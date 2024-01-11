Медведев может встретиться с Джоковичем только в финале. Итоги жеребьевки Australian Open

Лидер российского тенниса начнет турнир «Большого шлема» в Мельбурне матчем с победителем квалификации, а в полуфинале идет на испанца Карлоса Алькараса.

Уже в воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартуют матчи Открытого чемпионата Австралии. По итогам жеребьевки многочисленные российские теннисисты и теннисистки во главе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Людмилой Самсоновой и Миррой Андреевой уже узнали своих соперников. Понятно, что просто не будет, но турнирные сетки у большинства наших игроков нельзя назвать и экстремально сложными. Так, один из главных фаворитов, третья ракетка мира Медведев попал в разные половины сетки с почти неуязвимым в Мельбурне сербом Новаком Джоковичем, а у Рублева появился неплохой шанс установить личный рекорд на «Больших шлемах», преодолев четвертьфинальное проклятие.

Даниилу стоит опасаться Димитрова

Медведев, напомним, в этом сезоне в официальных турнирах участия еще не принимал, предпочитая тренировки играм. Правда, он успел вместе с Рублевым, Андреевой и американкой Софией Кенин выиграть Мировую теннисную лигу в Абу-Даби в конце декабря, но там игры состояли из одного сета, да и вообще выставочный характер мероприятия, что называется, бросался в глаза. Так что, по сути, именно стартовая встреча Australian Open должна стать для него первой проверкой. Даниил получил в соперники одного из победителей квалификации — кого конкретно, определится позднее.

Во втором круге третий «сеяный» из России, скорее всего, сразится с Эмилем Руусувуори из Финляндии — теннисистом талантливым, но вполне проходимым, а в третьем круге ему, в частности, может достаться канадец Феликс Оже-Альяссим или австриец Доминик Тим. Пусть Тим доходил в Мельбурне до финала, после травмы он вот уже больше года не может выйти на прежний уровень. Оже-Альяссим, который в 2022-м в четвертьфинале Australian Open имел матчболы против Даниила, также пока находится явно не на пике формы. Что нельзя сказать о потенциальном сопернике Медведева в четвертом круге — болгарин Григор Димитров явно переживает вторую молодость, взяв на прошлой неделе титул в австралийском Брисбене. Да и Медведева он недавно обыгрывал — на «мастерсе» в Париже в конце 2023-го.

Теоретически в этой части сетки возможен российский четвертьфинал, но прогрессирующему Роману Сафиуллину придется непросто — в его части сетки и датчанин Хольгер Руне, и перспективный француз Артур Фис, и поляк Хуберт Хуркач. Если же Медведев дойдет до полуфинала, то там Даниила, вероятно, будет поджидать испанец Карлос Алькарас или Александр Зверев из Германии.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Рублев попал в одну четверть с Синнером

Медведев за свою карьеру дважды доходил до финалов в Мельбурне: в 2021-м уступил Джоковичу, в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю. Грунтового короля Надаля мы на Открытом чемпионате Австралии-2024 не увидим — из-за небольшой травмы в начале января он решил не форсировать возвращение после операции и подготовиться к грунтовому сезону. Новак в начале года на United Cup жаловался на боль в запястье, но, само собой, мы его увидим. В полуфинале Джокович идет на итальянца Янника Синнера, который в конце прошлого года обыгрывал его в одиночке дважды. Правда, в четвертом круге соперником Синнера может стать россиянин Карен Хачанов, а в четвертьфинале — Рублев, «посеянный» под пятым номером.

Андрей победно начал сезон, взяв титул в Гонконге. И вообще давно мечтает преодолеть четвертьфинальный барьер. Хотя для начала ему надо успешно стартовать — в первом круге Рублеву достался бразилец Тиагу Сейбот Уайлд — тот самый, кто выбил Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Всего в основной сетке будет шестеро россиян (помимо вышеперечисленных это Павел Котов и Александр Шевченко), что можно назвать неплохим показателем. Могло быть и больше, но Аслан Карацев не восстановился после травмы, полученной на прошлой неделе в Брисбене.

У женщин несколько наших соотечественниц, включая 16-летнюю Алину Корнееву, еще могут попасть в основную сетку из квалификации. Но и без этого возможного подкрепления представительство будет внушительным — сразу 12 россиянок. В «посев» попали Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23), хотя даже больше внимания приковано к 16-летней Мирре Андреевой, демонстрировавшей в 2023-м подвиги на «Больших шлемах». На сей раз Мирра начнет турнир матчем с американкой Бернардой Перой, а уже во втором круге ее может ждать шестая «сеяная» Онс Жабер из Туниса.

Первая ракетка России Людмила Самсонова, как и Анастасия Павлюченкова, в четвертом круге идет на действующую чемпионку Australian Open и вторую «сеяную» Арину Соболенко из Белоруссии. В этой же половине расположилась и американка Кори Гауфф, а Ига Свентек из Польши и Елена Рыбакина из Казахстана, как и Касаткина с Кудерметовой, попали в другую, верхнюю половину.

Теннис. Australian Open-2024

Матчи первого круга с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (3) — победитель квалификации

Андрей Рублев (15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)

Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)

Женщины

Людмила Самсонова (13) — Аманда Анисимова (США)

Дарья Касаткина (14) — Пейтон Стирнс (США)

Вероника Кудерметова (15) — Виктория Голубич (Швейцария)

Екатерина Александрова (17) — Лаура Зигемунд (Германия)

Анастасия Потапова (23) — Кая Юван (Словения)

Анна Блинкова — Кристина Буска (Испания)

Диана Шнайдер — Жасмин Паолини (Италия, 26)

Анна Калинская — победитель квалификации

Элина Аванесян — Чжосюань Бай (Китай)

Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)

Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия, 21)

Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)