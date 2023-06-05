Соболенко бойкотирует пресс-конференции в Париже. Это ответ украинским СМИ

Белорусская спортсменка общается на «Ролан Гаррос» только с проверенными журналистами.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит свой самый успешный «Ролан Гаррос» в карьере. Первую неделю турнира вторая ракетка мира закрыла победой над Слоун Стивенс, тем самым добравшись до четвертьфинала. Но после матча с американкой Соболенко уже во второй раз в Париже отказалась от открытой пресс-конференции. Причина — конфликт с украинской журналисткой.

С чего все началось?

Вопросы про ситуацию на Украине сейчас задают на пресс-конференциях практически каждому российскому и белорусскому теннисисту. Особенно они популярны на крупных турнирах, таких как «Ролан Гаррос». Однако почему в Париже именно Соболенко стала основным объектом атаки журналистов? Да, Арина — вторая ракетка мира. Но только ли дело в статусе? Ведь при этом Даниилу Медведеву, который в мужском рейтинге тоже занимает вторую строчку, закрываться от СМИ не приходилось. В чем же дело?

Вероятно, причиной подобного стало произошедшее в первом круге «Ролан Гаррос». После игры с Мартой Костюк украинка отказалась пожимать руку сопернице из Белоруссии. Такое для Костюк уже является традиционным поведением. Из-за этого на трибуне раздался недовольный свист болельщиков. Соболенко подумала, что свистят в ее адрес, поэтому вышла на корт и саркастично поклонилась.

В дальнейшем Арина поняла, что освистывали не ее, и извинилась. Также белоруска сказала, что Костюк не заслужила такую реакцию трибун: «Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу представить реакцию с украинской стороны, если они будут пожимать нам руки. Так что я это понимаю. И понимаю, что это не относится ко мне лично. Вот и все». Костюк же в ответ пристыдила болельщиков.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Что говорит Соболенко?

Когда Соболенко оформила выход в третий круг, обыграв соотечественницу Ирину Шиманович, политических вопросов стало больше. Особенно старалась украинская журналистка. Она спрашивала про письмо в поддержку Александра Лукашенко в 2020-м и событиях на Украине. Арина оставила эти вопросы без комментариев.

После победы в третьем круге над россиянкой Камиллой Рахимовой белоруска отказалась от пресс-конференции. Точнее от ее открытой части. На общение с теннисисткой был приглашен круг журналистов, выбранных организаторами турнира.

«После второго матча я, как обычно, общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис. Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала эмоции и мысли. Эти вопросы меня беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами. Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение», — цитирует Соболенко пресс-служба «Ролан Гаррос».

Обыграв Слоан Стивенс, белоруска повторила трюк. На этот раз послематчевое интервью она дала только пресс-службе турнира.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Как на это реагируют?

Организаторы говорят, что оберегают теннисистку и что пресс-конференция Соболенко состоится тогда, когда захочет сама спортсменка. Такой подход разозлил некоторых журналистов. «Это абсурд. Самая сумасшедшая неделя на «Ролан Гаррос», — негодовал колумнист британского издания Daily Mail Майк Диксон. — Геополитика, свист с трибун, а теперь вторая ракетка мира бойкотирует пресс-конференции».

Неожиданно «всплыл» по этому вопросу двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. Хотя в последнее время бывший чешский хоккеист часто высказывается против россиян и белорусов. «Если для СМИ жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!» — написал Гашек.

Сейчас в прессе Арину все чаще называют королевой драмы (drama queen — устойчивое английское выражение, которое обозначает человека, реагирующего на ситуации мелодраматическим образом) и проводят аналогию с Наоми Осакой.

Два года назад японская теннисистка, также занимавшая второе место в рейтинге, за несколько дней до «Ролан Гаррос» заявила, что не будет общаться со СМИ. «Часто ощущаю, что люди не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Это утверждение кажется особенно верным, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Смотрела много видео, на которых спортсмены сокрушаются в комнате для пресс-конференции после поражений. По-моему, это все равно что бить лежачего, и я не понимаю причину, которая кроется за этим», — сказала Осака. После победы в первом круге японка не явилась на встречу с журналистами, за что была оштрафована на 15 тысяч долларов. В результате Наоми снялась с турнира.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Что дальше?

Штрафовать Соболенко организаторы не будут. Наоборот, они встали на защиту теннисистки. Снятие с турнира по примеру Осаки тоже не выглядит вероятным. Арина очень близко подобралась к первой строчке рейтинга WTA. Уезжать из Парижа из-за журналистов сейчас вообще не вариант.

Соболенко станет первой ракеткой мира, если нынешний лидер рейтинга Ига Свентек не дойдет до финала «Ролан Гаррос». Другой вариант для белоруски — взять титул. Тогда первая строчка ей обеспечена.

Впереди у Арины тяжелый именно с психологической точки зрения матч четвертьфинала против украинки Элины Свитолиной. В четвертом круге Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину. После игры соперницы даже не думали пожимать друг другу руки, но зрителям и это не понравилось.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за нее и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать руку, — написала Касаткина в соцсетях. — Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше».

Так что во вторник в Париже, когда пройдет матч Свитолиной и Соболенко, по плану ожидаются следующие события: отказ соперниц пожимать друг другу руки после игры, свист трибун и отсутствие пресс-конференции белорусской теннисистки.