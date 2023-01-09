«У Соболенко есть все, чтобы стать первой ракеткой мира». Екатерина Макарова — о тренерской карьере и фаворитах AO

Большой разговор с олимпийской чемпионкой.

Екатерина Макарова завершила свою славную карьеру в феврале 2020 года и почти сразу начала работать тренером. Причем олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира сосредоточилась на занятиях с детьми. В интервью «СЭ» Макарова рассказала о своих первых успехах в новой роли, а также объяснила силу Иги Свентек, прогресс Арины Соболенко и Вероники Кудерметовой, а также поделилась мнением о главных теннисных талантах страны.

Дети стали меньше двигаться: не гуляют, не бегают во дворе, не играют в футбол

— Тяжело ли вам дался переход в тренеры?

— Все произошло очень естественно. Через полгода после завершения карьеры я уже начала работать тренером в академии Александра Островского. Провела там два года, вела девочек в возрасте от 9 до 12 лет. Причем мои ученицы сразу стали давать результат. Например, однофамилица Марта Макарова сделала золотой дубль, выиграв первенство России в одиночке и в паре. Другие девочки выиграли турниры первой категории, командные первенства России. За это время у меня выработались насмотренность, наблюдательность, понимание многих процессов.

— Из академии Островского в туре сейчас удачно выступает Анастасия Потапова...

— Да, если 2021 год был для нее не очень, то после начала работы с Игорем Андреевым Настя здорово прибавила. Им удалось правильно выстроить весь процесс, была отличная победная серия, первый титул, дебют в топ-50. Думаю, что в этом сезона она еще прибавит.

— А у вас не было желания, как у Андреева или того же Дмитрия Турсунова, начать работать с профессиональным игроком?

— Честно, даже никогда не думала о том, чтобы начать сотрудничать с кем-то из профи. Изначально я хотела помогать молодому поколению. У меня интуитивно есть потребность в развитии детского тенниса в России. Хочу передавать свой опыт и знания молодым спортсменам, курировать молодых тренеров, которые не до конца знают специфику профессионального тенниса, подсказывать родителям, у которых всегда много вопросов.

— Какие самые распространенные?

— Все хотят узнать, как справляться с волнением во время матча. Это главная больная тема нашего вида спорта. Мы все волнуемся за результат, он нам небезразличен. Мандраж — нормальная история. Он будет на протяжение всей карьеры и никуда не денется во взрослом возрасте. Самое главное — научиться с ним справляться, чувствовать свое тело в критические моменты. Даю небольшие лайфхаки. Когда мы начинаем волноваться, то застываем, замораживаемся. В этот момент надо как можно больше двигаться, шевелить себя. Помните момент в четвертьфинале «Ролан Гаррос», когда между собой встречались Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова и Ника в решающий момент второго сета получила травму? Пока у нее был медицинский тайм-аут Даша все это время была на корте и разминалась. Это помогло ей справиться с волнением и завершить партию и матч в свою пользу.

Еще советую с подросткового возраста начинать работать над своей головой. Чтобы понимать, какие мысли и эмоции приходят в самые сложные моменты. Объективно дети сейчас другие. У них другие мысли, другие страхи, другие отношения с родителями.

Также все хотят понимать, станет ли их ребенок чемпионом. Всегда есть потребность узнать наперед — получится или нет. Тут однозначно никто не ответит, но есть одно важное исключение. Многие дети приходят в теннис поздно. Если ты начинаешь заниматься в пять-шесть лет, то шансов стать профессионалом намного больше. Есть группы и с четырех лет, но, на мой взгляд, ребенок в четыре года не может совладать с двумя предметами (ракеткой и мячом) и своим телом. Для них это слишком большая нагрузка. В пять лет они уже понимают, что к чему. Начать же играть в восемь-девять — для нашего вида спорта поздновато.

