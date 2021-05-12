Карацев впервые обыграл Медведева. У Даниила снова проблемы на грунте

В российском дерби во втором круге римского «мастерса» Аслан Карацев уверенно обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia. Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:2, 6:4

Длящийся уже полтора месяца грунтовый сезон в мировом теннисе близится к своей высшей точке, ведь до старта Открытого чемпионата Франции осталось меньше трех недель. И «мастерс» в Риме — важнейший этап подготовки к выезду в Париж для элитных игроков. Многие не любят играть перед самым стартом «Шлема», поэтому между кортами «Форо Италико» и «Ролан Гаррос» в календаре лишь четыре турнира категории АТР 250.

Дождь над кортами

Медведев, вернувшийся перед турниром в Риме на второе место в мировом рейтинге, и главное открытие нынешнего сезона Карацев должны были выйти на корт еще во вторник. Но в планы организаторов вмешалась непогода. Во второй половине дня в столице Италии зарядил дождь, остановивший матчи на два с лишним часа. И в итоге встреча соотечественников была отложена до среды. Кстати, прогноз и на этот день был не лучшим, но в итоге обошлось.

С нетерпением матч ожидали, впрочем, не только российские болельщики. С учетом того, что Медведев может уже в ближайшие месяцы покуситься на статус первой ракетки мира, очень любопытно посмотреть, как он сейчас выглядит на грунте. Не секрет, что это покрытие для Даниила никогда не было любимым, играл на нем он неровно. А в нынешнем году еще и умудрился подхватить коронавирус прямо перед «мастерсом» в Монте-Карло и пропустил около месяца. До встречи с Карацевым Медведев успел провести только два матча на земле, в Мадриде — после победы над испанцем Давидовичем Фокиной проиграл чилийцу Гарину.

Make that 5 wins against Top-10 opponents for @AsKaratsev ?



?? Karatsev 6-2, 6-4 Medvedev ?? #IBI21 pic.twitter.com/hfWTq0os2l — ATP Tour (@atptour) May 12, 2021

А вот Карацев проводит очень насыщенную первую половину сезона. Кажется, еще вчера о нем никто из широкой публики не знал, а тот же Медведев после финала Кубка АТР называл «тайным оружием». Но затем были полуфинал дебютного «мейджора» в Австралии, первый в карьере титул в Дубае, победа над Джоковичем в полуфинале домашнего для серба турнира в Белграде и взлет из-за пределов первой сотни на 27-е место в рейтинге АТР. В отличие от Медведева, Аслан уже сыграл десяток матчей на грунте, и семь из них выиграл, в том числе и два против представителей топ-10.

Как говорил сам Медведев, «Карацев сейчас играет на уровне если не первой пятерки, то первой десятки точно».

Своя подача ближе к телу

Впрочем, у столь стремительного взлета есть и обратная сторона — огромное психологическое напряжение. И если пару месяцев назад Карацев казался настоящим «айсменом», особенно рядом со сверхэмоциональными Рублевым и Медведевым, то сейчас и он дает волю чувствам. Это можно было видеть в матче первого круга, который россиянин с большим трудом выиграл у Миомира Кечмановича из Сербии.

Хотя в дебюте матча ни у кого не было больших поводов для переживаний — соперники уверенно держали свою подачу, забирая даже те розыгрыши, которые и не должны были. Карацев пытался поддавить на приеме, но Медведев до поры до времени был надежен. Только в пятом гейме Аслану удалось провести хорошую долгую атаку с приема и дожать оппонента. Он продолжил играть активно и со второй попытки реализовал брейк-пойнт. А затем взял свою подачу под ноль.

Тут вспомнились слова главы ФТР Шамиля Тарпищева о том, что Медведев выше классом, но Карацев сейчас в лучшей форме. И действительно, Аслан ошибался куда реже. В седьмом гейме он заработал еще три брейк-пойнта, и дождался осечки от Медведева. После чего Даниил во время паузы даже ракеткой отогнал от себя оператора. Не помогло — Карацев уверенно довел сет до победы, взяв и четвертый гейм подряд. Происходившее можно объяснить всего парой цифр: если Медведев за первую партию выиграл около половины мячей на своей первой подаче, то Аслан взял 14 из 15 таких розыгрышей.

An all-Russian clash in Rome!



Daniil Medvedev takes on Aslan Karatsev for a place in R3.



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Подобную стабильность Карацев проявлял и во втором сете, который долгое время шел по пути предыдущего. До счета 2:3 оба россиянина держали подачу, не давая сопернику и повода усомниться в том, кто в данный момент хозяин корта. А в шестом гейме впервые за матч «подвис» Карацев. Но хладнокровия в этот момент он не потерял, отыграв брейк-пойнт. Медведев с досады даже сходил поискать улетевшие на трибуну мячи. Их он нашел, а вот психологическое равновесие — нет. И Карацев в следующем гейме при счете 30:30 взял два мяча подряд на первых подачах Медведева. Следом же, как и сет назад, забрал свой гейм всухую. После этого Аслану оставалось только довести дело до итоговой победы, что он и сделал.

Карацев впервые обыграл Медведева на турнирах ATP, но в челенджерах на счету Аслана еще два успеха в 2014 и 2016 годах. Так что можно сказать, что в какой-то степени он неудобный соперник для Даниила. Следующим соперником Карацева станет мощный американец Райли Опелка. А Медведеву остается набирать форму к «Ролан Гаррос» — как показал этот матч, от идеала он пока далек.