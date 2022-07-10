Триумф Рыбакиной: урок для тех, кто не верил в нее в России

Игорь Рабинер — о том, как уроженка Москвы поставила в неловкое положение и организаторов Уимблдона и тех, кто легко отпустил ее в Казахстан.

Уимблдон. Женщины. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 3:6, 6:2, 6:2

Москвичка Елена Рыбакина стала первой после Марии Шараповой уроженкой России, выигравшей Уимблдон. 23-летняя теннисистка в последние четыре года представляет Казахстан и поэтому получила возможность сыграть на этом турнире, где забанили россиян и белорусов. Сильнейшая спортивная история!

Без везения не обошлось, но его надо заработать

Глядя на счета второго и третьего сетов, можно подумать, что там не было борьбы. Но это обманчиво. В теннисе любой момент может всё перевернуть. Тем более, когда твой соперник — вторая ракетка мира, а тебе еще вчера такой статус казался космосом. У тебя просто не может быть железобетонной психологии, позволяющей ментально расплющивать оппонента в решающих матчах.

Вот смотрите. Начинается третий сет после 6:2 Рыбакиной во втором. Ее соперница Онс Жабер, кстати, третьи сеты привыкла щелкать, у нее в них было 13 побед из 17 в этом году. И в четвертьфинале, и в полуфинале этого Уимблдона в том числе.

На кураже, но и не без фарта (два челленджа, по одному на каждую из теннисисток, обернулись в ее пользу) Лена сразу делает брейк, потом берет свою — 2:0, далее — 3:1. Вроде всё под контролем. Теперь надо просто не отдавать геймы на своей подаче — что, кстати, в женском теннисе куда сложнее, чем в мужском.

И тут при 3:2 Рыбакина плохо вкатывается в гейм и не успевает оглянуться, как получает на своей подаче 0:40. Права на ошибку больше нет. Проигрываешь гейм — и может произойти типичная для женского тенниса история, когда эмоции накроют тебя с головой. А топ-сопернику только дай почувствовать слабину — сожрет и не поперхнется!

Тут, конечно, и без везения не обойтись, но его надо заработать. При 15:40 Лена сопротивляется до последнего, однако розыгрыш контролирует туниска, ей надо просто не ошибиться. Но Лена продолжает отбиваться, и Онс ошибается и посылает легкий мяч в сетку. После чего контроль над собой теряет уже она, и Рыбакина намного проще выигрывает остальные мячи и вытаскивает гейм.

4:2 вместо 3:3 — и Жабер сдается, тут же проиграв свою подачу. И через несколько минут культовый турнир «Большого шлема» выигрывает спортсменка, у которой Россия не видела особых перспектив и спокойно отпустила играть за Казахстан.

Выходит, вся карьера для нее — это шестой гейм третьей партии финала против Онс Жабер. И тем большего уважения Рыбакина заслуживает. С выдающимся успехом, Елена!

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Спортивная, а не политическая история

А Уимблдонский турнир победа москвички поставила в дурацкое положение из-за желания быть святее Папы Римского. ATP и WTA игроков из России и Белорусии никуда не выгоняли, но организаторы отдельно взятого турнира их не допустили, за что Уимблдон лишился рейтинговых очков. И в довершение всего выиграла девушка, которая, приобретя казахстанское гражданство, наверняка не лишилась российского.

Казус всей этой истории вижу в том, что теннис, если не считать командных турниров, по сути вид спорта индивидуальный. И многие теннисисты воспитываются и проводят большую часть карьер не в своих странах. Пример — первая ракетка мира Даниил Медведев, который тинейджером уехал во Францию, а останься дома, до этого уровня не дорос бы — условий не было.

Люди представляют на турнирах себя, а не страны, выигрывают призовые по всему миру личными усилиями, государство им и за них ничего не платит. То есть частью национальной спортивной и общей системы их назвать нельзя, что и учли ATP и WTA. Но в Уимблдоне уперлись: нет и все, не пустим. И в результате — вот так попали впросак.

Триумф Рыбакиной — абсолютно спортивная, а не политическая история. Несомненно, сейчас начнется пропаганда: мол, Лена выступала и выиграла за всех не попавших на турнир россиянок. Да, она еще до турнира выразила им сочувствие и поддержку, но играла она за себя, свой характер, свою карьеру, своих родных и тренеров, которые в нее верили, когда не верили и теннисные организаторы в той же России, отпустившие ее в Казахстан.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

И выиграла только потому, что сама, будучи посеянной лишь 17-й, оказалась сильнее других.

Потому, что оказалась способна в третьем сете финала, проигрывая 0:40 на своей подаче, взять гейм в ситуации, когда в случае проигрыша одного-единственного мяче все легко могло перевернуться.