Еще важный вопрос, который волнует всех: как не переборщить с объемом нагрузки или, наоборот, недоработать. Действительность такова, что сейчас нет серьезного отбора в теннисные группы. И если мое поколение делало одинаковый объем, то сейчас границы размылись, поэтому нагрузка подбирается индивидуально. Все дети физически готовы по-разному. У кого-то сильное плоскостопие, у кого-то хорошие ноги, у кого-то сильный сколиоз. Если дать определенный объем, который как бы должен подходить для его возраста, то ребенка можно просто покалечить. Тренер должен подбирать индивидуальную программу, и я в этом помогаю.

— Есть понимание, почему дети стали слабее физически?

— Основная проблема — век интернета. Дети меньше двигаются: не гуляют, не бегают во дворе, не играют в футбол. Про себя могу сказать, что мы постоянно ездили с мамой от метро «Юго-Западная» до «Лужников». Так у меня незаметно развивались терпение и выносливость. Все-таки мы проходили пешком минимум несколько километров каждый день. Сейчас почти всех детей подвозят на машине. Плюс они мало уделяют внимания ОФП. Зачастую ребята в 12 лет занимаются ОФП один раз в неделю. Хотя для этого возраста нужна уже другая подготовка. В итоге приходят классно технически обученные дети, которые с места играют здорово, но если надо пробежаться, упереться, то сразу же идет серия ошибок. Детские тренеры зачастую здорово ставят технику. Раньше много детей приходили с перекрученными хватками. Сейчас такого нет. Но есть больная история с ОФП.

— Вы возили с собой тренера по ОФП?

— Да, все началось с сотрудничества с Анатолием Григорьевичем Глебовым. До меня он сотрудничал с Маратом Сафиным и Светой Кузнецовой. Глебов пришел в тот момент, когда я вышла в профессиональный тур с Евгенией Александровной Манюковой. Неплохо себя зарекомендовала, уверенно стояла в сотне, но где-то застопорилась. И тут была инициатива от Евгении Александровны с приглашением в команду тренера по ОФП, который бы постоянно с нами ездил. Плюс Анатолий Григорьевич отлично делает массаж, что является неоспоримым плюсом для восстановления. Я доверяла своему тренеру и пошла на это. Но было страшно: потяну ли я финансово эту историю. Это лишние авиабилеты, надо снимать дополнительный номер, платить зарплату. Но как показала практика, это себя полностью оправдало. На одном из первых турниров с личным тренером по ОФП я сыграла свой дебютный четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Австралии, и результаты круто пошли вверх. Это говорит о том, что не надо бояться приглашать в команду новых специалистов. Вложения в себя зачастую принесут возврат. Еще я возила с собой кинезиолога Дмитрия Крутикова. Не очень верю в кинезиологию, но есть специалисты, которые творят чудеса с помощью тейпов. А в самом конце карьеры мы поработали с Григорием Артемьевым (тренер по ОФП мужской и женской сборных России по баскетболу. — Прим. «СЭ»). У меня начались проблемы с ахиллами, и он по своей методике подобрал правильную подготовку. Так мне удалось продлить карьеру, а Георгий погрузился в мир большого теннис. Это было крутое сотрудничество, он топ-специалист.

Екатерина Макарова. Фото Global Look Press

Мой папа поменял специальность, чтобы я могла заниматься теннисом

— Теннис по-прежнему вид спорта, который доступен лишь небольшому проценту родителей?

— Однозначно теннис относится к элитным видам спорта и требует других вложений, чем командные виды спорта, легкая атлетика или плавание. Но всегда можно найти варианты, если ребенок талантлив, хорошо зарекомендовывает себя на турнирах. В таком случае его всегда заметят и помогут. Или, как в моем случае, найдется тренер, который захочет работать на результат. Изначально не будет брать большие деньги, увидев потенциал у ребенка. Также и Федерация тенниса России много лет, хотя про это мало говорят, помогает молодым спортсменам. Когда были доступны все турниры, федерация оплачивала выезды на них главным талантам страны начиная с 12 лет. Еще есть спонсоры, меценаты. За пределами Москвы сейчас открывается много теннисных центров. Многие из них идут на контакт, если заявлять о своих желаниях.

