и напрягал Медведева до последнего. Хотя закончилось все очередной невынужденной ошибкой на первом же матчболе.

Теперь в третьем круге Медведева ждет еще один представитель Сербии Миомир Кечманович.