Летучий голландец не смог остановить великого серба. Джокович в четвертьфинале Уимблдона

Обидчик Медведева повержен в четырех сетах.

Уимблдон. Мужчины. 4 круг

Новак Джокович — Тим Ван Рейтховен — 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

Тим Ван Рейтховен — открытие сезона, обидчик Медведева и просто талантливый парень с очень хорошей подачей. Голландец проводит ярчайший отрезок своей карьеры: друг за другом шли победы над Фрицом, Оже-Альяссимом, Медведевым, Опелкой и Басилашвили. Но у любой сказки есть конец. Для Рейтховена таким концом стала встреча с Новаком Джоковичем. В день столетия Уимблдона Ноле практически без проблем расправился со своим оппонентом.

Первая встреча

На лице обоих игроков читалось стартовое волнение, все-таки это их первая встреча друг с другом. Матч против Ноле на центральном корте — мечта Ван Рейтховена. Оба игрока волновались, но ранний брейк сыграл свою роль, в результате чего преимущество было на стороне Джоковича. Что Ноле, что Тим совершали ошибки примерно одинакового характера: мяч часто вылетал в ауты из-за того, что они старались сыграть глубоко. Однако Новак был крайне заряжен, здесь у него лучше получался прием, поэтому подача Ван Рейтховена не была столь успешной. Рациональный теннис, ничего экстраординарного, было несколько ошибок в третьем гейме, но в целом все спокойно для сербского теннисиста.

Однако второй сет получился гораздо более напряженным, более эмоциональным и равным по силам. Проигранная партия не входила в планы Джоковича, но железные нервы голландца сделали все для того, чтобы взять этот сет. Ван Рейтховен стал играть еще быстрее, более вариативно. Новак в какой-то момент не понимал, что можно предпринять против своего оппонента. Ключевым моментом стал брейк Тима в седьмом гейме: никакой растяжки Ноле не хватило для того, чтобы спасти те розыгрыши. Вопрос был только в том, насколько долго Ван Рейтхован сможет удержать этот уровень тенниса, так как опыт игры в долгих пятисетовых матчах у него отсутствует.

В третьем сете обновленный Новак показывает то, что должен — суперстабильная игра, практически ни одного проигранного мяча на своей подаче. Он вполне мог повесить Ван Рейтховену «баранку». Все то, что получалось у голландца ранее, исчезло. Вторая партия никак не смутила серба, был очевиден перевес игрового и психологического плана на стороне Новака, он нашел ключ к игре противника.

Взять сет у Джоковича на центральном корте — большого стоит

В финальном сете уже и не было сомнений, что матч останется за сербом. Оборона Ван Рейтхована треснула, силы его покинули. Откровенно говоря, физики голландцу не хватило. Все преимущества Тима нивелировались классом Ноле, чуда не произошло. Тем не менее, взять сет у одного из боссов травяного покрытия, да еще и на центральном корте — дорогого стоит. Если бы за Уимблдон начислялись очки, то Рейтховен взлетел бы на несколько десятков позиций в рейтинге ATP. Где же ты был раньше Тим? Парню 25 лет, но ярко засверкал он только сейчас. Надеемся, что это не скоротечный блеск, а долгосрочное сияние.

Несмотря на отсутствие игровой практики на травяном покрытии перед Уимблдоном, серьезных проблем у Новака не возникло. Очень много совпадений, которые сулят в очередной раз победу Джоковичу на Уимблдоне: сначала большое количество для такого уровня соревнований теннисистов снимается из-за коронавируса, плюс держим в уме отстранение россиян, плюс одно из наиболее удобных покрытий для серба и не очень удобное для Надаля — трава.

Новак уже успешно показал себя в трех матчах, но впереди серьезный соперник — Янник Синнер. Талантливый итальянец встречался с Новаком в 2021 году на грунтовых кортах Монте-Карло, где проиграл за два сета. Но с того момента много воды утекло. Синнер периодически заглядывает в десятку лучших теннисистов мира, постоянно улучшает свою игру на траве, поэтому четвертьфинал для Ноле будет сложнее, чем любой матч, сыгранный на этой неделе. Однако Джокович не проигрывает на центральном корте уже четыре года. Вопрос — сможет ли его остановить Синнер?