Свентек, наконец, проиграла. Игу остановила 37-ракетка мира

Полька уступила в третьем раунде Уимблдона, прервав серию из 37 побед подряд.

Первая ракетка WTA Ига Свентек проиграла в первый раз с 16 февраля и обнулила свою рекордную серию, продолжавшуюся 37 матчей. Рано или поздно это должно было случиться, но мало кто ожидал, что безупречную польку остановит ветеранша из Франции Ализе Корне. Да, француженка в свои 32 года — крепкий середняк, но она никогда не хватала звезд с неба. И ее нынешний успех, скорее следствие морального и физического истощение лидера женского тенниса. Все-таки Светнек пока не готова в одиночку тащить на себе весь тур, да и разговоры о рекордах сильно давили на скромную девушку, которой не привыкла считать себя суперзвездой.

Корт как талисман

Корне победила в двух сетах, встретив серьезное сопротивление только в начале второй партии. Из Иги в этом матче словно выпустили весь воздух — настолько обреченной она выглядела. Про сам матч особо рассказывать нечего — счет на табло полностью отражает историю избиения главной фаворитки лондонского мейджора. Поэтому обратимся к цифрам. 37 побед подряд в исполнении Свентек — это самая продолжительная серия в женском теннисе с 2000 года. Рекорд Мартины Навратиловой, которая в 1984 году не проигрывала 74 встречи кряду, устоял. Да и навряд ли ему что-то всерьез угрожало, ведь при нынешней интенсивности выступлений для этого надо громить всех подряд больше, чем целый сезон.

Победа Корне над Свентек — это первый с 2014 года успех француженки в поединке с действующей первой ракеткой мира. Восемь лет назад Ализе сотворила сенсацию в третьем раунде Уимблдона, повергнув в трех сетах Серену Уильямс. «Мой нынешний успех напоминает мне о том, как я обыграла Серену на том же корте, — отметила Корне после победы над Свентек. — Этот корт становится для меня добрым талисманом. Такие победы — это то, ради чего я живу и тренируюсь каждый день. Я знала, что могу выиграть. И рада, что верила в себя не напрасно».

Африканская надежда

В январе этого года Корне выбила из сетки Открытого чемпионата Австралии Симону Халеп и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Однако не стоит думать, что Ализе — это гроза фаворитов. За свою длинную карьеру она когда-то поднималась на четвертую строчку рейтинга, но это было очень давно. Да, на делит с японкой Аи Сугиямой рекорд по количеству проведенных мейджоров подряд (62 турнира), однако это говорит скорее о стабильности и трудолюбии француженки, а не о ее таланте. Никто не удивится, если на этот раз Корне проиграет уже в следующем матче в Лондоне Айле Томлянович из Австралии.

На нынешнем Уимблдоне Ализе до своей сенсационной победы над Свентек отметилась громким заявлением о ковиде. По ее словам, во время недавнего «Ролан Гарроса» теннисистки сознательно скрывали симптомы простуды, чтобы не оказаться снятыми с соревнований. Тем самым они подвергали опасности заражения здоровых девушек. После таких заявлений разразился скандал, но Корне быстро уточнила, что ее неправильно поняли и, то, о чем она рассказывала — не факты, а слухи.

Что касается итогов выступления на Уимблдоне Свентек, то Ига не вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» впервые за два года. Ее семь выступлений в четвертых раундах семи мейджоров подряд были самой длинной действующей подобной серией. Теперь у польки есть время перевести дух перед US Open и понаблюдать со стороны за титульной битвой на Уимблдоне. Фаворитками здесь становятся третья сеянная Онс Жабер из Туниса и четвертый номер турнира Паола Бадоса из Испании. Для публики, конечно, самой привлекательной представляется победа африканки, которая может стать первой в истории представительницей Черного континента, заработавшей трофей «Большого шлема».