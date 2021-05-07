«Как твоя жалкая жизнь?» Медведев грубит фанату и проигрывает

А на носу «Ролан Гаррос».

Грунтовый сезон набирает обороты. В воскресенье финиширует престижный турнир в Мадриде. Вот только российские теннисисты, несмотря на десятибалльное начало сезона, в Испании сложили ракетки слишком рано. Никто не добрался даже до четвертьфинала. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев закончили свое выступление в третьем круге. Карен Хачанов вылетел еще в первом круге, уступив Кеи Нисикори.

Даниил сорвался на болельщика — и сильно перегнул

На старте турнира «австралийское чудо» Аслан Карацев красиво разобрался с полуфиналистом последнего «Ролан Гаррос» Диего Шварцманом, но затем оступился на Александре Бублике из Казахстана. Андрей Рублев на тай-брейке третьего сета уступил американцу Джо Изнеру.

Но в самую неприятную историю угодил Даниил Медведев. Дело даже не в том, что он, будучи вторым «сеяным», проиграл чилийцу Кристиану Гарину. Соль в том, как проходил этот матч. После того как южноамериканец в решающем третьем сете сделал брейк и повел 3:1, наш теннисист подошел к трибунам и по-русски обратился к одному из фанатов: «Рот закрой». Очевидно, тот тоже вряд ли кричал Даниилу слова поддержки, но такой персональный подход спортсмена многих удивил.

Оказалось, это были цветочки. После Медведев еще несколько раз затыкал оппоненту рот, а в какой-то момент спросил: «Как твоя жалкая жизнь?»

Medvedev: «How is your miserable life»

And then he tells the fan to shut up. — Nawal (@NawalNadal) May 6, 2021

Судья дал теннисисту предупреждение, и тот вскипел еще сильнее. Ему не понравилась мотивировка. Даниила выбесило, что судья не заметил каких-либо оскорблений с трибун:

— Мы 2 часа 14 минут на корте, а ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо.

А потом Медведев снова вспомнил о тех зрителях, с которыми особенно подружился:

— Надеюсь, у них нет денег на следующий матч. Держу пари, у них нет денег.

Больше ни единого сета в той игре он не взял.

Ситуация, безусловно, некрасивая. Перекрикиваться с болельщиками — это еще можно понять. Эмоции захлестывают. Но вот язвить про «жалкую жизнь» и насмехаться над финансовым состоянием человека — далеко через край. Казалось, после эпического US Open-2019, когда Даниил ругался со всеми подряд, включая болбоев, а дошло все до знаменитого «фака» американским трибунам, теннисист научился управлять гневом и сдерживать эмоции.

Оказывается, нет.

Теперь — в Рим

Все это оптимизма перед Парижем не внушает. Хотя желание Медведева прервать череду неудач на грунте очевидно. За плечами второй ракетки мира финалы в Australian Open и US Open, победа на итоговом турнире АТР в Лондоне, но вот с «Ролан Гаррос» — катастрофа. Ни разу в карьере он не преодолевал даже первый круг. Не так давно Даня даже шутил, что к 2050 году рассчитывает все-таки пробить эту стену.

Однако одно дело прикалываться над собой в декабре и совсем другое — снова получать на грунте от не самого страшного соперника. Наверное, это главным образом и вывело Медведева из себя.

У Рублева с грунтом дела куда лучше, хотя и он любит это покрытие далеко не так сильно, как Надаль. В прошлом году во Франции Андрей дожил до четвертьфинала. Наверное, и теперь у него самые высокие шансы из россиян пройти максимально далеко.

От Карацева после Мельбурна хочется ждать чудес постоянно, да и победа над Джоковичем в Белграде и Шварцманом в Мадриде говорит о том, что играть на глине он может. Но все-таки железно рассчитывать на очередной сенсационный прорыв Аслана на турнире, на котором он дальше квалификации никогда прежде не бывал, слишком наивно. Пройти раунд-другой для начала было бы неплохо.

Что касается девушек, то в Мадриде до полуфинала дошла Анастасия Павлюченкова. Это, безусловно, радует. В матче за выход в финал россиянка проиграла находящейся в сумасшедшей форме белоруске Арине Соболенко. Но в последнее время наши девушки и до четверки доходят по очень большим праздникам. Так что остановиться в шаге от матча за титул — однозначный зачет.

В понедельник стартует традиционный «Мастерс» в Риме. Состав — мощнейший. От России сыграют все вышеупомянутые, а также Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Карен Хачанов. Событие обещает быть очень любопытным, и после Открытого чемпионата Италии пищи для размышлений относительно «Ролан Гаррос» у нас будет еще больше.