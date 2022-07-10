Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?

Турнир «Большого шлема» впервые выиграла спортсменка, переехавшая из нашей страны в Казахстан. Но это могло произойти намного раньше.

Сенсационную победительницу Уимблдона Елену Рыбакину довели до слез на чемпионской пресс-конференции. Непробиваемая на корте и лишь облегченно вздохнувшая после выигранного матчбола, 23-летняя девушка разрыдалась после вопроса о своих родителях-москвичах, которые из-за сложностей с визами не смогли присутствовать на финале.

На трибунах Елену поддерживала только сестра Анна, а вопрос о родителях, выбивший чемпионку колеи, предварял еще более болезненный вопрос о российском происхождении Рыбакиной. На турнире, забанившем игроков из России, бывшую россиянку пытали на самую горячую тему после каждого матча. Девушка держалась и старалась отвечать более-менее политкорректно, но в итоге ее все-таки задели за живое.

Супермилая Кейт

Перед финалом британское издание Express назвало Рыбакину «уимблдонским кошмаром» из-за того, что до 18 лет спортсменка выступала за Россию и до сих пор, несмотря на переход под казахский флаг, продолжает жить в Москве. Последнее обстоятельство сильно расстроило британского журналиста Сэма Стрита, который написал, что Рыбакина должна заплатить в бюджет России подоходный налог за призовые в два миллиона фунтов, которые полагаются за победу на лондонском «мейджоре». При этом на турнир, к примеру, не была допущена белоруска Виктория Азаренко, которая давно живет в Америке и является налоговым резидентом США. Все это, по мнению британских СМИ, делает санкции Теннисной ассоциации Англии полной фикцией.

В довершение всего этого сюра, главный трофей турнира Елене вручала герцогиня Кейт — та самая королевская особа, которая по слухам сильно давила на организаторов Уимблдона по русскому вопросу. Якобы советники Кейт переживали, что ей на титульной церемонии придется обниматься и фотографироваться с теннисистом из России, что может быть воспринято как политический прокол. В итоге герцогиня поздравляла русскую девушку, натурализованную в Казахстане, которая открыто поддерживает отстраненных россиян. И это навряд ли добавило плюсов в политическую карму Кейт.

— Она поздравила меня. Сказала, что я очень хорошо играла, — рассказала о герцогине чемпионка Уимблдона. — Но я находилось в шоковом состоянии и не услышала половину того, что она сказала. Но одно точно, она такая супермилая. Было потрясающе получить трофей из ее рук.

Елена Рыбакина получает трофей из рук Кейт Миддлтон. Фото Global Look Press

— Я уже долгое время представляю Казахстан и очень этому рада. Там в меня поверили, — отбивалась Елена от попыток представить ее «тайным агентом России». — Вопрос относительно того, кем я себя ощущаю, уже не стоит. Я прошла большой путь как казахстанская теннисистка. Ощущаю ли я себя русской в душе? Я играю в теннис, наслаждаюсь выступлением на Уимблдоне. Сочувствую тем, кто отсутствует на турнире, но сама получаю удовольствие от игры и выкладываюсь на сто процентов.

Если бы я могла, то осталась бы в России

Впрочем, переживания по поводу того, в какое дурацкое положение Уимблдон попал со своими антироссийскими санкциями — это проблемы британцев. У нас в стране поднялась волна совершенно иного рода. После любого крупного успеха наших бывших соотечественников самыми популярными становятся разговоры, что «мы опять упустили яркий талант». Правда, в данном случае надо понимать, что именно казахстанское гражданство Елены позволило ей выступать на британском турнире «Большого шлема». Останься она под флагом России, сейчас готовилась бы к «хардовой» части сезона вместе с Дарьей Касаткиной, Екатериной Александровой и другими нашими девушками. Кстати, их отсутствие и особенно — попадание под санкции белоруски Арины Соболенко, которая отлично играет на травяных кортах, — один из факторов нынешнего успеха Рыбакиной.

