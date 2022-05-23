Анастасия Павлюченкова: «Криштиану Роналду — пример для меня»

Олимпийская чемпионка объяснила вынужденную паузу в карьере и рассказала о фаворитах «Ролан Гаррос».

На этой неделе Павлюченкова объявила, что досрочно завершила сезон. Вдвойне обидно, что это произошло незадолго до старта «Ролан Гаррос», на прошлогоднем розыгрыше которого россиянка дошла до финала. Впрочем, здоровье важнее всего. Анастасия почти 1,5 года выступала с сильными болями в колене, и первая длительная пауза должна помочь ей продлить свою отличную карьеру. Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью «СЭ». Также Павлюченкова назвала Криштиану Роналду примером для подражания, поделилась мнением о фаворитах французского «мэйджора» и объяснила, как теннис мог бы быть гораздо популярнее.

Очень грустно оставлять теннис на полгода

— В прошлые выходные вы завоевали титул в Риме в паре с Вероникой Кудерметовой. Обыграли первых трех «сеяных», отыграли три матчбола в полуфинале, выиграли чемпионский тай-брейк в финале. Это была одна из самых сложных побед в карьере?

— Начну с того, что мне повезло с напарницей. Я была приятно удивлена, когда Вероника согласилась играть со мной пару. Она сейчас четвертая ракетка мира в парном рейтинге, показывает великолепную игру. Я же мало играю в паре в последнее время. Плюс мы из одной страны. Мне нужна была игровая практика. Так что все совпало.

Я была предельно мотивированна, понимала, что есть хорошие шансы выиграть «мастерс». Но когда увидела сетку, то стало немного тревожно. Уже в первом круге встречались с пятыми «сеяными» Гауфф/Пегула. Был очень сложный матч для первого круга, который с трудом выиграли на тай-брейке (11:9). Через матч играли с первыми «сеяными», потом с третьими. Господи... Обычно, когда ты обыгрываешь «сеяных», то сетка относительно открывается. У нас же, наоборот, сила соперников шла по нарастающей. А как мы выиграли полуфинал — до сих пор сложно поверить. Матч был почти проигранный, но нам удалось как-то выбраться из сложнейшей ситуации. Поэтому я очень рада победе. Титул есть титул. Тем более такой крупный.

— Ранее вы выигрывали парные титулы с Луцией Шафаржовой, Тимея Бабош, Сораной Кырстя и Алисой Клейбановой. Кудерметова самая крутая партнерша?

— Трудно сравнивать. С Люсей [Шафаржовой] у нас тоже были высокие результаты. Она победительница нескольких «шлемов» [в паре], левша. Но мы играли достаточно давно. Сейчас Вероника один из сильнейших парных игроков мира. В перспективе может возглавить рейтинг.

— После Рима вы сделали заявление о завершении сезона, получив много слов поддержки. Какое-то сообщение вызвало самые большие эмоции?

— Одно выделить тяжело, все были по-своему теплые. Больше всего я благодарна всем нашим ребятам и девчонкам, которые мне близки, что они оказались рядом. А в целом, честно, я каждый раз приятно удивляюсь реакции коллег, людей из мира тенниса. Все-таки у нас высокая конкуренция, но я получила так много сообщений с искренними словами поддержки. В какой-то момент меня прям накрыло грустными и приятными эмоциями. Я долго проигрывала в голове это решение. Всю последнюю неделю. Когда сделала пост и посыпалось огромное число сообщений во все мессенджеры, то у меня появилось желание тут же вернуться на корт. Очень грустно оставлять теннис на полгода.

— Как тренер и брат Александр Павлюченков и тренер по ОФП Фернандо отреагировали на ваше решение?

— Фернандо, к сожалению, не было со мной в Риме. Это было мое и Сашино решение. Он тоже принимал большое участие в нем. Объяснить его легко. У меня было много микротравм на протяжении карьеры, но высокие амбиции и желание доказывать свою состоятельность не давали мне остановиться. За долгую карьеру я ни разу не брала даже трехмесячную паузу. Для здоровья это, мягко скажем, неполезно. Невозможно на протяжении десяти лет быть на высоком уровне, не давая себе отдыха.

