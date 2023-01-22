Бывшая россиянка Рыбакина снова феерит. Выбила в Мельбурне первую ракетку мира

Представительница Казахстана не оставила шансов Иге Свентек.

Australian Open. Женщины

Одиночный разряд. Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4

Казахстанская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина одержала самую впечатляющую победу со времен своего сенсационного триумфа на Уимблдоне. В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису она выбила главного фаворита турнира — первую ракетку мира Игу Свентек. Польская девушка не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал, но ее лидерство в женском рейтинге в целом не вызывает сомнений. А вот перед Рыбакиной в Мельбурне теперь открываются отличные перспективы. Ее соперницей в четвертьфинале станет Елена Остапенко из Латвии.

Удобная соперница

Лидера мирового женского тенниса и победительницу последнего турнира «Большого шлема» (US Open-2022) Рыбакина обыграла всего за полтора часа в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Впервые в карьере Елена дошла до четвертьфинала Australian Open. До этого дня Елена ни разу не побеждала действующую первую ракетку мира. В целом результаты Рыбакиной после ее подвигов на Уимблдоне оставляли желать лучшего. В Нью-Йорке она вообще вылетела в первом же круге. Однако сейчас мы наблюдаем, как представительница Казахстана возвращает былые кондиции. Так в третьем круге Мельбурна она одержала волевую победу над 13-й «сеяной» американкой Даниэль Коллинз.

Матч против Свентек Рыбакина начала с реализованного брейка, но полька сумела восстановить паритет. Однако Елена продолжала уверенно подавать, а вот Ига на быстром корте все-таки не безупречна — ей больше подходит более медленный темп. Выиграв первый сет, победительница Уимблдона немного упустила нить игры, но при счете 0:3 сумела совершить впечатляющий камбэк, выиграв шесть из следующих семи геймов. Причем сделала это не за счет успешной первой подачи, как в первой партии, а за счет грамотного тенниса во время розыгрышей. Возможно, Свентек — удобная соперница для Рыбакиной, но эта соперница — первая ракетка мира.

Вылет Свентек продолжил тенденцию крушения фаворитов на Открытом чемпионате Австралии-2023. Впервые в современной истории никто из двух первых номеров «посева» в мужском и женском одиночных турнирах не вышел в четвертьфинал. Рафаэль Надаль (1), Ига Светек (1), Каспер Рууд (2) и Онс Жабер (2) уже зачехлили ракетки, предоставив дополнительные шансы андердогам. Правда, у женщин пока в строю фавориты второго эшелона — американка Джессика Пегула (3), француженка Каролин Гарсия (4) и белоруска Виктория Соболенко (5). Но Рыбакиной с той игрой, которую она показала в воскресенье, по силам пройти очень далеко.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Споры о «продукте»

«Это был тяжелый матч, — призналась Рыбакина после завершения поединка. — Я очень уважаю Игу за ее победную серию и выигранные турниры «Большого шлема». Она молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было трудно, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и сказалось на результате. Я всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь сохранять спокойствие. По крайней мере, стараюсь не показывать много эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно давать волю чувствам, я учусь этому. Сейчас я одержала большую победу, и я рада, что прошла в четвертьфинал».

Напомню, что триумф Рыбакиной на Уимблдоне в июле 2022 года породил в России большую дискуссию о том, чьим «продуктом» является Елена. Некоторые наши специалисты уверяли, что основная роль в становлении талантливой теннисистки принадлежит отечественной теннисной школе, а Казахстан в 18 лет якобы просто воспользовался финансовыми трудностями семьи спортсменки и «перекупил» будущую чемпионку. Люди из команды Рыбакиной реагировали на эти выводы крайне негативно. Во-первых, их обижало слово «продукт» по отношению к живому человеку. Во-вторых, они указывали, что Елена без помощи своей новой страны рисковала закончить карьеру и не раскрыться на взрослом уровне.

— Федерация тенниса России в какой-то момент прислала мне контракт для Лены. Я посмотрел на него, и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: «Денег нет, но вы держитесь», — рассказывал летом прошлого года в интервью «СЭ» отец 23-летней спортсменки москвич Андрей Рыбакин. — Не нравится и отношение — «наш продукт». Еще бы сказали — «биомасса». К сожалению, у нас такой подход к личностям. Я ни на кого не обижаюсь. Просто какие-то вещи говорятся в силу, скажем так, лингвистической ограниченности. Думаю, что люди, от которых что-то зависело и которые могли бы нам помочь, сейчас немного жалеют.