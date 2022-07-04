WTA оштрафовала британцев на миллион из-за недопуска россиян. Когда Уимблдон раскается?

Стало известно о новых санкциях в отношении организаторов Лондонского « мейджора » из-за политического решения по вопросу о теннисистах из России и Белоруссии.

На Уимблдоне закончилась первая неделя — в женском туре результаты, как всегда, нестабильные, учитывая даже вылет первой ракетки мира Иги Свентек. В мужской части сетки теннисные «шоумены» Стефанос Циципас и Ник Кирьос затеяли длительную словесную перепалку во время матча и после него, что закончилось штрафами для обоих игроков. Россияне же в это время продолжают играть на менее значимых турнирах и иногда устанавливают нестандартные и неприятные достижения.

Шоу в матче Кирьоса и Циципаса

Когда стало понятно, что на Уимблдоне в одном матче друг против друга выйдут Ник Кирьос и Стефанос Циципас, все ожидали шоу. Оба теннисиста эмоционально ведут себя на корте, нередко допуская словесные перебранки с болельщиками, судьями и соперниками, а под горячую руку им может попасть какая-нибудь несчастная ракетка. Игра получилась жаркой: грек дважды за матч получал предупреждения и был оштрафован на очко. Проиграв второй сет, Стефанос выбил мяч на трибуны, а Ник попросил судью засчитать ему поражение.

Арбитр ответил, что на такое жесткое наказание это не тянет. «Он выбил мяч на трибуны, *****. Ты тупой? Его нужно дисквалифицировать», — возмутился австралиец, напомнив, что подобное было в матче на US Open-2020, когда дисквалифицировали Новака Джоковича. В итоге на Уимблдоне греческий спортсмен был оштрафован на 10 тысяч долларов, а Кирьос — на 4 тысячи за ругань. Для Ника это не первый штраф на нынешнем турнире — в матче первого круга против Пола Джабба с него взяли 10 тысяч, а это наказание наряду с тем, что у Циципаса, — крупнейшее на турнире.

Австралиец потом заявил, что Стефаноса часто накрывали эмоции, но он уважает его как соперника и даже любит, а также близко дружит с его братом. Циципас же ответил, что когда на приеме попал в ограждение и получил штрафное очко, то очень хотел попасть в Кирьоса, чтобы «остановить этот цирк». Еще Ник говорил о том, что невероятно популярен и везде собирает полные стадионы, а Стефаноса никто не любит: «У него какие-то серьезные проблемы. Меня в раздевалке любят, я популярный. А его никто не любит. Это правда, поэтому нужно об этом сказать».

В конце концов, Циципас обвинил Кирьоса в буллинге, предположив, что в школе тот был хулиганом. А разговаривает после каждого розыгрыша австралиец затем, чтобы сбить соперника с ритма и вывести его из себя. Тот матч Стефанос проиграл в четырех сетах, а вот Ник прошел дальше, по утверждению Циципаса, во многом благодаря провокационному поведению на корте. А после окончания матча грек выложил пост в социальных сетях, подписав его той же цитатой, что используется на татуировке Кирьоса: «Дайте человеку маску, и он проявит настоящего себя».

Параллельно происходил матч с участием Рафаэля Надаля и итальянца Лоренцо Сонего, который получился менее драматичным, но тоже не без изюминки. В конце третьего сета испанец подозвал соперника к сетке и пожаловался, что тот слишком протяжно стонет при ударах. Потом Надаль извинился, но своих слов о стонах не забрал: «Меня поражало то, как он стонал. В том числе прямо перед моим ударом с лета. В предыдущем гейме он так не делал». Но в матче Рафа выиграл достаточно легко, так что этот инцидент привлек не такое большое внимание.

Миллионный штраф за недопуск россиянок

В женском туре тоже не все так спокойно, начиная от эмоционального взрыва Алены Остапенко, которая проиграла на Уимблдоне 34-летней Татьяне Марии. Латвийка заявила, что была фаворитом, а сопернице просто повезло, бросила бутылкой в стул, уронив его, а также обратилась к маме и тренеру, потребовав от них уйти с трибуны и закрыть рот.

При этом были и новости, связанные с россиянками. Самая большая из них — это штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). По данным британских СМИ, эти теннисные структуры должны заплатить миллион долларов от WTA за недопуск россиян и белорусов на предуимблдонские турниры. Обе наказанные организации недовольны решением и собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства. Вот только сделать они это смогут только после выплаты соответствующего штрафа.

При этом организаторы Уимблдона по-прежнему не жалеют о своем политическом решении, которое обернулось для них серьезными репутационными и материальными потерями. Но для организаторов остальных «Больших шлемов» это серьезный урок. Навряд ли кто-то в ближайшее время рискнет повторить трюк с недопуском россиян.

Золотой антисет Вихлянцевой

Тем временем россияне даже в такое время продолжают играть, хоть и выступают не на самых крупных турнирах. 175-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла на корт против украинки Катерины Байндль, которая в рейтинге находится несколько выше, и одолела ее практически за три часа. Во втором сете Селехметьева упустила матчбол, но зато сумела отыграться в третьем со счета 0:2, а потом и 1:3. В итоге россиянка выиграла турнир ITF в Монпелье, а вскоре дебютирует в топ-150 женского рейтинга.

А вот другая наша соотечественница добилась уникального достижения, правда со знаком минус. Наталья Вихлянцева играла в квалификации турнира в Контрексевиле с немкой Леной Пападакис и снялась во втором сете. При этом россиянка не выиграла ни одного гейма до снятия, а в первом сете не смогла взять ни одного розыгрыша. Так что это получилась не просто «баранка», а самый настоящий «золотой сет», только в пользу Пападакис. Это крайне редкое событие в профессиональном теннисе. За последние десятилетия известны лишь пару десятков матчей, в которых один игрок взял 24 розыгрыша в одном сете, не уступив ни одного. Что касается Вихлянцевой, то во второй партии в Контрексевиле она немного пришла в себя, и второй сет уже не был золотым — за четыре проигранных гейма россиянка все-таки взяла пять розыгрышей.