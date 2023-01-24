Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open

Карен наказал обидчика Медведева и вышел во второй полуфинал «Большого шлема» подряд.

Теннис. Australian Open. Мужчины. Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 18) — Себастьян Корда (США, 29) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0

Российские теннисисты снова порадовали на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Накануне мы видели победный пятисетовый блокбастер от Андрея Рублева, теперь невероятный Карен Хачанов врывается в полуфинал Australian Open. И хоть произошло это немного на минорной ноте — соперник нашей звезды Себастьян Корда снялся с турнира из-за травмы запястья, — суть от этого не меняется. Карен в топ-4 и теперь дожидается своего соперника — Стефаноса Циципаса или Иржи Лехечки.

Матч равных соперников

Ничто не предвещало беды. Ребята подходили к встрече с равными шансами на победу: оба в отличной форме, и с хорошей подачей. Как и в матче против Хуберта Хуркача, Корда, выходя на корт, отбил пять в чемпионском коридоре отцу (победителю AO-1998) и Андре Агасси, который отчасти принимает участие в тренировках молодого американца. В этот раз ему это не помогло.

Хачанов резво начал матч, за 20 минут сделав счет 4:2 в свою пользу, но легко закрыть партию ему не удалось — дальше был небольшой спад. Корда хорошо подавал и воспрянул духом в середине сета, но Карен собрался и, играя вопреки публике, которая была определенно за американца, взял уже непростой тай-брейк. Эмоционально было очень важно взять этот сет.

Во второй партии игра с обеих сторон стала ровнее, без проседания кого-либо, но, конечно, не без невынужденных ошибок. В седьмом гейме мячи Корды вылетают в аут и «натыкаются» на сетку, даря брейк Карену. Американец взял медицинский тайм-аут — правое запястье. Однако Карен не особо обращал на это внимания и по-прежнему был сконцентрирован на своей игре. Хачанов не позволил вернуться американцу и забрать инициативу, хоть у того и были неприятные брейк-поинты.

Себастьян Корда. Фото Reuters

Постепенно ошибок было все больше — запястье уже конкретно беспокоило Корду. Карен вел уже 3:0 по геймам в третьей партии, но после перерыва игра не возобновилась. Печальный Себастьян подошел к Хачанову, пожал руку, поблагодарил за игру и снялся с турнира. Жалко, что Корда не смог провести целостный матч, но четвертьфинал в 22 года — это уже достойно. Изначально предположить, что американец вообще дойдет до такой стадии, было сложновато.

Возвращение Хачанова в топ-15

Побеждая топовых игроков, Корда очень ярко проходил по турниру (при этом он выиграл всего один титул ATP): Гарин, Медведев, Хуркач, но травмы для теннисистов, да и для всех спортсменов — худшие враги. Как никогда, наверно, сейчас его понимает Рафаэль Надаль, который хоть и не снялся, но определенно так рано вылетел с Australian Open из-за травмы бедра. Но все, что ни делается, делается к лучшему. Американец показал свой потенциал, и в ближайшие сезоны нам определенно стоит ждать его появления в топ-10. Рискнем предположить, что и ТБШ в кармане у него тоже будет.

Карен Хачанов. Фото Reuters

А Карен... А Карен выходит во второй полуфинал «Большого шлема» подряд. Вот любит он нас удивлять. И давайте не принижать его заслуг, Хачанов показывает очень хорошую игру в Австралии, и этот выход он заслужил, пересмотрите хотя бы первую партию. Переломить ход встречи после 2:0 по сетам было почти невозможно (Корда и так уже на австралийских кортах провел суммарно 13,5 часа).

В живом рейтинге ATP Карен сейчас 13-й (Медведев 12-й). Чтобы подняться еще выше, нужно брать полуфинал. С кем россиянин там встретится, решится в ближайшие часы в матче Стефаноса Циципаса и Иржи Лехички (одной из сенсаций турнира). Надеемся, что компанию по другому полуфиналу ему составит Андрей Рублев, которому для этого нужно обыграть Новака Джоковича. Дело за малым...