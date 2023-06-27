Традиции Уимблдона: белые наряды, леди с джентльменами и королевская ложа

Особенного старейшего теннисного турнира «Большого шлема».

С 3 по 16 июля в Лондоне пройдет старейший теннисный турнир планеты — Уимблдон. История соревнований начинается с далекого 1877 года, но традиции сохранились и по сей день. Многие теннисисты считают именно этот турнир серии «Большого шлема» самым престижным, хотя на этот счет имеются разные мнения. Как бы то ни было, за матчами на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба наблюдают во всем мире — игры ежегодно транслируют около 80 телевещательных компаний.

В чем особенности Уимблдонского турнира, почему звезды мирового тенниса выступают только в белой форме и что придает соревнованиям особую аристократичность? О традициях Уимблдона — в материале «СЭ».

В 2013 году Роджеру Федереру пришлось поменять кроссовки с оранжевой подошвой. Фото Global Look Press

Белый дресс-код

Наверное, одна из самых явных особенностей Уимблдонского турнира, которую замечают зрители, — это форма участников. С 1963 года правила года требовали от теннисистов «преимущественно белой» формы, а с 1995 года — «почти полностью белой». После 2014 года определение в регламенте соревнований сделали более конкретным. Согласно правилам, от теннисистов требуют костюмы чисто белого цвета. А цвета, отличные от него, должны быть ограничены каймой шириной до одного сантиметра на воротнике или по краю рукавов и шорт.

Все настолько серьезно, что некоторым игрокам даже приходилось покинуть корт из-за нарушения дресс-кода и привести свой внешний вид в полное соответствие правилам. В 2013 году организаторы Уимблдона попросили Роджера Федерера сменить кроссовки с ярко-оранжевой подошвой. А в 2021 Карену Хачанову пришлось надеть другую кепку.

Табу на рекламу

Организаторы Уимблдонского турнира — Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — называют одной из своих задач «акцентирование уникального характера и образа турнира». Поэтому на территории теннисного комплекса практически нет наружной рекламы.

Касается это и формы игроков. Теннисистам запрещено носить одежду, на которой видны крупные эмблемы производителей. Причем это касается не только самих костюмов, но и того, что под ними, то есть нижнего белья. Так как по ходу матчей они могут быть видны, если одежду, к примеру, пропитает пот.

Безусловно, на кортах нанесены логотипы партнеров. Но это сделано максимально минималистично и неброско. Рекламу замеряют цветами — тоже определенных сортов. Чаще всего на турнире используют петунии и гортензии. Правила касаются и зрителей: если леди придет на матчи с брендированным зонтом, на входе ее попросят сдать аксессуар в камеру хранения на время соревнований.

Елена Рыбакина и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Фото Global Look Press

Особые обращения

Еще одной особенностью турнира является то, что участие в нем принимают не мужчины и женщины, а леди и джентльмены. Именно так называют игроков даже в официальных документах. К тому же теннисисток долгое время при объявлении счета во время матчей называли «миссис» или «мисс» в зависимости от их семейного положения. Для этого организаторы турнира в прямом смысле следили за свадьбами спортсменок — чтобы называть участницу «миссис», если она вышла замуж. Но в 2019 году эти обращения были признаны некорректными.

Теперь формулировки «мисс» и «мистер» используют только в тех случаях, когда арбитр сообщает, что игрок попросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание. Также раньше игроков просили салютовать королевской ложе, если там находились коронованные особы. Но сейчас члены королевской семьи в основном приходят только на финалы, чтобы принять участие в церемонии награждения. В 2022-м чемпионов чествовала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Фирменный десерт турнира — клубника со сливками. Фото Getty Images

Фирменный десерт

Среди уимблдонских строгих традиций есть и довольно приятные. И даже вкусные. Речь о главном угощении, которое подается гостям турнира, — это клубника со сливками. Ягоды для данного десерта выращивают исключительно на территории Великобритании — на плантациях в графстве Кент.

В каждой порции содержится не менее 10 отборных ягод. За время соревнований продают около 28 тонн клубники, к которой подается 7000 литров свежих сливок. Так что организаторам удается неплохо заработать на продаже этого десерта.

К угощению гости предпочитают брать шампанское: с 2001 года официальным «игристым» турнира является Lanson. И это тоже уже своего рода традиция: производители напитка были спонсорами соревнований еще в конце 1970-х. Также фирменным напитком «Уимблдона» считается фруктовый ликер Pimm's.

Бал в замке

Финальным аккордом турнира является традиционный ежегодный бал, который проходит в Гилдхолле — здании XV века в Сити. На него приглашают победителей и финалистов всех разрядов и их команды. До 2010 года мероприятие состоялось с дресс-кодом black tie в лондонских гостиницах, однако со временем стало более помпезным.

О нарядах участникам думать, как правило, некогда. Накануне финала все мысли теннисистов, разумеется, о предстоящей игре. А после нее позаботиться о нарядах уже просто нет времени. Поэтому этим вопросом занимаются организаторы соревнований.

Мероприятие проходит в достаточно закрытом формате, куда не пускают журналистов и широкую публику. Но известно, что в 2015 году Серена Уильямс и Новак Джокович возродили традицию совместного танца победителей в одиночном разряде.