Сейчас я опять была близка к тому, чтобы продолжать играть с болью в колене. Это продолжается уже 1,5 года. Весь прошлый сезон я отыграла на обезболивающих. В этом году взяла 10 недель на реабилитацию, которую проходила в Дубае. Там вроде бы все было нормально, но с первой же тренировки в Мадриде боли в колене вернулись. Не могла ни полноценно тренироваться, ни тем более играть трехсетовый матч. С профессиональной точки зрения неумно было бы продолжать сезон.

— Все логично.

— Я должна была принять решение, которое позволит мне продлить карьеру. Лучше сделать паузу сейчас, чем усугубить повреждение. Мне нужно много времени, чтобы решить проблемы с коленом. Нужно время, чтобы набрать форму, которая позволит долго выступать на уровне топ-20.

— Александр будет постоянно с вами?

— Пока я делаю процедуры и только через месяц приступлю к полноценной реабилитации. Пока он с семьей в Москве. Он крайне редко ее видит по ходу сезона, потому что постоянно летает со мной. А в связи с последними событиями и вовсе стало тяжело прилететь в Россию. Сейчас я даю ему возможность побыть с женой и ребенком.

Анастасия Павлюченкова. Фото Global Look Press

Часто думала о написании книги

— Восстанавливаться будете снова в Дубае?

— Нет, в Германии. Нашла врача, который специализируется на таких травмах. Буду проходить реабилитацию под его присмотром.

— Вам удастся навестить родителей в Москве?

— В ближайшее время — нет, но в какой-то момент обязательно вернусь повидаться с семьей.

— В феврале вы сказали, что если бы выдалась возможность, то полетели бы на Бали. Причем надолго. Может быть, сейчас получится?

— Естественно, я какое-то время уделю себе. Поделаю те вещи, которые раньше игнорировала из-за плотного графика. Хочется побыть с друзьями. Провести с ними время. Теннис всю жизнь меня лимитировал. Мне казалось, я пропускала все события, связанные с близкими мне людьми. Сейчас есть возможность это наверстать. Тем более я легкая на подъем. Могу сорваться и полететь куда-нибудь в любой момент. Что касается Бали, то из-за далекого перелета пока это невозможно. Возможно, окажусь там ближе к концу года, перед началом следующего сезона. Посмотрим.

— Нет желания научиться чему-то новому или написать книгу?

— Я часто думала о книге. Обсуждала с друзьями истории, которые можно было бы интересно и смешно описать. У меня их много. Но я не знаю, насколько я важная персона, будет ли это кому-то интересно. Наверное, моя биография — это немного не то, а вот инсайды тура — возможно. Посмотрим, почему бы и нет.

— Удается отвлекаться от новостной повестки?

— Стараюсь сохранять нервные клетки, но, честно, дается это нелегко. Мы живем в этом мире, к тому же у меня много родных и друзей на Украине. Будет глупо сказать — я ничего не знаю, полностью отключена от повестки. Но повлиять на это сложно, так что стараюсь немного отвлекаться.

— Были удивлены решением ATP и WTA сделать Уимблдон выставочным турниром из-за нежелания допускать на него российских и белорусских теннисистов?

— Наверное, это нормальная реакция. WTA и ATP — первые, кто сделал заявление в поддержку игроков. Билли Джин Кинг также написала, что с 1970-х годов борется за права теннисистов. На турниры игроки попадают исключительно по рейтингу, и неважно, какую страну они представляют. Не очень приятно, что мы в этом замешаны. Мы всего лишь хотим играть в теннис. У меня есть ракетка, я хочу выйти на корт и завоевать свое место под солнцем благодаря своим наработанным навыкам. Это все, что я хочу делать. Это все, что я несу в этот мир. Поэтому в этот тяжелый момент поддержка очень важна.

