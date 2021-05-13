«Дело не в плоскости ударов, а в голове». Почему Медведев проваливает второй грунтовый сезон подряд

Эксперты считают, что дело в психологии.

Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает испытывать проблемы на грунте и вновь рискует не преодолеть первый круг «Ролан Гаррос». Из-за перенесенного коронавируса Медведев сыграл пока всего три матча на красной глине, проиграв два из них — Кристиану Гарину в Мадриде и Аслану Карацеву в Риме. В прошлом сезоне у Даниила и вовсе было всего два матча на грунте — поражение от Уго Умбера в Гамбурге и от Мартона Фучовича на «Ролан Гаррос». Объясняя свои прошлогодние неудачи, Даниил сослался на неудобный календарь.

— На все есть разумные причины, — говорил Даниил в декабрьском интервью «СЭ». — Я сыграл два тяжелых турнира в Америке после перерыва в полгода. После этого у меня было три дня отдыха и четыре дня подготовки к грунтовому сезону. Для игроков, у которых грунт — любимое покрытие, этого будет достаточно. Для меня же этого оказалось слишком мало. В прошлом году при хорошей подготовке я показывал хорошую игру на грунте. Мы будем продолжать с командой работать в этом направлении.

Действительно, в 2019 году Медведев дошел до полуфинала «Мастерса» в Монако и до финала в Барселоне. Тогда он обыгрывал на медленном покрытии сразу трех теннисистов топ-10 — Стефаноса Циципаса, Новака Джоковича и Кеи Нишикори. Сейчас о таких результатах приходится только мечтать. Да и сам Даня, похоже, махнул рукой на грунт.

— Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит, мне не нравится находиться на корте — что для меня странно, — говорил россиянин перед турниром в Мадриде.

Даниил вновь вспылил во время матча с Карацевым в Риме: «Для меня это худшая поверхность в мире. Но если тебе нравится быть в грязи, как собака, я не сужу», — сказал Медведев при счете 3:4 во втором сете. Также он попросил супервайзера Герри Армстронга дисквалифицировать его, потому что «так будет лучше для всех».

Дело не в плоскости ударов, а в голове

Своими мыслями о проблемах второй ракетки мира на красной глине «СЭ» рассказал заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин.

— Многие эксперты считают, что плоские удары Даниила, которые притупляются на грунте, не дают ему возможности быть конкурентоспособным. Что вы думаете об этом?

— Мне кажется, что дело не в плоскости ударов, а в голове. Приведу пример с эпизодом в карьере Михаила Южного. Когда он только начинал, то тоже совсем немного подкручивал мяч. Андрей Чесноков, которого я очень люблю, сказал, что Южный никогда не будет достойно играть на грунте из-за плохого вращения. Миша прочитал этот комментарий и напрягся. Я возразил, что на земле необязательно играть топ-спинами, а надо правильно выстроить розыгрыш, чтобы выйти на завершение. Просто для подготовки [завершения] нужно не один-два удара, как на харде, а три-четыре. То есть надо строить игру таким образом, чтобы завершить. А завершить можно по-разному. По иронии судьбы первым турниром, который выиграл Южный, был грунтовый Штутгарт.

Примерно то же самое происходит с Даней. У него сидит мысль, что он не «земляной игрок». Это ему мешает. Если бы он убрал эти мысли из головы и немного перестроил свои действия под грунт, то все могло бы быть в порядке. На харде Медведев не форсирует события — где-то предпочитает длинные розыгрыши, где-то усиливает. На грунте надо по-другому. Мое мнение — у него есть все, чтобы играть успешно на любом покрытии. Что-то похожее было у Энди Маррея, но постепенно он смог адаптироваться к красной глине (после долгих неудач на грунте британец выиграл два «мастерса», обыграв Надаля в Мадриде-2015 и Джоковича в Риме-2016, а также добрался до финала «Ролан Гаррос»-2016. — «СЭ»).

— Движение и подача также должны адаптированы под грунт?

— Немного видоизмененными. На земле больше скольжения. Насчет подачи — сложный вопрос. Посмотрите на Опелку, который сегодня обыграл Карацева, Изнера, Карловича. Грунт — это их стихия. Они большие, но за счет более медленного отскока им легче подстроиться под мяч. А подача эффективна на любом покрытии. Ты можешь не сделать эйс, но забить вторым ударом. Эйсов может быть меньше, а эффективность подачи — выше.

— У кого из наших игроков больше всего шансов достойно выступить на «Ролан Гаррос»?

— В любом турнире «Большого шлема» все зависит от сетки. Ты можешь быть «несеяным» и не нарваться на топ-игроков до второй недели. А можно быть «сеяным», условно с 29-го по 32-е место, но уже во втором-третьем круге играть с лидерами рейтинга. Южный не был «сеяным», когда дошел до своего первого полуфинала турнира «Большого шлема» (US Open-2006). Поэтому если исходить из общих позиций, то наибольшие шансы у Андрея Рублева. Аслана Карацева тоже не стоит сбрасывать со счетов. Еще многое зависит от того, в каком состоянии они приедут в Париж . А состояние, в свою очередь, зависит от предыдущего календаря.

В ожидании июля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что последние результаты Медведева — следствие перенесенного коронавируса.

— Даня не в порядке, физически еще не набрал после болезни. Могу сказать, что он пока и психологически в себе не уверен, ему надо еще набирать в этом аспекте. Время до «Ролан Гаррос» еще есть, посмотрим, — сказал Тарпищев «СЭ».

That's ???? Top 10 wins for @AsKaratsev this season! ?



The Russian takes down World No.2 Medvedev 6-2 6-4 in Rome.



He'll meet Opelka for a place in the quarter-finals.#IBI21 pic.twitter.com/lATlZDHJ6M — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2021

А вот экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что Медведев только и думает о том, чтобы два месяца грунтовых турниров побыстрее подошли к концу.

— У Даниила есть свой стиль, который дает ему большие плоды на быстрых покрытиях, — отметил «СЭ» Евгений Кафельников. — Для перестройки на грунт нужно время и титанические усилия. Не думаю, что у Медведева будет желание и стремление довести свою игру на грунте до идеала. Думаю, что он вполне доволен тем, как играет на быстрых покрытиях.

— Вам не кажется, что неудачи на грунте связаны с психологией?

— Нет. Он не ждет успеха на грунте. Опять будет ждать начала сезона на быстрых покрытиях в июле. Мне кажется, Даниил только и думает, когда уже этот грунтовый сезон закончится. Чтобы побыстрее его забыть.

Медведев потерпел 20 поражений на грунте на уровне основных сеток ATP. У него всего 11 побед.