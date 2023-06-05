«Конечно, были страх и сомнения». Павлюченкова на «Ролан Гаррос» вернулась в теннисную элиту

Анастасия восстановилась после травмы и в Париже вновь заиграла на топ-уровне.

Россиянка Анастасия Павлюченкова на нынешнем «Ролан Гаррос» уже установила рекорд, который будет очень непросто побить. Она стала теннисисткой с самым низким рейтингом, дошедшей до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Турнир в Париже 31-летняя Павлюченкова начала в ранге 333-й ракетки мира, а теперь находится в матче от возвращения в топ-100. И всего в трех победах от первого в карьере титула на «Большом шлеме».

Колено остановило взлет

Впервые о Павлюченковой заговорили еще в 2006 году, когда 14-летняя Настя выиграла по юниоркам Открытый чемпионат Австралии, в финале переиграв датчанку Каролин Возняцки. Россиянке пророчили светлое теннисное будущее, но в отличие от той же Возняцки, поднимавшейся на верхнюю ступеньку рейтинга WTA, Павлюченкова так пока и не смогла пробиться даже в топ-10. Хотя в конце 2021-го на волне своего успеха на «Ролан Гаррос» была к этому очень близка — поднималась на 11-ю строчку. Напомним, что два года назад Анастасия дошла до финала Открытого чемпионата Франции, уступив в напряженном трехсетовом матче Барборе Крейчиковой из Чехии. Затем последовало золото Олимпиады в Токио в миксте с Андреем Рублевым.

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Тогда казалось, что Павлюченкова находится буквально на пороге теннисного взлета и способна обыгрывать лучших из лучших. Но, как выяснилось, сделать следующий шаг в карьере ей не позволило больное колено. Травма мешала ей с 2020-го, а в начале прошлого года боли стали уже нестерпимыми. Сперва теннисистка сделала перерыв на несколько месяцев и попробовала вернуться на корт весной 2022-го. Не помогло, пусть в паре с Вероникой Кудерметовой в мае 2022 года они и выиграли супертурнир в Риме. Чтобы нормально двигаться на корте и на что-то рассчитывать в одиночке, ей требовалась операция, к тому же у нее обострились и проблемы с поясницей. В результате после операции в мюнхенской клинике Павлюченкова вообще на долгое время прекратила даже минимальную физическую активность из-за жесткого запрета врачей.

«У меня была длительная реабилитация, но самое главное, что я долго не тренировалась. Просто взяла паузу, потому что при каждом ударе испытывала сильную боль. Так что пришлось полностью отказаться от тенниса. Мало того, не прикасалась к ракетке, наверное, месяцев пять. Врачи не разрешали. Я умоляла их хотя бы разрешить отбивать мячи со стула, но мюнхенские врачи не позволили и это», — вспоминала Настя на днях в Париже на одной из своих пресс-конференций. Понятно, что со стула отбивать мячи ей было можно, но врачи опасались, что теннисистка войдет в раж, вскочит на ноги и начнет бегать.

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Бойцовский дух из России

Как бы то ни было, в ноябре 2022-го Павлюченковой позволили приступить к тренировкам. «Конечно, были страх и сомнения по поводу того, как пройдет мое возвращение. Боялась, что не выиграю ни одного матча, не верну хорошую форму или боль снова вернется», — рассказывала теннисистка после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Но все свои страхи и сомнения она успешно преодолела, пусть и не мгновенно. Возвращение на корт в январе 2023-го получилось отнюдь не триумфальным — россиянка вылетела на старте турнира в Аделаиде от швейцарки Жил Тайхманн, а в первом круге Открытого чемпионата Австралии была разгромлена итальянкой Камилой Джорджи, взяв у нее один-единственный гейм.

Первую победу удалось одержать только в феврале на старте квалификации турнира в Линце, куда Павлюченкова приехала в ранге 844-й ракетки мира. Затем были еще скромные успехи на турнирах ITF, но в основной сетке турниров WTA удалось выиграть только в Мадриде — в трехсетовом триллере Анастасия сломила сопротивление Виктории Химинес Касинцевой из Андорры. В Риме Павлюченкова также преодолела первый круг, но затем получила две «баранки» (0:6, 0:6) от первой ракетки мира Иги Швентек из Польши.

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Выход в четвертьфинал в Страсбурге все же настраивал на оптимистичный лад перед «Ролан Гаррос», но действительность в Париже все равно превзошла ожидания. Павлюченкова, пусть иногда и жаловалась на боль, победила после выигрыша в первом круге у чешки Линды Фрухвиртовой сразу трех «сеяных» соперниц — соотечественниц Людмилу Самсонову (15) и Анастасию Потапову (24), а также Элизе Мертенс (28) из Бельгии. Причем во всех трех матчах Анастасия проигрывала первый сет, но затем подбирала ключи к игре соперниц.

Теперь ее ждет встреча с Каролиной Муховой из Чехии, занимающей в рейтинге WTA 43-е место, но также проводящей очень сильный турнир. Впрочем, как бы ни завершился четвертьфинал, Павлюченкова уже доказала — она вернулась и вновь играет на элитном уровне. По ее словам, методика ее тренировок (она по-прежнему базируется во Франции в академии Патрика Муратоглу) особо не изменилась, однако она стала больше внимания уделять ОФП и отработке подачи, что, конечно, сказывается на перемещениях по корту и вводу мяча в игру позитивно.

Ну а с характером у нее всегда был полный порядок. «Думаю, мой бойцовский дух сформировался в детстве в России. У меня не было особой поддержки и спонсоров, не было ничего, росла, играя на плохих кортах, и меня тренировал мой отец. С тех пор я чувствую, что должна побеждать в каждом матче», — подчеркивает Павлюченкова. До титула в Париже ей осталось выиграть еще трижды.