Медведев может встретиться с Джоковичем только в финале. Итоги жеребьевки Australian Open
Уже в воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартуют матчи Открытого чемпионата Австралии. По итогам жеребьевки многочисленные российские теннисисты и теннисистки во главе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Людмилой Самсоновой и Миррой Андреевой уже узнали своих соперников. Понятно, что просто не будет, но турнирные сетки у большинства наших игроков нельзя назвать и экстремально сложными. Так, один из главных фаворитов, третья ракетка мира Медведев попал в разные половины сетки с почти неуязвимым в Мельбурне сербом Новаком Джоковичем, а у Рублева появился неплохой шанс установить личный рекорд на «Больших шлемах», преодолев четвертьфинальное проклятие.
Даниилу стоит опасаться Димитрова
Медведев, напомним, в этом сезоне в официальных турнирах участия еще не принимал, предпочитая тренировки играм. Правда, он успел вместе с Рублевым, Андреевой и американкой Софией Кенин выиграть Мировую теннисную лигу в Абу-Даби в конце декабря, но там игры состояли из одного сета, да и вообще выставочный характер мероприятия, что называется, бросался в глаза. Так что, по сути, именно стартовая встреча Australian Open должна стать для него первой проверкой. Даниил получил в соперники одного из победителей квалификации — кого конкретно, определится позднее.
Во втором круге третий «сеяный» из России, скорее всего, сразится с Эмилем Руусувуори из Финляндии — теннисистом талантливым, но вполне проходимым, а в третьем круге ему, в частности, может достаться канадец Феликс Оже-Альяссим или австриец Доминик Тим. Пусть Тим доходил в Мельбурне до финала, после травмы он вот уже больше года не может выйти на прежний уровень. Оже-Альяссим, который в 2022-м в четвертьфинале Australian Open имел матчболы против Даниила, также пока находится явно не на пике формы. Что нельзя сказать о потенциальном сопернике Медведева в четвертом круге — болгарин Григор Димитров явно переживает вторую молодость, взяв на прошлой неделе титул в австралийском Брисбене. Да и Медведева он недавно обыгрывал — на «мастерсе» в Париже в конце 2023-го.
Теоретически в этой части сетки возможен российский четвертьфинал, но прогрессирующему Роману Сафиуллину придется непросто — в его части сетки и датчанин Хольгер Руне, и перспективный француз Артур Фис, и поляк Хуберт Хуркач. Если же Медведев дойдет до полуфинала, то там Даниила, вероятно, будет поджидать испанец Карлос Алькарас или Александр Зверев из Германии.
Рублев попал в одну четверть с Синнером
Медведев за свою карьеру дважды доходил до финалов в Мельбурне: в 2021-м уступил Джоковичу, в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю. Грунтового короля Надаля мы на Открытом чемпионате Австралии-2024 не увидим — из-за небольшой травмы в начале января он решил не форсировать возвращение после операции и подготовиться к грунтовому сезону. Новак в начале года на United Cup жаловался на боль в запястье, но, само собой, мы его увидим. В полуфинале Джокович идет на итальянца Янника Синнера, который в конце прошлого года обыгрывал его в одиночке дважды. Правда, в четвертом круге соперником Синнера может стать россиянин Карен Хачанов, а в четвертьфинале — Рублев, «посеянный» под пятым номером.
Андрей победно начал сезон, взяв титул в Гонконге. И вообще давно мечтает преодолеть четвертьфинальный барьер. Хотя для начала ему надо успешно стартовать — в первом круге Рублеву достался бразилец Тиагу Сейбот Уайлд — тот самый, кто выбил Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. Всего в основной сетке будет шестеро россиян (помимо вышеперечисленных это Павел Котов и Александр Шевченко), что можно назвать неплохим показателем. Могло быть и больше, но Аслан Карацев не восстановился после травмы, полученной на прошлой неделе в Брисбене.
У женщин несколько наших соотечественниц, включая 16-летнюю Алину Корнееву, еще могут попасть в основную сетку из квалификации. Но и без этого возможного подкрепления представительство будет внушительным — сразу 12 россиянок. В «посев» попали Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23), хотя даже больше внимания приковано к 16-летней Мирре Андреевой, демонстрировавшей в 2023-м подвиги на «Больших шлемах». На сей раз Мирра начнет турнир матчем с американкой Бернардой Перой, а уже во втором круге ее может ждать шестая «сеяная» Онс Жабер из Туниса.
Первая ракетка России Людмила Самсонова, как и Анастасия Павлюченкова, в четвертом круге идет на действующую чемпионку Australian Open и вторую «сеяную» Арину Соболенко из Белоруссии. В этой же половине расположилась и американка Кори Гауфф, а Ига Свентек из Польши и Елена Рыбакина из Казахстана, как и Касаткина с Кудерметовой, попали в другую, верхнюю половину.
Теннис. Australian Open-2024
Матчи первого круга с участием россиян
Мужчины
Даниил Медведев (3) — победитель квалификации
Андрей Рублев (15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)
Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)
Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)
Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)
Женщины
Людмила Самсонова (13) — Аманда Анисимова (США)
Дарья Касаткина (14) — Пейтон Стирнс (США)
Вероника Кудерметова (15) — Виктория Голубич (Швейцария)
Екатерина Александрова (17) — Лаура Зигемунд (Германия)
Анастасия Потапова (23) — Кая Юван (Словения)
Анна Блинкова — Кристина Буска (Испания)
Диана Шнайдер — Жасмин Паолини (Италия, 26)
Анна Калинская — победитель квалификации
Элина Аванесян — Чжосюань Бай (Китай)
Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)
Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия, 21)
Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)