Медведев играет в суперреволюционном турнире. Перемены назрели или виновато безумие организаторов?

Тай-брейк при 5:5, отказ от пятисетовых матчей, супер-тай-брейк вместо решающего сета — таким может стать теннис будущего.

На этой неделе первая ракетка России Даниил Медведев и еще семь топ-теннисистов принимают участие в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown в Ницце, который проходит по интересным правилам. Инициатором его проведения выступил известный тренер Патрик Муратоглу. Матчи на Ultimate Tennis Showdown состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится по 8 минут. Всего на матч выделяется 45 минут. Если отрыв в четверти составляет больше 10 очков, она заканчивается. Если теннисист выигрывает первые три четверти, матч заканчивается. При счете 2:2 играется решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмет два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков нет второй подачи — все надо решать первым мячом.

Турнир продолжается несколько дней. С привлечением ТВ, шутками игроков в адрес друг друга, забавными никнеймами (У Медведева — The Chessmaster)... Учитывая, что до старта основной сетки «Ролан Гаррос» осталось меньше недели, время для экспериментов выбрано идеальное. Посоревноваться в таком формате — возможность перезагрузиться перед предстоящим марафоном. При этом идея Муратоглу неновая. Многие тренеры используют похожий формат в тренировочном процессе. Игра на счет даже во время практики вызывает интерес у игроков. Все спортсмены так или иначе не любят проигрывать. Даже когда режутся в карты.

Но называть этот формат как альтернативный классическому не стоит. Это не 15:15, 30:15, 30:40... От которых идет вся психологическая усталость игроков.

— В теннисе есть ряд контрольных точек, которые переходить нельзя, — отметил «СЭ» заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин. — Не стоит делать из него футбол, баскетбол или фехтование. Это вид спорта со своими правилами и традициями. При этом теннису нужны изменения.

Одна из проблем тенниса в том, что это очень непредсказуемый вид спорта для телевидения. Матчи могут растягиваться на очень длительное время, поэтому поставить теннисную трансляцию не на профильный канал — это всегда проблема (в командных игровых видах спорта временные рамки все-таки есть). Во всем мире теннис показывают в основном специализированные каналы и стриминговые платформы. Это не способствует его массовой популяризации.

По мнению Бориса Собкина, необходимо сделать несколько шагов, чтобы сократить время матчей.

Разобраться с тай-брейком

— Необходимо узаконить тай-брейк во всех сетах. Без исключения.

Например, на Уимблдоне в решающем сете назначается тай-брейк только при счете 12:12.

— Сделать единый тай-брейк, чтобы игроки не путались.

Например, на Australian Open в решающей партии при счете 6:6 на тай-брейке нужно набрать 10 очков, а не семь.

— Тай-брейк надо играть при счете 5:5, а не при 6:6.

«В теннисных правилах сказано, что победителем считается игрок, который первым выиграл шесть геймов, но с разницей в два, — говорит Борис Собкин. — Если счет стал 5:5, то уже автоматически теннисист, добравшийся до цифры шесть, с разницей в два выиграть не может. Главный аргумент продолжения борьбы — равное количество подач на равных сторонах. Но мне кажется, что он не столь существенный. В следующем сете все будет наоборот».

Изобретателем тай-брейка является американец Джэймс Ван Ален. В 1970 году ITF впервые разрешила применить эту систему в соревнованиях в качестве эксперимента. В 1971 году тай-брейк был впервые применен на Уимблдоне, а в 1975 году включен в официальные правила мирового тенниса.

Играть по правилам пар ATP

— При счете «ровно» играется решающее очко.

— Вместо решающего сета играть супер-тай-брейк (до 10 очков).

Отказ от пяти сетов

— Понятно, что это история, на «Больших шлемах» совсем другие матчи по накалу борьбы, но если говорить о далекой перспективе, то это реальный сценарий, — считает Борис Собкин. — Так будет проще для телевидения и популярности тенниса у молодежи. При формате из трех сетов при двух вышеуказанных изменениях матч будет длиться максимум полтора часа. Это соизмеримо с футболом.

В ноябре прошлого года победитель 18 «мейджоров» Новак Джокович также предложил отказаться от пятисетовых матчей и проводить все турниры в формате трех партий.

Иного мнения придерживается седьмая ракетка мира Андрей Рублев.

— Я против отмены пятисетовых матчей, — сказал «СЭ» Андрей Рублев. — Турниры «Большого шлема» тем и прекрасны, что там играются пятисетовые матчи. После таких игр понимаешь, зачем ты пашешь на тренировках. Любая победа в матче турнира «Большого шлема» имеет особую ценность для теннисиста. Она показывает твою выносливость, «физику», уровень игры. Это большой тест — можешь ли ты держать один уровень на протяжении трех часов или нет. Когда ты играешь в три сета, твой оппонент может поймать кураж и на протяжении полутора часов показывать такой шикарный теннис, который раньше у него не получался. Этого хватит, чтобы выиграть матч из трех сетов. На шлемах ситуация совершенно иная. Три часа отыграть на кураже нереально, поэтому на «Больших шлемах» гораздо меньше сенсаций. Формат ни в коем случае нельзя менять. Кто качественнее работает, профессиональнее относится к своему телу, тот и выигрывает. Это закономерность.