Когда Медведев выиграет первый «мэйджор»? «СЭ» все рассчитал

Поражение во втором финале «Большого шлема» подряд — еще один шаг к главной победе лучшего российского теннисиста.

Даниил Медведев сильно огорчил своих поклонников, не использовав своего второго шанса на завоевание титула на турнире «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Австралии россиянин не смог оказать сопротивления лучшему теннисисту планеты Новаку Джоковичу.

И хотя огромное количество очень хороших игроков даже не помышляют о том, чтобы взять «мэйджор», для Медведева главная вершина профессионального тенниса сейчас основная цель. Он единственный игрок в топ-5 мужского рейтинга, который еще ни разу не держал в рукахна «Шлеме» главный трофей. Когда же наиболее реально ждать этого события?

Надеюсь, что будут еще титулы

После финала в Мельбурне Джокович посоветовал Медведеву «подождать еще пару лет». Но надо учитывать, что Даниилу уже 25. Его талант расцвел достаточно поздно, но именно сейчас россиянин находится на пике карьеры. Ждать, пока «большая тройка» (Джокович, Надаль, Федерер) окончательно отправятся на пенсию, — глупо. Теннисная жизнь очень непредсказуема. Не дай бог, конечно, но произойти может все что угодно. Свое Даниилу надо брать здесь и сейчас. Иначе есть риск повторить судьбу теннисистов, для которых финал ТБШ стал высшим достижением в карьере. Таких ребят тоже немало — Робин Содерлинг, Жо-Вилфред Цонга, Кевин Андерсон, Кей Нисикори и так далее.

Сам Медведев относится к нынешней гонке философски. «Если мой максимум — выиграть 20 турниров «Большого шлема», то супер, если быть только в финалах — что ж, так тому и быть. Надеюсь, естественно, что будут еще титулы», — заявил вчера Даниил в интервью российским СМИ.

Федерер, Надаль, Кафельников и Сафин выиграли «мэйджор» с первого финала, Джокович — со второго, Тим — с четвертого, Маррэй — с пятого. Это само по себе очень круто, что мы сравниваем Медведева с такими суперзвездами. Но, как показывает история, в жизни бывает очень по-разному, и два поражения Даниила в финалах «Шлема» подряд еще ни о чем не говорят. Сам он взял первый титул ATP со второй попытки. И ни о каком психологическом барьере у Медведева после его победы в Итоговом турнире, конечно, говорить не приходится. Но для того, чтобы Даниил получил новый шанс на титул «мэйджора», должно снова сойтись довольно много, в том числеудачный жребий, как это было в Мельбурне-2021 (где чисто теоретически Джокович мог бы попасться уже в полуфинале).

Подождем до августа?

Если не приключится каких-нибудь новых пандемийных историй, ближайший турнир «Большого шлема» — это «Ролан Гаррос», стартующий в Париже 23 мая. Однако с этим турниром у Медведева отношения не ладятся — до сих пор он не одержал здесь ни одной победы при четырех поражениях.

Сам Даниил говорит, чтоне любит выступать на грунте. Это очень странно, учитывая, что во Франции, где тренируется теннисист, самое распространенное покрытие — это как раз грунт. А в 2019 году Медведев на грунтовых кортах Монте-Карло обыграл самого Джоковича, а потом дошел до финала грунтовика в Мадриде. Но, как бы то ни было, при нынешних раскладах даже выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» станет для Даниила сенсацией. Ну а финал парижского «Шлема» — это вообще за границами мечтаний.

Следующая попытка получить титул «мэйджора» может быть у Даниила на Уимблдоне. Но этот вариант тоже не самый очевидный и тоже из-за покрытия. Считается, что травяные корты больше подходят для игроков, которые любят и умеют атаковать. Медведев же больше известен как «великий разрушитель», его самая сильная сторона — защита.

Конечно, у россиянина сейчас отличная подача, но этого в Лондоне может оказаться недостаточного. К тому же Даниилу часто нужно время для адаптации, а на таком специфическом покрытии, как трава, его может просто не быть. С другой стороны, теннисист, претендующий на высокие позиции в рейтинге, должен играть на топ-уровне на любом корте, а в случае с Медведевым до этого пока далеко.

Олимпийские нюансы

Наиболее реальным для первой ракетки России представляется штурм титула ТБШ на US Open-2021, который стартует 30 августа в Нью-Йорке. В последние два года Даниил доходил здесь минимум до полуфинала и в целом чувствует себя очень уверенно.

Правда, с Нью-Йорком тоже есть нюансы. Во-первых, чтобы получить хорошую сетку на Открытом чемпионате США, желательно продержаться в первой четверке рейтинга предстоящие полгода. Это не самая легкая задача, учитывая, что в августе, например, придется защищать 1000 очков на турнире в Цинциннати и 600 очков на турнире в Торонто. Кроме того, серьезным фактором в этом году может стать Олимпиада.

Теннисный турнир в Токио планируется начать 24 июля (через две недели после окончания Уимблдона) и закончить 30 июля (за неделю до старта «мастерса» в Торонто). Из-за этого ведущие теннисисты оказываются перед непростым выбором.

С одной стороны, Олимпиада раз в четыре года, и титул олимпийского чемпиона — почет и слава на всю жизнь. С другой — в Токио не будет начисляться рейтинговых очков, и поездка сначала из Великобритании в Японию (9 часовых поясов), а потом из Японии в Канаду (еще 14 поясов) здоровья никому не прибавит. Для Даниила Игры-2020 на быстрых кортах в Токио — отличный шанс пополнить коллекцию трофеев, но это может ударить по всей концовке сезона, в частности — по выступлению на US Open.

Not the match I wanted. All respect to @DjokerNole. Proud of my Aussie summer and can't wait to be back next year? #workinprogress @AustralianOpen #AustralianOpen2021 pic.twitter.com/lSaM7na2cq — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 21, 2021

«Для меня всегда было мечтой сыграть на Олимпиаде, так что она в моем календаре, конечно, — отметил Медведев. — Но не могу ее сравнить с турнирами «Большого шлема», она не хуже или лучше, это просто другой турнир. «Большой шлем» выделяется, потому что играется на одних и тех же кортах десятки лет, из пяти сетов. Но Олимпиада еще должна состояться, с коронавирусом разговоры не утихают».

В любом случае к планам на выступление в этом году Даниилу надо подходить очень тщательно. Задачи заработать как можно больше денег у него уже нет, получить как можно больше игрового опыта — тоже. Чемпионские амбиции требуют чемпионского подхода. Наверняка команда Медведева это хорошо понимает.