Свентек — солнечная девочка. Приятно, что у нас такой лидер

— После доминации Серены Уильямс в туре долго не было единоличного лидера. Таким игроком может стать Ига Свентек, которая сейчас находится в сумасшедшей форме?

— Когда я заходила в раздевалку перед финальным парным матчем, то подумала об этом. Она очень солнечная девочка. Мне приятно, что у нас такой лидер. Она стоит ногами на земле, не зазнается. Это круто, тем более в ее возрасте. Я видела, как она легко выиграла финал у Онс Жабер. И подумала: наконец-то мужчины и великие эксперты нашего тенниса перестанут говорить, что в женском туре бардак. Швентек выиграла 28 матчей подряд, возглавила рейтинг, берет один крупный турнир за другим. Причем с легкостью. Так что мысль о доминации Иги действительно не лишена смысла.

— На кого она похожа? Жюстин Энен?

— Ее игра — это микст ряда топ-теннисисток. Она очень агрессивно и активно играет, хорошо двигается, пластичная, достает нереальные мячи. Обладает отличной подачей. Жюстин была невероятной теннисисткой, у нее была хорошая подача, но за счет нее она легко не выигрывала розыгрыши. Швентек же способна за счет своей подачи легко выигрывать очки. У нее огромный потенциал.

Ига Швентек. Фото Reuters

— После такого мощного выступления на грунтовых «мастерсах» она безусловный фаворит «Ролан Гаррос». Кто еще может выиграть?

— Я плохой прогнозист. Саша и Карен [Хачанов] постоянно надо мной шутят. Что бы я ни сказала, происходит с точностью до наоборот. Если же говорить про «шлем», то его может выиграть кто угодно. В женском туре по-прежнему много сенсаций. Не знаю, с чем это связано. Нервы, двухнедельный формат... Из фаворитов кроме Иги выделю Бадосу и Халеп. Даша Касаткина показала хороший результат в Риме. Надеюсь на ее удачное выступление.

— У Дарьи хорошие шансы добраться до второй недели?

— Грунт — ее любимое покрытие, она комфортно чувствует себя на кортах в Париже. На мой взгляд, у нее есть всё [для удачного выступления].

— Как бы вы описали феномен Карлоса Алькараса?

— В таком возрасте так круто играть — это невероятно. Многие говорят, что в молодости нечего терять, можно играть в свое удовольствие. Без давления. Но посмотрите, кого он обыгрывает. Надаля и Джоковича на одном турнире. На мой взгляд, Карлос особенный теннисист.

— На «Ролан Гаррос» ему придется столкнуться с пятисетовым форматом. Выдержит?

— Это интересный вопрос. Турниры «Большого шлема» отличаются тем, что их выигрывают самые сильные, самые выносливые ребята. Я никогда не играла пять сетов. Спрашивала у наших ребят, каково им, когда матч длится так долго. Все-таки должна быть особая тактика. Это как марафон. Не стоит делать ускорения с первой минуты, чтобы не «сдохнуть» в середине дистанции. Рассчитывать силы — важное качество. Но у Алькараса опытный тренер. Хуан-Карлос Ферреро достойно играл на «Шлемах», выигрывал «Ролан Гаррос». Так что он подготовит Алькараса.

Чопорная атмосфера мешает популярности тенниса

— Александр Бублик говорил, что ему нравится теннис, но он его не любит: «Под пулю за теннис не лягу». Можете сказать про себя так же?

— Я люблю теннис. На одной ноге играла полтора года, выиграла Олимпиаду, дошла до финала «Ролан Гаррос». Когда я написала о том, что досрочно завершаю сезон, многие стали спрашивать, не конец ли это моей карьеры. Ни в коем случае. Я вернусь. Именно сейчас еще больше понимаю, как люблю эту игру.

А Саша Бублик — классный парень. Как раз думали с ним играть микст на «Ролан Гаррос». С ним всегда приятно пообщаться. У него что ни интервью, что ни фраза — это сплошные перлы. До сих пор не понимаю — делает он это на публику или искренне.

