«Ненавижу эту траву!» Мирра Андреева со страданиями пробилась в основную сетку Уимблдона

16-летняя теннисистка стала единственной россиянкой, преодолевшей квалификацию на травяном «Большом шлеме».

Уимблдон. Женщины. Квалификация. Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Тамара Корпач (Германия, 19) — 7:5, 5:7, 6:2

16-летняя Мирра Андреева стала единственной теннисисткой из России, прорвавшейся в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В решающем матче Мирра с большим трудом преодолела сопротивление немки Тамары Корпач. Во второй партии она не смогла подать на матч, кидала и пинала ракетку, в третьем сете даже признавалась в ненависти к травяному покрытию, но, надо отдать ей должное, нашла путь к очень важной для себя победе.

Швыряла и пинала ракетку

Впрочем, упорная борьба в финале квалификации не столь и удивительна. Ведь в отличие от двух предыдущих соперниц Мирры немка Корпач все же более-менее известна в теннисном мире — в ноябре прошлого года она поднималась на 74-е место в рейтинге WTA. В сентябре 2022-го Тамара и вовсе показывала очень сильные результаты — выиграла крупный турнир ITF в Будапеште с призовым фондом в 100 тысяч долларов, а до этого первенствовала на турнире ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в швейцарском Монтре. Выдав тогда в общей сложности серию из 13 побед подряд и обыграв четырех теннисисток топ-100. Правда, начало 2023-го у Корпач не задалось — она потерпела десять поражений подряд и только затем стала выбираться из крутого теннисного пике. Откатившись к настоящему моменту на 120-е место в рейтинге, то есть позади Мирры, которая находится на 102-й строчке.

Мирра Андреева готовится к «Уимблдону». Фото Getty Images

Начиналась игра на Уимблдоне весьма неплохо для юной россиянки. В третьем гейме она сделала брейк, который сразу же и подтвердила. Но дальше у Андреевой начались сложности. В шестом гейме при 3:2 она отыграла тройной брейк-пойнт, затем еще один раз спаслась с «меньше», но на пятом брейк-пойнте соперницы все же ошиблась, угодив в сетку.

После чего начался женский и совсем непохожий на травяной теннис — Мирра и Тамара общими усилиями четыре раза подряд проиграли свои подачи. И только при 5:5 Андреева взяла подачу Корпач, а на своей спаслась с 15:40, выиграв четыре розыгрыша подряд, а с ними и сет. Эффектную точку она поставила бэкхендом. Тем не менее надо признать — Мирра явно нервничала и не слишком остро атаковала, уступая по виннерсам Корпач, которую подводили невынужденные ошибки.

Во втором сете россиянка прибавила в агрессивности. И до поры до времени это помогало — вновь после трех брейков подряд именно Мирра первой при 2:1 взяла свою подачу, а затем могла еще увеличить преимущество — на подаче немки счет был 15:40. Но Корпач сумела отыграться, отставание по-прежнему было всего в один брейк. Хотя и этого, казалось, вполне достаточно — при 5:4 Андреева отправилась подавать на матч. И, увы, дрогнула, заиграла слишком мягко, а затем сделала двойную ошибку на брейк-пойнте. После чего «отметилась» двойной и при 5:6 и 40:30. Такими подарками Тамара воспользовалась, взяв партию со второго сетбола после очередной ошибки россиянки. Расстроенная Мирра бросила ракетку, а затем аккуратно пнула ее несколько раз. Было заметно, насколько недовольна собой юная теннисная звездочка.

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Одна из всех

Впрочем, никто и не говорил, что у Андреевой ангельский характер на корте. Как и у любого теннисного тинейджера, ее срывы понятны и предсказуемы. Главное, уметь их преодолевать. И Мирра справилась на «отлично» — начала решающий сет с 2:0, а при счете 4:2 заработала тройной брейк-пойнт. С первой попытки реализовать его не получилось, у россиянки поехала нога. После чего она эмоционально выкрикнула: «Ненавижу эту траву!» Но уже в следующем розыгрыше взяла подачу Корпач, после чего уверенно подала на выход в основную сетку Уимблдона. Как ни крути, очень крутое достижение для 16-летней теннисистки.

Но вообще квалификация на Уимблдоне получилась для россиян крайне неудачной. Никто, кроме Андреевой, не добрался даже до финального третьего круга — Евгений Донской, Иван Гахов Анастасия Захарова, Мария Тимофеева и Дарья Астахова вылетели на старте, а Элина Аванесян, Диана Шнайдер (обе, кстати, входят в топ-100, но не попали в основную сетку, так как поднялись в рейтинге до формирования заявочного списка), Вера Звонарева и старшая сестра Мирры Эрика Андреева уступили во втором круге. Андреева-старшая, кстати, проиграла украинке Даяне Ястремской.

Если учесть не получившего визу Павла Котова, а также травмированных Карена Хачанова (он, кстати, на трех последних «Больших шлемах» дважды играл в полуфиналах и однажды в четвертьфинале) и Анну Калинскую, список потерь выглядит весьма внушительным. Калинская находится вне игры уже больше месяца — с турнира в Риме, где она в третьем раунде против будущей чемпионки Елены Рыбакиной из Казахстана получила травму левого подколенного сухожилия и снялась. «Восстановление займет больше времени, чем ожидалось. Пропускаю любимый турнир», — прокомментировала Калинская свое решение на страничке в социальной сети. Сейчас Анна в рейтинге находится на 57-й строчке.