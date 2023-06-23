Уимблдон нанял нейросетевых комментаторов и судей. Скайнет близко?

Идет ли на пользу спорту конкуренция человека и машины?

Можно заранее сказать, что станет главным явлением 2023 года — искусственный интеллект и нейросети. Сами по себе технологии ИИ появились далеко не вчера, но именно сейчас они получили активное развитие и распространение. Нейросети не просто успешно упрощают работу человека, но и заменяют его. Так, руководство Уимблдона решило пойти на спорный эксперимент. В официальных соцсетях будут распространяться видео с матчей, где вместо живого комментатора появятся реплики от искусственного интеллекта. Пока что от «традиционного» комментария никто не отказывается, но близки ли мы к антиутопиям и стоит ли переживать за роль человека в новом мире?

Теннис с комментариями от нейросети — уже реальность

Кто из нас в детстве не читал Айзека Азимова или не пересматривал «Терминатора»? Роботы против человека, коварная сеть «Скайнет» и восстание машин... Из нашумевших антиутопий в поп-культуре сразу приходит на ум сериал «Черное зеркало» и видеоигра Detroit: Become Human. За основу сюжета в игре взяли американский Детройт 2038 года. Сценаристы предположили, что к тому времени роботы настолько плотно войдут в человеческий мир, что начнут с нами конкурировать — отбирать рабочие места, что приведет к массовым беспорядкам и конфликтам. Но не надо думать, что это все разговоры о далеком будущем, интересные разве что фантастам и энтузиастам высоких технологий. Этические дилеммы о роли научного прогресса в жизни случаются уже сейчас. И в основном они крутятся вокруг нейросетей.

Так, главный теннисный турнир Великобритании Уимблдон планирует добавить комментарии от искусственного интеллекта для обзоров матчей турнира этого года. Уимблдон станет первым крупным спортивным событием, решившимся на подобный шаг. Теперь пользователи официального приложения или веб-сайта соревнований смогут просматривать лучшие моменты чемпионата с аудиокомментариями и субтитрами, созданными силами нейросетей. Пока что это демонстрация возможностей и реклама разработок IBM — именно их проект Watsonx и будет анализировать подачу Новака Джоковича и игру на задней линии Даниила Медведева. От услуг «живых» комментаторов Уимблдон отказываться не собирается, и у пользователей останется выбор — какой вариант озвучки им интереснее. К тому же нейросети пока не могут работать в режиме реального времени, и использовать их в прямом эфире не получится. Но технологии шагают вперед стремительно.

Даниил Медведев. Фото AFP

Пионер искусственного интеллекта теперь выступает против нейросетей

Возможно, на следующий год IBM сможет представить обновленную версию своего ИИ, который научится обрабатывать информацию на лету и выдавать реплики по ходу матча как живой человек. В этом нет ничего технически невыполнимого. Но в таком случае встает важный вопрос. А нужны ли будут тогда люди за микрофоном в принципе, если все за них может сделать нейросеть? Руководство Уимблдона и проекта Watsonx уверяет, что машина не будет конкурировать с человеком. Ее задача — дополнять, а не заменять человеческий труд. «Нейросети открывают для нас широкие возможности. Дают шанс общаться со зрителем на разных языках, разными голосами и с настраиваемой интерпретацией. Нейросеть можно тренировать и подгонять под специфические задачи. Но в ней не будет человеческой изюминки, поэтому у них разные цели и задачи», — уверяет глава спортивного отдела IBM Кевин Фаррар.

Тем не менее индустрия будет пристально следить за этим экспериментом. Еще в апреле этого года искусственный интеллект привлекали для работы на турнирах серии Masters по гольфу. Но тогда IBM только тестировала свою нейросеть в этой области, и она работала в тестовом режиме — конечному пользователю были доступны только отдельные записи, и все воспринималось скорее как шутка. Теперь же нейросетевой комментатор будет работать на широкую аудиторию. Что и вызвало резонанс, ведь многих напрягает стремительное развитие подобных инструментов. На фоне стремительного роста популярности Chat GPT тревогу стал бить даже такой технооптимист, как главный специалист по нейросетям в Google Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта». Он не согласен с «наивной» позицией компании касательно рисков развития технологий.

Фото Global Look Press

Новые технологии открывают неожиданные возможности

В 2018 году доктор Хинтон получил премию Алана Тьюринга за работу над нейронными сетями. Однако теперь Джеффри ужасается тем, какого монстра он выпускает из клетки. «Искусственный интеллект становится все опаснее, — предупреждает Джеффри. — Интернет уже наводнили фальшивые фотографии, видео и тексты, созданные с помощью нейросетей. Все труднее отличить вымысел от правды». Кроме того, дискуссию вызывает возможный кризис на рынке труда в случае успеха нейросетевых технологий. Немецкий таблоид Bild недавно объявил, что откажется от услуг трети сотрудников новостного отдела и заменит их искусственным интеллектом. В спорте также есть яркий пример — в теннисе в ближайшее время могут отказаться от линейных судей, так как с этой работой компьютер справляется лучше человека. К такому решению уже пришли на US Open и Australia Open, а к 2025 году на нейросети может перейти весь тур ATP.

Тем не менее даже сама нейросеть не считает себя конкурентом для человека. «Нейронные сети превосходно справляются с задачами, требующими распознавания образов, но не обладают человеческими качествами, такими как творчество, интуиция и мышление, — ответил журналисту «СЭ» ChatGPT-3. — ИИ может быстро обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, но ИИ может не хватать контекста и навыков критического мышления, которыми обладают люди». Так что пока искусственный интеллект станет помощником в работе и избавит людей от рутины. К слову, похожие страхи возникали и при механизации труда, и при автомобилизации на стыке XIX—XX вв.еков. Но эти явления не привели к резкой безработице и падению уровня жизни. Скорее наоборот — технологии открыли те возможности, о которых раньше трудно было и мечтать.