— Ваши родители шли на какие-то жертвы, чтобы вы занимались теннисом?

— Мама не работала. Занималась старшим братом Андреем и мной. У моего папы пять высших образований. В 40 с лишним лет он в очередной раз пошел учиться. Тогда не было дистанционных обучений и всевозможных курсов, поэтому пришлось идти в университет. Папа понимал, что для оплаты моих занятий теннисом ему надо поменять специальность. Я горжусь и благодарна ему за это. У меня никогда не было спонсоров, хотя такие предложения не раз поступали. Но папа всегда отказывался, говорил, что мы сами справимся. Не вешал на меня груз, чтобы я была кому-то должна.

— Вы уже поняли, каким должен быть детский тренер?

— Мы живем в непростое, переходное время. Повторюсь, мое поколение было воспитано жестко. Была сумасшедшая дисциплина. Нам сказали, мы молча сделали. Сейчас у детей нет авторитетов. По себе могу сказать. Не все дети в академии смотрели мне в рот. Кто-то мог махнуть рукой, кто-то что-то сказать в ответ. Они открыто проявляют свои эмоции, свои мысли. Поэтому я увлекаюсь психологией. Это помогает найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Кому-то подходит метод кнута и пряника, для кого-то кнут вообще не будет работать. Он будет входить в протест. И его, наоборот, надо где-то грамотно похвалить, восхититься. Чтобы он почувствовал мотивацию.

Что касается детских тренеров, то они делятся на два типа: те, кто заинтересован в подопечном и ему интересно работать на результат, и те тренеры, которые больше нацелены на зарабатывание денег. Не хочу никого осуждать — это нормально. У каждого есть своя жизненная ситуация. У кого-то семья, трое детей. В таком случае не вариант ездить по турнирам. Другие работают за статус, хотят вывести ребенка в профи, чтобы о них говорили. На самом деле это 50% успеха. Такой человек всегда развивается, повышает свою квалификацию, проходит различные тренинги, просит советы у более опытных коллег.

— У вас есть своя программа?

— Моя программа называется «Чекап чемпиона». В нее входит индивидуальная тренировка, где я провожу диагностику всех технических данных. Провожу тестирование по ОФП, определяя физическое состояние ребенка. Дальше мы с ним общаемся, я задаю 40 вопросов, чтобы понять его психологическое состояние. Какие у него страхи, желания, что его мотивирует. Также в эту программу входит врач, который собирает анализы, и определяем состояние здоровья спортсмена здесь и сейчас. Все-таки если раньше мы раз в полгода проходили спортивный диспансер, то сейчас такого обязательства нет. И после всего это я разговариваю с родителями, отмечаю, что я увидела, отвечаю на их вопросы и общаюсь с личным тренером. По итогам этих этапов пишу развернутый документ, по которому можно работать четыре-шесть месяцев. Потом я рекомендую повторно пройти «Чекап чемпиона». Чтобы посмотреть изменения, актуализировать программу тренировок. За полгода провела несколько десятков чекапов. Получаю приятные благодарности, и меня это сильно мотивирует.

— Как вы к этому пришли?

— В детстве мне не хватало такого наставника. Родители старались спросить что-то у Ларисы Дмитриевны Преображенской или у сильных тренеров, которые приезжали в Москву. Но сама я была очень стеснительной, неуверенной в себе девчонкой. И мне не хватало человека, с которым можно было бы обсудить многие нюансы. На «Кубке Кремля» пыталась взять автограф у профессиональных игроков, но о том, чтобы попросить совета, даже думать не могла. Поэтому моя программа — это нереализованная детская потребность. Сейчас я общаюсь в кругу бизнесменов и понимаю, как важно иметь рядом ментора, чтобы получать новые скилы и постоянно чему-то учиться.

