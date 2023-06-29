Скандалы Уимблдона: голые забеги, договорняк и обида Шараповой

Громкие истории старейшего теннисного турнира.

Почти полуторавековая история Уимблдона богата различными событиями, которые происходили вокруг соревнований. Не обошлось и без скандалов с участием теннисистов. «СЭ» вспоминает некоторые истории, которые окружали старейший теннисный турнир.

Бойкот после дисквалификации Пилича

Громкая история на Уимблдоне произошла в 1973 году из-за дисквалификации хорватского теннисиста. Никола Пилич был достаточно успешным игроком и гордостью своей страны. Но в тот год спортсмен отказался от участия в Кубке Дэвиса в составе сборной Югославии.

Никола Пилич. Фото Getty Images

Причиной стало согласие Пилича на участие в турнире в Монреале, который считался достаточно престижным и проходил в тот же временной отрезок. А его организаторы платили хорошие призовые. Реакция национальной федерации была жесткой: Николу дисквалифицировали на девять месяцев и запретили выступать на турнирах ITF и «Большого шлема».

Пилич оспорил это решение, и срок сократили до одного месяца. Теннисист даже успел съездить на «Ролан Гаррос». Но вот корты Всеанглийского теннисного клуба, где традиционно проходит Уимблдон, оказались для него закрыты. Организаторы турнира в Лондоне сохранили принципиальную позицию и допустили игрока даже после его обращения в местный суд.

В итоге со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовал ультиматум: в случае недопуска Пилича члены ассоциации покидают турнир. После отказа организаторов Уимблдона был объявлен бойкот и Лондон покинули около 80 теннисистов.

Белое трико Энн Уайт

Американская теннисистка не сумела достичь больших высот в своей карьере. Но успела запомниться публике своим вызывающим костюмом во время выступлений на Уимблдоне в 1985 году. Известно, что именно этот турнир «Большого шлема» отличается достаточно жесткими правилами внешнего вида участников.

Но Уайт это не смутило. Она появилась на корте в белом облегающем костюме с гетрами. Возмущению не было предела, особенно недовольной оказалась ее соперница Пэм Шрайвер, с которой Эне встречалась в матче первого круга. Спортсменкам не удалось доиграть встречу из-за темноты.

Судья попросил Уайт на следующий день надеть что-то более подходящее, и американка появилась на корте уже в платье. Ее соперница, которая в итоге одержала победу в этой встрече, настолько была возмущена поступком своей оппонентки, что даже решила пожаловаться официальным лицам.Эта игра и конкретно сама Энн вряд ли бы запомнились публике, если бы не ее наряд. Как результат — пять из восьми ведущих газет Великобритании поставили фотографию Уайт на первую полосу. Сама американка не ожидала такой реакции на свой костюм.

Энн Уайт. Фото Getty Images

«Я понятия не имела, что мой костюм вызовет такие споры. Но носить его было очень удобно. Он функционален и хорош с точки зрения аэродинамики. Фотографии в газетах? Мне они нравятся. Я немного раздражена запретом на этот костюм, но организаторы вправе определять правила», — сказала Энн Los Angeles Time.

Голые забеги

Мужской финал 1996 года, в котором встречались Рихард Крайчек и Маливай Вашингтон, ознаменовался инцидентом с выбежавшей на корт голой девушкой Мелиссой Джонсон. Тогда еще подобные акции были в диковинку, и секьюрити не очень внимательно следили за безумцами на трибунах. Публика зашлась в восторге, теннисисты тоже не возражали. Тем не менее девушку, которая оказался 23-летней официанткой из местного бара, задержала полиция. Правда, вскоре ее отпустили без предъявления обвинений.

Через четыре года женский парный матч с участием россиянки Анны Курниковой и белоруски Натальи Зверевой против американок Эми Фрезер и Кэти Шлакебер прервал забег голого мужчины. На груди у него было написано Only The Balls Bounce («Только мячики прыгают») — слоган, взятый из рекламы спортивных бюстгальтеров, в которой участвовала Курникова. Хулиганом оказался стрикер со стажем из Ливерпуля, на счету которого было более сотни публичных раздеваний. Он был задержан и отправлен в полицию.

Анна Курникова и Наташа Зверева. Фото Getty Images

Подозрительный матч Мельцера и Одесника

Вокруг встречи между американцем Уэйном Одесником и австрийцем Юргеном Мельцером, которая в 2009 году завершилась победой последнего, возникли странные подозрения. Представители букмекерских контор посчитали сомнительным результат матча.

