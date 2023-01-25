Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу

Серб уверенно движется к своей десятой победе на Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:1, 6:2, 6:4.

Томми Пол (США) — Бен Шелтон (США) — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева, в десятый раз в карьере оформив выход в полуфинал Australian Open. В девяти предыдущих случаях он брал титул. Вероятно, Новак продолжит эту традицию. Впереди его ждет Томми Пол, а в решающем матче — победитель пары Стефанос Циципас — Карен Хачанов. Рублев же в седьмой раз подряд уступает на стадии четвертьфинала турнира «Большого шлема». Но об этом «мейджоре» у россиянина в любом случае останутся приятные воспоминания.

Верный прогноз

В прошлом году Рублев и Джокович обменялись победами. Андрей забрал у легенды титул в родном Белграде, повесив «баранку» в решающем сете. Новак взял убедительный реванш на групповом этапе Итогового турнира ATP в Турине, уступив всего пять геймов. В этот раз практически все эксперты сошлись во мнении, что у россиянина вновь практически нет шансов на успех. Дело в том, что на предыдущей стадии Джокович потратил минимум сил в игре с Алексом Де Минауром, а Рублев более трех с половиной часов сражался с Хольгером Руне. Отыграл два матчбола, а на решающем тай-брейке проигрывал 0:5 и 3:7.

С другой стороны, Андрей уже превзошел свой прошлогодний результат на Australian Open (третий круг), поэтому мог играть в четвертьфинале без лишнего давления. Плюс не стоит забывать про травму левого бедра оппонента, которая беспокоит его с турнира в Аделаиде. «Конечно, Джокович фаворит и худший жребий для Андрея, но не могу сказать, что он попадает под каток, — говорил «СЭ» перед матчем заслуженный тренер России Борис Собкин. — Если Новак правда травмирован, то все может быть».

Андрей Рублев и Новак Джокович. Фото Reuters

Правда, после матча с Де Минауром Ноле заметил, что чувствовал себя фантастически, отметив прогресс в восстановлении. Рублеву он выдал несколько комплиментов, но дал понять, что не сомневается в своем превосходстве: «Андрей уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как Де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же».

В итоге надежды или прогноз Новака сбылись практически на 100%. Как и австралиец, Рублев так и не смог сделать брейк, хотя и заработал пять брейк-пойтов (у Де Минаура — ноль). Алексу удалось выиграть пять своих подач, Андрею — семь. Немного, чтобы проходить в полуфинал ТБШ, но Новак сейчас показывает такую мощную игру, что вряд ли его вообще кто-то способен остановить в походе за десятым «Шлемом» в Мельбурне.

«У Рублева не было никаких шансов, — подчеркнул «СЭ» титулованный российский теннисист Андрей Чесноков. — Суть не в том, что Рублев играл плохо, а в том, что Джокович играет нереально сильно. Не знаю, кто может остановить его на сегодняшний день. Джокович — главный фаворит Australian Open 2023. В 35 лет он показывает лучший теннис в своей карьере. Играет здорово и очень грамотно».

Новак Джокович. Фото Reuters

Один из величайших

При этом надо отдать должное и Рублеву — он старался бороться в каждом розыгрыше, хорошо подавал первым мячом (72%, шесть эйсов), старался держать соперника в напряжении в обмене мощными ударами с задней линии. Но Новак сразу дал понять, что намерен завершить матч в трех сетах. На первой же подаче Рублева он заработал брейк-пойнт, но не реализовал его. А уже в четвертом гейме уверенно вышел вперед (3:1) и довольно быстро довел дело до логического конца. Хотя при счете 1:5 Рублев мог отыграть один брейк, но своим шансом не воспользовался. В ключевом розыгрыше Джокович продемонстрировал суперзащиту, а потом удачно вышел к сетке. Трибуны взорвались аплодисментами, а теннисисты отправились на перерыв.

Второй сет Андрей начал блестяще. Легко взял свою подачу, завязал борьбу в следующем гейме, а затем вышел вперед после роскошного эйса (2:1). Увы, но продолжения не последовало. В ответ Ноле взял гейм под ноль, а следом заработал три брейк-пойнта и вышел вперед (3:2). В седьмом гейме Андрей повел 30:0, но потом проиграл четыре мяча подряд. В том числе двойной ошибкой на брейк-пойнте (2:5). После этого он не смог сдержать эмоций, выругавшись в сторону своей ложи: «Сука! Сука! Сука!» Потом сел во время перехода и добавил: «*****, ******. Ой, *****».

Третий сет начался с брейка Новака. Показалось, что сейчас случится разгром, но Рублев, похоже, наоборот, окончательно раскрепостился. Он стал играть в свой фирменный теннис, наконец-то уверенно раз за разом брал свою подачу и пару раз был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но в решающих розыгрышах Новак вновь предстал настоящей стеной, действуя мощно и безошибочно.

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Что нужно Рублеву, чтобы выиграть хотя бы сет у Джоковича и не психовать? Нужно быть на его уровне, но, к сожалению, Андрей сделать этого не может, поэтому у него и происходят такие нервные срывы, — сказал «СЭ» экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Просто он понимает, что не может конкурировать. Думаю, что каждый в его ситуации точно так же бы психовал. И я, и любой другой. Джоковичу проигрывать не стыдно. Он один из величайших игроков в истории тенниса».