И все же, если отбросить все привходящие, можно задаться вопросами — почему наши спортивные власти допустили отъезд будущей чемпионки в Казахстан, и был ли шанс удержать восходящую звезду в России? Сама Рыбакина два года назад в интервью «СЭ» признавалась: «Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Хотя Казахстан меня поддерживает и помогает в том числе финансово».

Слово «финансово» здесь ключевое. Дело в том, что расходы теннисиста в начале его профессиональной карьеры — просто фантастические, и их невозможно компенсировать никакими государственными стипендиями и бюджетами спортшкол. Разъезды по турнирам, аренда кортов, зарплата тренерам и физиотерапевтам — все это сотни тысяч долларов. И если у молодого игрока нет родственников-олигархов или каких-то верных лично ему спонсоров, то он почти наверняка завершит карьеру из-за отсутствия средств или пойдет в кабалу к спортивным агентствам, которые порой помогают начинающим в счет их будущих доходов.

Думала о завершении карьеры в 18 лет и Елена. Ее отец Андрей Рыбакин не сумел найти необходимого финансирования, агентства ей не интересовались, и единственным вариантом был переход под флаг Казахстана, где девушке обещали покрыть часть расходов в обмен на выступление за эту страну в Кубке Федерации. Сейчас многие наши СМИ пишут, что в Федерации тенниса России будущей звезде отказали в финансовой помощи. Но справедливости ради надо сказать, что ощутимую поддержку деньгами не получал от спортивных властей страны ни один из наших игроков. Федерация может помогать организационно — приглашениями на турнир, иногда — временем на отдельных тренировочных кортах. Но так, чтобы большие деньги игроку платила или компенсировала сама федерация — такого нет практически нигде. В этом плане теннисный меценат и глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов — уникальный случай.

Ирония судьбы

Эксперимент с натурализацией, который уже много лет проводят в казахстанском теннисе сейчас впервые увенчался титулом «Большого шлема» в одиночном разряде. Это результат усилий миллиардера Булата Утемуратова, который возглавил Федерацию тенниса Казахстана в 2007 году и с тех пор активно вкладывает личные деньги в усиление сборной своей страны за счет иностранцев. В основном приглашаются игроки не только из России, где после 1990-х наблюдался избыток непризнанных талантов, но и из других «ментально близких стран» — например, Украины и Болгарии. Стратегия эта спорная, поскольку позволяет добиваться больших результатов в профессиональным спорте, не развивая при этом спорт детский и любительский. Но, видимо, победителей не судят.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Кстати, Рыбакина в момент ее перехода вовсе не была самой яркой звездой, которую сумел заполучить Казахстан из России. Юлия Путинцева в юниорском теннисе считалась чуть ли не будущей Шараповой, и ее трансфер действительной шокировал болельщиков. Как и переход Евгения Королева — двоюродный брат Анны Курниковой в 2010-м тоже считался будущим Сафиным, однако не оправдал ожиданий и в итоге завершил карьеру. Одна из сложностей натурализации спортивных легионеров — в том, что настоящие звезды практически никогда не соглашаются на смену флага — у них и так все хорошо на родине, а заработать клеймо предателя не интересно никому. А при «покупке звезд на вырост» есть большая опасность, что большие авансы не оправдаются.

Что дала смена спортивного гражданства Рыбакиной? В первую очередь — она получила возможность вместо кортов Ширяева поля в Москве перебраться в Словакию. Во-вторых, вместо российских специалистов Андрея Чеснокова и Евгении Куликовской она наняла хорватского тренера Стефано Вукова, который со временем раскрыл потенциал теннисистки. Но неправда, что сразу после отказа от российского спортивного гражданства в игре Елены наметился грандиозный прогресс. В 2019 году она взяла титул в Бухаресте, а в 2020-м победила на турнире в Хобарте, играла в полуфинале Олимпиада-2020 и дошла до 12-го места в рейтинге WTA. Однако это все равно не та позиция, с которых сподручно штурмовать «Большой шлем». Победа Рыбакиной в Лондоне — безусловная сенсация, но в какой-то степени ирония судьбы — учитывая всю историю с санкциями против России.