Все потому, что компании столкнулись с необычно большим количеством ставок на победу Мельцера в трех сетах. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала расследование обстоятельств этого матча.

В Великобритании даже создали специальную комиссию для борьбы с договорными матчами в спорте, в том числе в теннисе. Сами спортсмены отвергали все подозрения в договорном матче.

«Я ничего об этом не знаю. Моя задача на Уимблдоне — играть в теннис. Я молодой и талантливый теннисист и ни за что не стал бы рисковать своей карьерой таким образом — устраивая договорные матчи», — заявил Одесник FOX Sports.

«Одесник не является специалистом по травяным кортам. У сетки после матча он сказал мне, что недавно получил травму, и у него болели мышцы. Что касается ставок, то комментировать я это не буду. Я ничего не знаю об этом», — добавил Мельцер.

Скандальное выступление Ханеску

Румынский теннисист Виктор Ханеску завершил свое выступление на Уимблдонском турнире в 2010 году после ссоры с болельщиками. Спортсмен снялся по ходу пятого сета матча второго круга против немца Даниэля Брандса, сославшись на травму ноги. Но основной причиной инцидента было не это.

Виктор Ханеску. Фото Getty Images

Дело в том, что румыну не нравились крики со стороны публики, поддерживающей его оппонента. В итоге Ханеску отреагировал достаточно жестко: плевал в публику и нецензурно ругался в их адрес. И предупреждение за неспортивное поведение его не отрезвило.

— Кто-то в толпе, активно поддерживавшей представителя Германии, сказал что-то оскорбительное в адрес Ханеску, после чего тот подошел к трибуне и плюнул в направлении этих людей. К этому времени он уступал 0:2. В следующем гейме игрок преднамеренно допускал двойные ошибки, а также переругивался с публикой. После получения предупреждения за неспортивное поведение Ханеску отказался играть дальше, сославшись на травму ноги. Он протянул руку арбитру встречи, но тот не пожал ее, — рассказал об инциденте Reuters пресс-атташе соревнований.

В итоге Ханеску был оштрафован на 15 тысяч долларов. Но после произошедшего была озвучена версия, что его поведение было не случайным: якобы со стороны публики звучали чудовищные реплики в адрес матери Виктора, которая на тот момент была в достаточно тяжелом состоянии.

Игнор Шараповой на столетии турнира

Один из свежих скандалов вокруг Уимблдонского турнира произошел в июле 2022 года, когда на столетие турнира не позвали одну из самых ярких победительниц — россиянку Марию Шарапову. На праздновании присутствовали такие звезды, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Бьорн Борг, Билли Джин Кинг, Род Лейвер и Роджер Федерер. Но российская теннисистка приглашения не получила.

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Безусловно, в российском сообществе возникло предположение, что произошла дискриминация по национальному признаку. Ведь участникам праздничной церемонии предстояло пожать руку Кейт Миддлтон, покровительнице Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). И вряд ли британской публике хотелось это лицезреть.

В итоге в ассоциации уточнили, что среди однократных победителей турнира приглашения рассылались лишь тем, кто уже был на месте или кому не нужно было далеко ехать. Помимо Шараповой столетие пропустили такие звезды, как Андре Агасси, Пит Сампрас, Серена Уильямс, Эшли Барти, Джими Коннорс, Штеффи Граф, Борис Беккер, Гарбинье Мугуруса, Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт.

Но Марии не оказалось и в праздничном видеоролике, который был специально выпущен к торжеству. Кадров триумфа 17-летней Шараповой над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона-2004 не было. Но это объяснять уже никто не стал.

Лишение статуса из-за недопуска россиян и белорусов

Еще один свежий скандал произошел в том же 2022 году. Теннисные ассоциации оказались самыми лояльными по отношению к российским и белорусским спортсменам. Поэтому теннисисты из этих стран смогли продолжать выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото Global Look Press

Но организаторы Уимблдона оказались не настолько лояльными и не допустили россиян и белорусов на турнир. Теннисные ассоциации назвали эти действия дискриминацией в отношении теннисистов из России и Белоруссии и пошли на жесткие меры.

В итоге ATP и WTA лишили участников Уимблдонского турнира-2022 возможности получать рейтинговые очки. Также организаторы были оштрафованы на круглую сумму, которая впоследствии была уменьшена до 500 тысяч долларов. LTA грозило исключение из списка членов ассоциации, но впоследствии в ATP отказались от этой затеи.

Также с критикой выступил и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он назвал решение организаторов Уимблдона запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире политическим и противоречащим принципам честных соревнований.

В 2023 LTA и AELTC отказались от своей позиции и приняли решение допустить теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.