Можно сказать, что я как терапевт, который смотрит, дает рекомендации и направляет к другим специалистам. Всегда готова поделиться контактами людей, с которыми сама работала. Будь то психолог, врач, остеопат.

— Верите в остеопатию?

— Да, потому что у меня был прекрасный остеопат. В прошлом он был артистом балета, переехал в Германию, где после завершения танцевальной карьеры стал изучать остеопатию и вырос в суперкрутого специалиста. Мы работали два года, и был ощутимый эффект, когда после тренировок или тяжелого матча восстанавливалась с остеопатом. До сих пор работаю с остеопатом. Считаю, что у этих людей особое энергетическое поле.

Ига Свентек. Фото Reuters

Если Арине чуть-чуть добавить хладнокровия, то она может подняться еще выше

— Хотел задать вам еще несколько вопросов по туру. Как вы думаете, Ига Свентек — единоличный лидер всерьез и надолго?

— Мне самой интересно наблюдать за тем, как долго она сможет удерживать первую строчку рейтинга. Ее игра основана на психологии, сумасшедшей концентрации внимания. Она ни на что не отвлекается. Яркий пример — ее участие на показательном турнире в Дубае в конце 2022 года. Другие девушки могли расслабиться, посмеяться, поговорить с судьями. Она же всегда мегасконцентрирована. Это забирает много сил. Пока ей удается грамотно распределять нагрузку, но может наступить и провальный момент, выбраться из которого будет очень сложно.

— За счет чего она доминирует в туре?

— Она крутая работяга, со своими амбициями и целями. У нее хорошая стрессоустойчивость. Ига хорошо играет под прессингом, находит нестандартные комбинации, делает классные виннерсы. Иногда думаю, как при таком счете она решается перевести мяч и попасть в линию. Плюс ее большое преимущество в том, что она быстро видит мяч от соперника и максимально быстро входит в корт. Отлично передвигается, хорошо держит заднюю линию. Тут она явный лидер. В туре ей нет равных по движению к отскоку. Против Иги очень важно хорошо подавать. Тогда Свентек может потерять инициативу. Арина Соболенко обыграла ее на Итоговом-2022 во многом благодаря подаче, сделав тогда 12 эйсов.

— Серена выглядела более цельно?

— Игра Иги построена на пахоте. Серена же теннисистка, которая в лучшие годы выигрывала розыгрыши за один-два удара. Плюс обладала убийственной подачей. Могла наколотить по 15-20 эйсов. Энергетически и психологически с такой игрой легче удержать лидерство. Свентек же пашет через длинные розыгрыши, через внимательность.

— Соболенко как раз не хватает концентрации, учитывая ее проблемы с двойными ошибками?

— Есть такой момент. Если ей чуть-чуть добавить хладнокровия, то она может подняться еще выше. Арина — классный атлет, играет в хороший, активный теннис. У нее мощные удары, она строит свою игру через быстрые розыгрыши.

— У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира?

— Однозначно. Мы много с ней тренировались. Я еще тогда сказала, что из нее получится крутой игрок. Если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема».

Турсунов мог бы сделать топ-игрока и из талантливого мальчика

— Прорыв Соболенко начался после работы с Дмитрием Турсуновым. Общаетесь с ним?

— Сейчас не общаемся, но много взаимодействовали, когда он недолго работал с Леной Весниной, затем — когда стал тренером Арины. Митя абсолютно на своем месте. Уверена, что он еще многих теннисисток выведет в топ. Интересный момент, что он работает с девчонками. Наверное, Турсунов мог бы сделать топ-игрока и из талантливого мальчика.

— В чем его секрет?

