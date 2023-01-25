Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка

В женском турнире открытого чемпионата Австралии весьма вероятен белорусский финал.

Australian Open. Женщины

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:2

Магда Линетт (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:3, 7:5

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:2, 6:4

На первом в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» определились все полуфиналистки в женском одиночном разряде, и все они представляют страны Восточной Европы. Разумеется, если помнить о том, что часть территории Казахстана тоже формально находится в Старом Свете. Это во многом сенсация, поскольку ни одна девушка из топ-4 «посева» в этом году до полуфинальной стадии не добралась. Такого на «мейджоре» в Мельбурне не случалось с 1978 года, хотя в последнее время женский теннис вообще полон непредсказуемости и случайных триумфаторов. Кроме того, сейчас в происходящем есть и политический момент — две полуфиналистки представляют Белоруссию и выступают без флага.

Соболенко — главный фаворит

При более тщательном рассмотрении настоящей сенсацией можно считать только взлет 30-летней польки Магды Линетт. За 12 лет участия в турнирах «Большого шлема» эта девушка ни разу не проходила дальше третьего круга, а тут сразу — полуфинал. Причем по дороге к нему Магда выбила четырех очень крепких «сеяных» — Контавейт, Александрову, Гарсию и Плишкову. До начала турнира многие ждали успеха от другой представительницы Польши — Иги Свентек. Однако первая ракетка мира разочаровала, зато сенсацию сотворила ее соотечественница. Но опыт больших матчей у Линетт отсутствует, и пока что она кажется самым слабым звеном в следующем раунде, который состоится в четверг.

Соперница Магды — Арина Соболенко — в этом году в девяти матчах не уступила ни одного сета и пока показывает самый впечатляющий теннис среди всех женщин. У 24-летней спортсменки давно был виден огромный потенциал, но каждый раз ей что-то мешало. За последние два года она трижды оступалась в полуфиналах «мейджора», и сейчас самое время нарушить эту неприятную традицию. И дело вовсе не в Линетт, которая не хватает звезд с неба, а в том, что Арина в ее нынешнем состоянии — главный претендент на титул Australian Open и, возможно, в будущем — реальная конкурентка для Свентек в борьбе за титул первой ракетки мира.

Магда Линетт. Фото Reuters

Еще одна белоруска, Виктория Азаренко, в прошлом дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. Но это было десять лет назад — в 2012-м и 2013-м. С тех пор у спортсменки были и травмы, и большие личные проблемы. Когда в прошлом сезоне у Виктории случилось несколько срывов на корте и в соцсетях, казалось, что карьера этой опытной теннисистки клонится к закату. Но она снова в топе и выносит в Мельбурне трех звездных американок — Кенин, Кис и Пегулу. В общем, сейчас шансы Виктории в полуфинале против Рыбакиной — абсолютно равные, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте.

Понимание помогает держаться

Что касается Рыбакиной, то про нее уже много всего было сказано после сенсационной победы в четвертом круге над Свентек. Если бы за Уимблдон в прошлом году начислялись очки, у Елены сейчас, несомненно, был бы более высокий рейтинг. Тем не менее даже под своим 22-м номером «посева» она прошла в Австралии в такую стадию, которая обычно доступна только элите. И на этом уровне, что не удивительно, снова должна отвечать на вопросы о своих связях с Россией. «Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать», — отрезала представительница Казахстана.

Напомню, что ранее Рыбакина и ее команда подчеркивали: несмотря на начало карьеры в России, сейчас теннисистка полностью ассоциирует себя с Казахстаном и считает, что смогла раскрыться только благодаря финансовой и моральной поддержке из этой страны. Для наших болельщиков это печальная тема, с учетом того, что из 14 россиянок, стартовавших в основной сетке Открытого чемпионата Австралии в этом году, ни одна не смогла выиграть больше двух матчей. И это еще вопрос, за кого из русскоязычных иностранок болеть в полуфинале — за живущую в США белоруску или за москвичку, выступающую за Казахстан.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Азаренко накануне полуфинала снова подколола организаторов Уимблдона за недопуск россиян и белорусов, фактически обозвав их клоунами. «Я не смотрела Уимблдон, но все равно считаю, что Рыбакина — молодец, и вся та клоунада, которая была сделана, не должна умалять ее заслуг, — похвалила Виктория Елену за победу в Лондоне. — Она делала свою работу, играла здорово, выиграла и заслужила тот титул». Высказалась о политической ситуации и Соболенко. «Конечно, это сильно на меня влияет. Было тяжело, и до сих пор тяжело, — отметила Арина. — Если бы я могла что-то сделать, то сделала бы. Но я ничего не могу. Это понимание помогает мне держаться».

Является ли триумф в Австралии девушек из Восточной Европы какой-то глобальной тенденцией? Навряд ли, хотя сильных теннисисток из России и Чехии (а также, как теперь выясняется, из Белоруссии, Польши и Казахстана) действительно немало. Но это не значит, что они сейчас будут оккупировать полуфиналы на всех крупных турнирах. Важнее другой тренд — присутствие в полуфинале двух белорусок без флага и одной бывшей россиянки неизбежно снова поднимает вопрос о целесообразности санкций в мировом спорте. И есть надежда, что над этим задумываются не только в России и Белоруссии.