Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Скандалы

Сегодня, 19:20

Новые потери россиян перед Уимблдоном. Британцы маринуют наших без виз

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
1/3
Все больше россиян оказываются вне игры из-за королевских бюрократических проволочек.

Уимблдонский турнир стартует со дня на день — 3 июля, уже стартовала квалификация, в которой успели поучаствовать Евгений Донской и Егор Гахов (оба вылетели) и десяток наших одиночниц от Веры Звонаревой до Мирры Андреевой, многие из них на пути в основную сетку. Андреева в среду обыграла в одни ворота француженку Хлою Паке (6:1, 6:2). Однако не обошлось перед Уимблдоном и без потерь. Без кого осталась Россия на престижном турнире?

Новые отказники

Во-первых, турнир пропускает Карен Хачанов — из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Из-за такого развития событий он сможет присутствовать при рождении второго ребенка. Но об этом известно относительно давно. Седьмая ракетка России Павел Котов исчез из заявочных списков квалификации Уимблдона на днях. Причиной снятия официально были указаны проблемы с британской визой.

Теперь новая потеря — Полина Кудерметова. Причина неучастия заявлена как «изменение в расписании», в Федерации тенниса России посоветовали «пользоваться официальной информацией», но по данным «СЭ», сразу несколько российских теннисистов испытывали проблемы с получением виз. Следует ожидать потерь и в юниорском турнире, которые в последнее время России удаются. На «Ролан Гаррос» из четырех полуфиналисток турнира девушек три представляли Россию.

Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press

Смена правил по ходу игры

Когда в апреле была опубликована декларация, предназначенная для российских и белорусских игроков, она если и вызвала гнев в теннисном сообществе, то только в украинском. Россияне и белорусы без проблем готовы были подписать декларацию за мир, вне политики и без флагов своих государств.

Но британцы не могли обойтись без дополнений и за неделю до старта турнира внесли поправки в документ, ужесточив несколько положений. Причем некоторые из них очевидно реакционные и касаются конкретных кейсов с участием россиян.

Павел Котов. Российскому участнику Уимблдона не дали британскую визу. Будут ли другие пострадавшие?

Так, запрещено иметь спонсоров, в отношении которых действуют санкции. Случай сестер Кудерметовых, одним из спонсоров которых выступает «Татнефть». Что интересно, правило крайне спорное даже в таком случае, так как компания не включена в санкционный список. Но в них есть одно из дочерних предприятий «Татнефть-Нефтехим». Отдельный вопрос о тех, кого поддерживает Федерация тенниса России, но это все же общественная, а не государственная организация, пусть и аккредитованная Минспортом.

Или удивительное правило о запрете носить форму российских футбольных клубов. Посвящено Анастасии Потаповой и ее выходу на матч в американском Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака». Наконец, одежда, в которой играют и тренируются теннисисты, не должна ассоциироваться с Россией. Тут наиболее интересно, как отреагируют на появление Андрея Рублева в своем бренде Rublo. Форму шьют в России.

Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press

Ожидания

Жеребьевка основного раунда пройдет 30 июня, но уже известно, что в число «сеяных» попали семь россиян — двое мужчин и пять женщин. Даниил Медведев стал третьим номером, Андрей Рублев — седьмым, Дарья Касаткина — 11-й, Вероника Кудерметова — 12-й, Людмила Самсонова — 15-й, Екатерина Александрова — 21-й, Анастасия Потапова — 22-й. Также в турнире точно поучаствует наша Маргарита Бетова — благодаря защищенному рейтингу, а через квалификацию все еще могут пройти Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Вера Звонарева, Эрика Андреева (ей предстоит игра с украинкой Даяной Ястремской).

Медведев входит в топ-8 теннисистов АТР по проценту побед на траве (66%) и заслуженно считается одним из фаворитов, но на последних турнирах выступал неудачно. В Галле россиянин добрался только до 1/4 финала.

Мирра Андреева разгромила Розу Висенс Мас в&nbsp;первом матче квалификации Уимблдона.. Мирра Андреева сделала первый шаг в основную сетку Уимблдона. Юная россиянка великолепна и на траве

Одним из лучших игроков на траве в женском теннисе является россиянка Людмила Самсонова. На сайте ее и вовсе недавно поставили на первое место в мире с 80% побед, но не очень понятно почему, ведь сыграла она на траве больше 10 матчей (8-2). За все годы — 30, из которых в 20 победила. Тоже уровень мирового топа.

Надежды в женском турнире и на Дарью Касаткину, которая сейчас здорово идет по сетке подготовительного турнира в Истбурне.

В прошлом году вопреки санкциям британцев женский Уимблдон выиграла россиянка под казахстанским флагом Елена Рыбакина. Будет красиво, если и в этом году, несмотря на все препоны, россияне покажут высокий результат.

Теннис
Ролан Гаррос
Уимблдон
Евгений Донской
Карен Хачанов
Мирра Андреева
10
6
Читайте также
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Звонарева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона
Мирра Андреева в шаге от основной сетки Уимблдона. Россиянка не замечает ни соперниц, ни камер Netflix
Эрика Андреева: «Если любить теннис так же сильно, как Мирра, невозможно не достичь хороших результатов»
Мирра Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона
Медведев стал 3-м «сеяным» на Уимблдоне, Рублев — 7-м
Стал известен список «сеяных» теннисисток Уимбодона: Касаткина — 11-я, Кудерметова — 12-я
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рекорды Уимблдона: главные герои, быстрейшие подачи, самые короткие и длинные матчи

Мирра Андреева в шаге от основной сетки Уимблдона. Россиянка не замечает ни соперниц, ни камер Netflix
Новости
RSS RSS
Все новости