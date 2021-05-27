Интервью обладателя Кубка Дэвиса 2006 года и тренера женской сборной России на Кубке федерации.

Игорь Андреев после работы с Даниилом Медведевым в Монако вернулся в Москву, где он уделил немного времени корреспонденту «СЭ». Мы поговорили о главной проблеме молодого поколения теннисистов, об особенностях игры на «Больших шлемах» и о том, как одолеть Рафаэля Надаля на его коронном покрытии.

— Недавно вы стали тренером Даниила Медведева по грунту. Можете рассказать, как поступило это предложение?

— В 2019 году мы уже пробовали работать на грунте. Первые несколько турниров у Дани были хорошие победы, неплохие результаты. В этом году решил повторить, попробовать. Хочу оговориться, что сейчас будет «Ролан Гаррос», к которому Даня готовится в привычной для себя компании: с Жилем Сервера и, скорее всего, тренером по физподготовке. Я на «Ролан Гаррос» не поеду.

— А почему так получилось?

— Такие правила в этом году, жестче, чем обычно. На самом турнире игрокам дают не так много аккредитаций, поэтому в этом плане все сложно.

— Планируете еще работать с Даниилом? Если от кого-то другого из российских игроков поступит такое предложение, согласитесь ли вы?

— Честно говоря, в Москве много дел: академия Островского плюс работа в федерации. Если кто-то из игроков предложит — посмотрим, пока нужно делать то, что есть. Что касается Дани, то у него есть своя команда, с которой он постоянно ездит. Мы сотрудничали только в течение грунтового сезона.

Медведев может хорошо играть на любых покрытиях

— Видите ли вы прогресс Даниила Медведева на грунте с тех пор, как вы впервые с ним работали, и сейчас?

— Если брать результаты, то в 2019-м сезон для Дани начинался лучше, чем прошлый год, хотя он всего два турнира сыграл, и этот. В Монте-Карло, к сожалению, не мог сыграть, потому что переболел коронавирусом. В Мадриде выиграл один матч, в Риме сразу проиграл. Возможно, болезнь повлияла и на физическое состояние, и на психологическое.

— После ковида вы с ним уже тренировались?

— Да. В плане «физики» все было нормально. Просто грунт для него не самое лучшее покрытие, где он может использовать свои сильные стороны, но все равно, считаю, он абсолютно может хорошо играть на земле. Победы в 2019-м над Джоковичем, Циципасом служат тому доказательством. В первую очередь надо верить, что ты можешь хорошо играть. Если ты веришь, то ты можешь обращать внимание на положительные моменты и меньше на то, что не получается. Потенциально он может хорошо играть на всех покрытиях, на грунте в том числе.

— Даниил в качестве подготовки к Открытому чемпионату Франции выбрал выставочный турнир UTS 4, который имеет оригинальный формат. Почему бы не поехать вместе с Джоковичем в Белград на классический ATP 250?

— Каждый спортсмен сам выбирает для себя, как он посчитает нужным. Джокович раньше не играл ничего до «Ролан Гарроса», сейчас играет домашний турнир. Может, это имеет для него какое-то особенное значение. В случае Дани сыграть какие-то дополнительные матчи, не прерывая подготовительного процесса, находясь в том месте, где он сейчас базируется, мне кажется, хорошим вариантом подготовки. Правильно сделал, что не просто тренируется, а играет несколько лишних матчей. Уверенность приходит только с ними, особенно когда не настолько думаешь о результате.

Ключ к победе над Надалем

— Вы были первым российским теннисистом, победившим Рафаэля Надаля на его любимом покрытии. Недавно это достижение повторил Андрей Рублев на «мастерсе» в Монте-Карло.

— По-моему, после Рима или Мадрида, могу ошибаться, Надаль сказал в интервью, что он может проиграть из-за тенниса, может проиграть из-за «физики», но никогда не проигрет из-за своей головы. Это, скорее всего, и делает его одним из сильнейших теннисистов мира. Чтобы его обыграть, не только на грунте, а везде, нужно играть в свой лучший теннис, только тогда у тебя появляется микрошанс его обыграть.

— Плохой контроль эмоций на корте — это проблема Next Gen , из-за которой они пока не могут превзойти «большую четверку»?

— Молодежь пока еще находится на том этапе, на котором ей еще многому надо учиться. Главное, что они сами это понимают. Другое дело, что получается это лучше или хуже, но они точно знают о своих сильных и слабых сторонах, пытаются над этим работать. Надеюсь, это молодое и сильное поколение теннисистов будет становиться сильнее во всех качествах, особенно в реакциях на то, что не получается, на свои ошибки.

После четвертьфинала на «Ролан Гарросе» стало легче жить

— Если мы говорим о фаворите «Ролан Гарроса», кроме Надаля кто еще приходит вам в голову?

— Болеть, конечно, буду за всех наших. Надеюсь, что у них лучшие шансы. А так, сейчас много молодых игроков, которые могут претендовать на то, чтобы далеко пройти в Париже. У нас сейчас четыре великолепных теннисиста: Даня Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. У всех есть шансы пройти далеко. Циципас — тоже отличный теннисист, боец, но на «Ролан Гарросе» играть пять сетов. Посмотрим, кто как будет готов физически, у кого какая будет сетка. Турнир «Большого шлема» — такой марафон, где начало надо проводить максимально не экономя, но сохраняя силы, чтобы их дальше тоже хватило.

— Это был ваш секрет, может, тактика на «Больших шлемах»?

— Я не так далеко проходил на «Больших шлемах», чтобы у меня были секреты. Сейчас ребята играют намного лучше, чем я когда-либо. По поводу секретов к ним нужно обращаться.

— Тем не менее вы все-таки дошли до четвертьфинала «Ролан Гарроса». Можете поделиться немного воспоминаниями о той неделе в Париже?

— За год до турнира у меня была травма. Из-за операции на колене я очень много пропустил, порядка семи месяцев. Раньше была такая система, она и сейчас в принципе есть, что, когда ты долго пропускаешь тур из-за травмы, у тебя получается замороженный рейтинг. На тот момент давалось всего восемь турниров по твоему старому рейтингу, где ты можешь заявляться в основную сетку. После травм рейтинг сильно опустился, стал где-то 300-400-м. За эти восемь турниров всем хочется вернуться хотя бы в первую сотню. Тогда была такая мотивация, чтобы опять не проходить «фьючерсы», «челленджеры». Грунтовый сезон тогда удался достаточно хорошим. Стало жить легче, когда после четвертьфинала на «Ролан Гарросе» я вернулся в первую сотню.

— А какой ваш финал мечты на Открытом чемпионате Франции?

— Насчет финала не знаю, но в полуфиналах знаю — Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев. И чтобы наши девушки все были в четвертьфиналах. Моя мечта — чтобы все русские были в финальных стадиях.

— Если Рублев с Медведевым снова встретятся на ранних стадиях, как вы, исходя из их особенностей и предпочтений в покрытиях, распределили бы шансы между ними на победу конкретно в этом матче?