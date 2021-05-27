Вторая ракетка мира Даниил Медведев начнет Открытый чемпионат Франции матчем с представителем Казахстана Александром Бубликом.

В Париже состоялась жеребьевка второго в году турнира «Большого шлема», после годичной паузы вернувшегося на привычные даты и стартующего 30 мая. Самым любопытным ее итогом стало то, что и в мужском, и в женском одиночном разряде действующие чемпионы угодили в одну половину сетки с лидерами мирового рейтинга и могут встретиться с ними в полуфинале.

По возрастному признаку

Главная интрига мужской жеребьевки обозначилась, когда незадолго до старта «Ролан Гаррос» стало понятно, что в турнир действующий победитель и король грунта Рафа Надаль войдет третьей ракеткой мира. Даже побед на домашнем турнире в Барселоне и «Мастерсе» в Риме оказалось недостаточно, чтобы вернуть вторую позицию, подвинув Даниила Медведева. Первая и вторая ракетки мира не могут встретиться до титульного матча, но четвертого финала «Ролан Гаррос» между Надалем и Новаком Джоковичем в нынешнем году мы точно не увидим.

Вопрос был в том, в какую половину сетки жребий отправит испанца, выигрывавшего в Париже последние четыре года подряд, — в верхнюю к Новаку или в нижнюю к Даниилу. Глядя на результаты, может показаться, что фаворитов решили разделить по возрасту. Ведь сверху, кроме серба с испанцем, оказался еще и Роджер Федерер — битва за место в финале ожидается эпическая. Теоретически Джокович может сыграть с Роджером в четвертьфинале, а с Рафой — в полуфинале. Хотя туда, конечно, еще нужно добраться.

В эту же мясорубку угодили и двое россиян. Более того, седьмая ракетка турнира Андрей Рублев и 24-й номер посева Аслан Карацев попали в одну секцию сетки и могут встретиться друг с другом уже в четвертьфинале. Напомним, что на Australian Open Рублев в 1/4 играл с Медведевым. Турнир он начнет матчем с крепким немцем Яном-Леннардом Штруффом, а в третьем раунде его может ждать встреча или с сербом Душаном Лайовичем, или с грузином Николозом Басилашвили, который в нынешнем году выглядит здорово и взял уже два титула, в том числе и на грунте. Карацев же стартует матчем с квалифаем, затем может попасть на кого-то из парочки ветеранов Фернандо Вердаско — Филипп Кольшрайбер. А в третьем мы рискуем увидеть еще одну встречу Аслана с аргентинцем Диего Шварцманом.

В нижней части сетки же бои будут не менее жаркими. Там собраны Медведев, недавние победители грунтовых «Мастерсов» Саша Зверев и Стефанос Циципас, а также мастер игры на этом покрытии Доминик Тим. Из всей этой компании россиянин, пожалуй, слабее других выглядит на грунте. Да еще и соперник у него прямо на старте максимально неприятный — бывший соотечественник Александр Бублик, представляющий Казахстан. А в третьем раунде можно дойти до мощного американца Райлли Опелки. Что касается четвертого россиянина Карена Хачанова, то он попал в один сектор сетки со Зверевым, и его во втором круге может поджидать японец Кеи Нисикори, а в третьем — испанец Роберто Баутиста Агут.

Александрова против Уильямс, Кузнецова против Азаренко

У девушек жеребьевка отправила в одну половину сетки двух, наверное, главных фавориток турнира — защищающую титул Игу Швентек из Польши, которая недавно ворвалась в топ-10 мирового рейтинга и выиграла престижный турнир в Риме, и первую ракетку мира Эшли Барти. Более того, Барти в свой сектор получила еще и восходящую звезду тура 17-летнюю американку Коко Гауфф, недавно взявшую титул в Парме. Они могут сыграть уже в четвертом круге. А Швентек на этой же стадии рискует получить в соперницы бывшего лидера мирового рейтинга испанку Гарбинье Мугурусу.

Из десяти россиянок в основной сетке «Ролан Гаррос» в верхней части сетки оказались четверо во главе с Екатериной Александровой. Совсем недавно бывшая первой ракеткой страны, она посеяна в Париже 32-й и начнет турнир сразу с матча против Винус Уильямс. А в третьем раунде может попасть на украинку Элину Свитолину.

Из шести представительниц России в нижней половине внимание привлекает олимпийская чемпионка Елена Веснина. Недавно возобновившая карьеру после длительного перерыва, она вернется на «Большие шлемы» матчем с квалифаем. Зато уже во втором раунде может сыграть с чешкой Петрой Квитовой.

Привлекает внимание и предстоящая битва Светланы Кузнецовой с бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко — у девушек на двоих четыре победы на мейджорах. В этом же секторе сетки — 31-й номер посева Анастасия Павлюченкова, которая начнет турнир матчем с американкой Кристиной Макхейл, и один из фаворитов всего «Ролан Гаррос» — еще одна белоруска Арина Соболенко.

Лучшая на данный момент российская теннисистка Вероника Кудерметова, недавно именно на грунте выигравшая дебютный титул, в первом круге встретится с американкой российского происхождения Амандой Анисимовой. А если дойдет до третьего круга, может сыграть с восьмой ракеткой турнира Бьянкой Андрееску из Канады.

Открытый чемпионат Франции. Первый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан)

Аслан Карацев (Россия, 24) — победитель квалификации

Андрей Рублев (Россия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Карен Хачанов (Россия, 23) — Иржи Веселы (Чехия)

Новак Джокович (Сербия, 1) — Теннис Сандгрен (США)

Маттео Берреттини (Италия, 9) — победитель квалификации

Роджер Федерер (Швейцария, 8) — победитель квалификации

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Алексей Попырин (Австралия)

Диего Шварцман (Аргентина, 10) — Лу Яньсюнь (Тайвань, PR)

Александр Зверев (Германия, 6) — победитель квалификации

Доминик Тим (Австрия, 4) — Пабло Андухар (Испания)

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жереми Шарди (Франция)



Женщины

Екатерина Александрова (Россия, 32) — Винус Уильямс (США)

Маргарита Гаспарян (Россия) — Энн Ли (США)

Анна Блинкова (Россия) — победительница квалификации

Варвара Грачева (Россия) — победительница квалификации

Елена Веснина (Россия, PR) — победительница квалификации

Светлана Кузнецова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15)

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла-Энн Фернандес (Канада)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхейл (США)

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Аманда Анисимова (США)

Дарья Касаткина (Россия) — Мисаки Дои (Япония)

Эшли Барти (Австралия, 1) — Бернарда Пера (США)

Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Донна Векич (Хорватия)

Элина Свитолина (Украина, 5) — Осеан Бабель (Франция, WC)

София Кенин (США, 4) — Елена Остапенко (Латвия)

Ига Швентек (Польша, 8) — Кайя Юван (Словения)

Серена Уильямс (США, 7) — Ирина-Кармелия Бегу (Румыния)

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — победительница квалификации

Бьянка Андрееску (Канада, 6) — Тамара Зиданшек (Словения)

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Надя Подороска (Аргентина)

Наоми Осака (Япония, 2) — Патрисия Мария Циг (Румыния)