Болельщики на теннисном матче. Фото Reuters

— Еще его очень раздражают зрители, которые кричат под руку: «Реально оборзели. Заплатили 30 евро и думают, что это их турнир». В женском теннисе это более редкое явление?

— Почему же? Бывает, специально крикнут под руку, бывает, случайно. Недавно был момент: я подаю, а человек чихнул. Это нормально. На трибунах сидят живые люди. Много думала об этом. Если бы на теннисе не было такой чопорной атмосферы, то к нему было бы больше внимания, больше фанатов.

Представим ситуацию. Я пришла на теннис первый раз. Мне нравится выражать свои эмоции, кричать, болеть за игрока. Но надо сидеть тихо. А если матч долгий, стоит сильная жара? Плюс в первый раз ты мало что понимаешь. В таком случае я бы сказала: классно было посмотреть на этих потных ребят, но вряд ли я пойду еще раз. Атмосфера не располагает. Нужна нормальная обстановка, чтобы болельщики могли кричать, реагировать. Это абсолютно нормально.

— Отдали бы своего ребенка на теннис?

— Не знаю, честно. Когда этот момент случится, то я крепко подумаю. Вот Саша хочет отдать своего сына. Я ему говорю — да, отлично, а сама отворачиваюсь в другую сторону и думаю: зачем? Это же такой труд. Такой сложный вид спорта.

— На видео, где снимали один день из вашей жизни, вы с Фернандо играете в футбол. И у вас здорово получается. Не было желания как-нибудь сыграть в одном из товарищеских матчей?

— Я очень люблю спорт. Даже на отдыхе постоянно во что-то играю. Во время реабилитации в Дубае начала играть в гольф. С друзьями всегда рубимся в пляжный теннис, пробовали в водные виды спорта, футбол. Его люблю с детства. В Самаре мы играли в него вместо ОФП. Девочки с мальчиками. А у меня такой характер, что если я во что-то играю, то должна делать это лучше всех. Так что у меня нормально получалось. В детстве вообще была пацанка.

— В футболе разбираетесь так же круто, как Дарья Касаткина?

— Нет, не так. Я люблю футбол, при возможности хожу на матчи в разных городах. Например, была на нескольких матчах ЧМ-2018 в России. В последний раз в Москве с Дашей Касаткиной ходили на футбол. Я задала ей вопросы, а она на все аргументированно отвечала. Даша реально спец в этой теме.

— Вы болеете за «Манчестер Юнайтед»?

— Скорее за Криштиану Роналду. Куда он уходил, за ту команду я и переживаю.

— Уважаете его как спортсмена?

— Он пример для меня. Конечно, мы не знакомы, и наверняка не знаешь, какие люди на самом деле. Как относятся к разным вещам. Но я много смотрела интервью с ним, читала различные материалы. Восхищает, что столько достигнув в карьере и жизни, человек продолжает усердно работать, что-то улучшать в себе, постоянно искать пути к совершенству. Это сумасшедшие амбиции, мегакруто.

— У португальца есть свой диетолог, специалист по сну, каждый день он делает 1000 повторений на пресс...

— Криштиану фанат своего тела и здоровья. Я все-таки за сбалансированность в плане отдыха. Не против cheat meal (дословно обозначает «нарушение диеты»). Не смогла бы все время есть только зеленый салат. Он фанатик питания, сна, постоянных тренировок. Человек не позволяет себе расслабиться, пока идет его активная карьера. Таких трудоголиков единицы. Но такие, наверное, и добиваются максимального успеха.

Анастасия Павлюченкова

Родилась 3 июля 1991 года в Самаре

Чемпионка Олимпийских игр (2020) в миксте с Андреем Рублевым

Финалистка «Ролан Гаррос» (2021) в одиночном разряде

Победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде

Победительница 6 турниров WTA в парном разряде

Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России