Организаторы US Open не будут требовать от теннисистов обязательной вакцинации от коронавируса

Организаторы US Open выступили с официальным заявлением по поводу участия в турнире теннисистов, которые не сделали прививки от коронавируса.

«Согласно Книге правил турниров Большого шлема, все допущенные игроки автоматически включаются в основную сетку мужских и женских одиночных игр на основе рейтинга за 42 дня до первого понедельника турнира. Организаторы открытого чемпионата США не требуют обязательной вакцинации от игроков, но будут уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами страны», — говорится в заявлении.

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года.