«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер». Команды ждет шестой матч

«Нэшвилл» выиграл у «Ванкувера» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Кэнакс».

Российский защитник Никита Задоров в этой встрече отметился одной заброшенной шайбой.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Предаторз» 3 мая.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Задоров — 2 (Хьюз), 43:11 — 1:0. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Бэрри), 47:15 — 1:1. Каррье — 1 (Нюквист, Форсберг), 52:46 — 1:2.

Вратари: Силов — Сарос.

Штраф: 8 — 4. Броски: 20 (7+4+9) — 22 (4+11+7).

Наши: Задоров (20.37/1/+1), Михеев (12.19/2/0) — -.

1 мая. Ванкувер. Rogers Arena. 19036 зрителей.

Счет в серии: 3-2.