У Павлюченковой закончились силы. Россиянка вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но все равно восхитила

Усталость помешала Анастасии справиться в Париже с Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфина

Женщины

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:2.

В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» не осталось россиянок — последней в четвертьфинале вылетела Анастасия Павлюченкова, проигравшая в двух сетах Каролине Муховой из Чехии. Впрочем, для самой Насти этот результат на открытом чемпионате Франции-2023 — не просто успешный, а очень успешный. Благодаря прекрасной игре в Париже она совершила рывок в рейтинге WTA на двести с лишним мест, вплотную приблизилась к топ-100 и вновь поверила в свои силы. Но усталость после изматывающих трехсетовых матчей и классная игра от соперницы не позволили Павлюченковой совершить еще один теннисный подвиг.

Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

От усталости не уйти

Безусловно, от россиянок на «Ролан Гаррос» ждали большего, особенно с учетом резвого старта. До третьего круга (то есть 1/16 финала) добрались сразу восемь наших теннисисток, то есть четверть всех участниц на этой стадии были россиянками. Но затем пошли серьезные потери — в четвертый круг пробились только Павлюченкова, «лаки-лузер» Элина Аванесян и Дарья Касаткина, а в четвертьфинале мы увидели только Анастасию, переигравшую в предыдущем матче бельгийку Элизе Мертенс.

Павлюченкова, напомним, почти весь 2022-й пропустила из-за травмы колена, в начале 2023-го не входила даже в топ-800, начала «Ролан Гаррос» 333-й ракеткой мира (ее допустили в основную сетку по так называемому защищенному рейтингу). Как уверяла сама Настя, она не собиралась прилетать в Париж только ради участия, она хотела побеждать. И заметно превзошла ожидания. Если не собственные, то, по крайней мере, большинства теннисных специалистов.

Павлюченкова по ходу «Ролан Гаррос» обыграла, в частности, «сеяных» соотечественниц — Людмилу Самсонову и Анастасию Потапову. Причем провела в четырех матчах на корте более девяти часов, а встречи с Самсоновой и Мертенс продолжались более трех часов каждая. С учетом трех матчей на предшествовавшей открытому чемпионату Франции турниру в Страсбурге россиянка явно подустала — семь игр за две недели она не играла с 2021 года.

В свою очередь Мухова уложилась в четырех матчах менее чем в семь часов игрового времени, отдав лишь одну партию (аргентинке Наде Подорошке во втором круге). Чешка, пусть и занимает нынче 43-е место в рейтинге, подошла к открытому чемпионату Франции в превосходной форме, выбив, в частности, восьмую «сеяную» гречанку Марию Саккари. Опыта у 26-летней теннисистки также было достаточно — на открытом чемпионате Австралии в 2021-м она добралась до полуфинала, есть в ее активе и два четвертьфинала Уимблдона.

Каролина Мухова. Фото Reuters

Уимблдон маловероятен

Но если в плане опыта Павлюченкова свою оппонентку все равно превосходила, то в плане свежести разница не в ее пользу была очень заметна. Хотя нельзя сказать, что россиянка не сражалась в четвертьфинале. Еще как! При 1:3 в первом сете на своей подаче она отыграла в общей сложности пять брейк-пойнтов и за 11 минут взяла этот важный гейм. После чего вскоре вышла вперед — 4:3.

Вот только окончательно сломать игру Каролине не получилось, в том числе из-за собственных невынужденных ошибок. Не самое лучшее движение заставляло Анастасию пробивать из не самых удобных положений, да и концентрация внимания подводила, особенно на бэкхенде. Мешали и двойные ошибки, которых набралось пять за игру. К тому же россиянке чаще, чем хотелось бы, приходилось отбиваться, а игра в защите не конек Павлюченковой. Тем более измотанной несколькими подряд трехсетовыми матчами.

Впрочем, сдаваться Настя не собиралась. При 5:4 в пользу Муховой она сделала обратный брейк. Но затем на своей подаче с 15:0 последовало четыре ошибки подряд, включая двойную на брейк-пойнте. Со второй попытки чешка подала на сет. И, похоже, на этом силы Павлюченковой закончились, пусть в трех предыдущих встречах она отыгрывалась с 0:1 по партиям. Во втором сете Мухова довольно быстро повела 5:1. И довела матч до победы, хотя россиянка цеплялась до последнего — выиграла гейм на подаче и имела брейк-пойнт на приеме. Увы, реализовать его не удалось.

Таким образом, россиянки впервые за три года остались без путевки в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2021-м Павлюченкова добралась до финала, где уступила Барборе Крейчиковой из Чехии. В 2022-м в полуфинале играла Касаткина, проиграв там будущей чемпионке Иге Свентек из Польши.

Что же касается Павлюченковой, то еще в воскресенье она предположила, что травяного сезона у нее не будет. Поскольку сыграть по защищенному рейтингу на Уимблдоне она не может (квоту в два турнира она выбрала в Мельбурне и в Париже), а рассчитывать на wild card от британцев в нынешней политической обстановке вряд ли стоит. В любом случае небольшая пауза для отдыха, восстановления и хорошей подготовки к летнему сезону на харде не помешает — Настя ее заслужила.