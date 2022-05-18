«Обезболивающие не помогают». Павлюченкова досрочно закончила сезон

Олимпийская чемпионка выиграла «мастерс» в Риме в паре, но из-за травмы колена снялась со всех до конца года оставшихся турниров.

В прошлом сезоне Анастасия Павлюченкова стала лучшей среди россиянок. Среди ее достижений — выход в финал на «Ролан Гаррос», победа в составе сборной на Кубке Билли Джин Кинг и олимпийское золото в миксте с Андреем Рублевым. Настя входила в топ-20 мирового рейтинга и была первой ракеткой России, но теперь объявила о пропуске оставшейся части сезона из-за травмы.

Коронавирус и долгое восстановление

Перед Открытым чемпионатом Австралии-2022 Павлюченкова заразилась коронавирусом — произошло это буквально на Новый год. На первом календарном турнире «Большого шлема» Настя проиграла в третьем круге, и это явно не результат для теннисистки, которая едва не вошла в десятку в рейтинге WTA в прошлом году:

— К несчастью, у меня плохие новости, — описывала в соцсетях ситуацию с болезнью россиянка. — Во вторник я прибыла в Австралию, и мой тест на СOVID-19 оказался положительным. Я была вакцинирована и готовилась к сезону в Дубае. Но мы живём в очень сложное и непредсказуемое время, так что сейчас я оказалась в изоляции в специальном отеле и, соблюдая протоколы, нахожусь под наблюдением врачей.

Позже из-за травмы колена Анастасия начала пропускать турниры один за другим — Павлюченкова рассказывала о том, что принимает обезболивающие, чтобы хоть как-то сыграть, но они не особо помогают. В начале февраля спортсменка говорила о том, что ей нужно взять небольшую паузу, пожить без тенниса, залечить колено — проблема с ним не новая. Но сезон тогда только стартовал, так что Павлюченкова была настроена оптимистично — лучше сняться сейчас, чем пропустить весь год:

— Поскольку сейчас начало года, хочется провести максимально здоровый и полноценный сезон, — цитировала Анастасию пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy. — Поэтому решила сделать это сейчас. Дальнейшие планы — полет в Дубай, скорее всего, завтра. И проходить реабилитацию там. Минимум пару недель, а там посмотрим, как пройдет восстановление. Надеюсь, что скоро вернусь. К Америке буду готова.

Победа на «мастерсе» в паре и досрочное завершение сезона

Но вернулась олимпийская чемпионка только к европейским соревнованиям — выступила в Мадриде и Риме, но вылетела с турниров в первом же круге. Удачным можно считать только выступление в столице Италии в парном разряде. Там Анастасия выходила на корт вместе с Вероникой Кудерметовой, где девушкам удалось совершить несколько крутых камбэков по ходу матчей и выиграть «мастерс». Сразу после той победы Павлюченкова и заявила, что пропускает весь оставшийся сезон, в том числе и счастливый «Ролан Гаррос».

— Из-за боли в течение длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере, — написала Павлюченкова с соцсетях. — После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в трёх турнирах последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году.

Получается, что Настя теперь не будет защищать очки за выигранный полуфинал на Открытом чемпионате Франции прошлого года. Тогда она с 52-й попытки вышла в финальную стадию турнира «Большого шлема» — впервые на таком престижном турнире россиянка сыграла в далеком 2007 году. И только 14 лет спустя получилось пробиться дальше четвертьфинала.

Травмы беспокоили Павлюченкову уже год назад — в матче против чешки Барборы Крейчиковой в Париже Настя брала медицинский тайм-аут из-за боли в приводящей мышце бедра. Теннисистка старалась как можно быстрее закончить розыгрыши и избежать долгой перестрелки. Рисковала, но это ее и подвело — в третьей партии соперница сыграла чище, она ошибалась в разы меньше, чем в полуфинале, а Анастасия не смогла противостоять ей в полной мере. Обидно, но зато финал уже был, причем почти в 30 лет, — можно было помечтать, что и в следующем году так же повезет и что Павлюченкова найдет свою игру. Но вот теперь уже понятно, что возвращение откладывается.

Экс-первую ракетку России поддержала в соцсетях вернувшая себе этот статус Дарья Касаткина и другие подруги по команде — Екатерина Александрова, Елена Веснина и Валерия Савиных, американская теннисистка Элисон Риск, австралийка Дарья Сэвилл (раньше выступала под фамилией Гаврилова) и туниска Онс Жабер, пожелавшая Насте выздоравливать и беречь себя. Болельщики же надеются, что это не окончательное прощание Павлюченковой с теннисом и что она действительно вернется в следующем году. Все будет зависеть от того, сможет ли россиянка справиться со своими многочисленными травмами. Этого не удалось сделать за пару месяцев, но сейчас появилось больше времени — можно хотя бы выяснить, есть ли шанс обуздать боль и прийти в форму, чтобы поиграть еще несколько лет.