— Сумасшедшая голова. Он очень круто тактически разбирает твою игру. Видит те технические моменты, где можно прибавить. Единственный момент: у него может хромать пунктуальность, но в плане тренировочного процесса он отдается на все сто процентов. Митя — из тех тренеров, кто заинтересован в результате. Видно, что ему очень нравится развиваться. Очень тщательно разбирает каждый эпизод. И так подойдет, и так, чтобы донести свою мысль. Отлично поддерживает, мотивирует. Желаю ему побед и чтобы попадались талантливые подопечные.

— Вероника Кудерметова закончила прошлый год в топ-10 в одиночке и в паре. Уникальное достижение?

— Да, сто процентов. Мы были с ней на сборах, когда ей было еще 14 лет. Уже тогда все говорили, что из Ники выйдет суперигрок. В 18-19 лет ей пророчили место в топ-20. Но это как раз показатель, что у каждого свое время. Не надо клеймить или списывать игрока со счетов, если в юном возрасте у него не получается показывать стабильные результаты. Каждый по-разному развивается физически, в разном возрасте приходит к психологической устойчивости. Кудерметова — прекрасный пример, что работа и вера в себя даст свои плоды. Она провела потрясающий прошлый сезон. У них отличный союз с Сергеем Демехиным, пусть продолжают в том же духе. Хотя, если честно, для меня стало большой неожиданностью, что Ника сумела пробиться в топ-10 в одиночке.

— Для тура это большая редкость, когда теннисистку тренирует муж?

— Нет, у иностранок часто встречается такая история. Но я бы так не смогла. Так что большой респект ребятам, что они смогли найти правильные границы. На корте ты спортсмен, а я тренер. Дома мы муж и жена. Это целое искусство. Сергей тут молодец. Он взял Нику в раннем возрасте, верил в ее талант на всех этапах, не переключался на другого спортсмена.

— Полина Кудерметова может повторить путь сестры?

— Она очень хорошо играет по юниорам, на нее однозначно возлагают большие надежды.

— Кого бы еще выделили из молодых?

— Видела несколько раз в тренировочном процессе Эрику Андрееву. Видно, что ребенок способный и у нее есть потенциал, чтобы играть на высоком уровне. Хочется, чтобы в России было как можно больше игроков в туре. Но столько моментов и нюансов должно сложиться, чтобы выйти в профи. Порой все решают самые мелкие детали. Особенно у девушек. Ведь помимо травм и болезней можно создать себе проблемы на ровном месте. Влюбиться, переключиться на какие-то другие увлечения. И вся многолетняя работа может рухнуть в один момент.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

— А что скажете про Ксению Ефремову, которая тренируется в академии Патрика Муратоглу?

— Она, кстати, тоже приезжала в Москву на один из турниров. Я увидела, что Ксения делает сумасшедший объем работы для своего возраста. В 12 лет она уже маленький профессионал. У нее очень много ОФП, она тренируется со взрослыми. Интересно, что из этого выйдет. Выдержит ли ее тело такую нагрузку. Когда даешь большой объем юному спортсмену, то организм тратит все свои силы, чтобы его переваривать. А не потратить на развитие. Особенно это опасно, когда идет формирование гормонального фона у девочек. Если переборщить с нагрузками, то может нарушиться цикл. А если это произойдет, то гормональный фон будет работать неправильно.

Что же касается рук, чувства мяча, желания работать, то перспективы у Ефремовой сумасшедшие. В таком возрасте мало кто готов терпеть, упираться, совершенствоваться. В этом она большая молодец. Дай бог, чтобы все получилось.

— И напоследок: кого вы считаете фаворитом Australian Open?

— У мужчин назову Новака Джоковича, у женщин — Арину Соболенко.

Екатерина Макарова

Родилась в Москве 7 июня 1988 года.

Начала профессиональную карьеру в 2004 году.

В одиночном разряде она выиграла три турнира WTA, доходила до полуфинала Australian Open-2015 и US Open-2014, была восьмой ракеткой мира. В паре на ее счету 15 титулов, включая Олимпиаду-2016 в Рио, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open (все вместе с Еленой Весниной). На Australian Open она дважды играла в финале.