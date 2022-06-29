Теннисисты могли обманывать с коронавирусом на «Ролан Гаррос»? Срыв покровов

Откровения французской теннисистки Ализе Корне могут иметь очень серьезные последствия.

Снятие итальянца Маттео Берреттини и хорвата Марина Чилича с Уимблдона из-за положительных тестов на коронавирус — самая обсуждаемая тема старта британского «мейджора». Это и понятно, учитывая, что Маттео считался одним из главных фаворитов в мужской сетке. Берреттини написал пронзительный пост в своих социальных сетях, а ряд теннисистов решили поддержать его в своих интервью. История сошла бы на нет, если бы не откровения бывшей 11-й ракетки мира Ализе Корне.

Эпидемия коронавируса в Париже

Француженка заявила, что всего месяц назад на «Ролан Гаррос» — 2022 коронавирус был не только у прошлогодней победительницы Барборы Крейчиковой, но еще у многих других теннисисток — они просто договорились не сообщать об этом организаторам. Отказавшись сдавать тесты по своей инициативе.

«Ковид теперь будет всегда, все девушки в туре привиты, — заявила 32-летняя Корне, отвечая на вопрос про Берреттини и Чилича. — На «Ролан Гаррос» была вспышка, но мы ничего не говорили. У многих были симптомы гриппа, например першило в горле, но все играли без проблем. Между нами было негласное соглашение — не делать анализы самостоятельно, чтобы не создавать лишних проблем. Когда мы увидели, что Крейчикова снимается из-за COVID-19 (чешка проиграла в первом круге в одиночном разряде, а потом снялась с парного после положительного теста), то многие удивились. Я видела, как девушки носили маски, потому что не хотели никого заразить во внесоревновательный период... Но я не буду больше говорить на эту тему».

Ализе Корне. Фото AFP

Организаторы Уимблдона в настоящее время следуют рекомендациям правительства Великобритании, которые не требуют от игроков самостоятельно проходить тестирование и даже изолироваться в случае положительного результата теста. Это означает, что игроки сами принимают решение о снятии с турнира. Во многом это связано с тем, что прошлом году на Уимблдоне был всего один случай заражения коронавирусом — положительный тест сдала Йоханна Конта.

При этом сознательных теннисистов хватает. По сообщениям инсайдеров, более 70 процентов участников самостоятельно сделали тест перед стартом турнира «Большого шлема».

«Я думаю, что это нормальная практика, когда игроки самостоятельно делают тест, — сказала 12-я ракетка мира Кори Гауфф. — Если вы чувствуете симптомы болезни, то сделайте тест. Это очевидное решение. Если бы я почувствовала какие-либо симптомы COVID-19, я бы никогда не подумала о том, чтобы скрывать это. Это нечестно по отношению к другим. По-хорошему, нам не нужно тестироваться каждый день или через день. Я не хочу возвращаться к этой практике. Всегда боишься не пройти тестирование, тратишь на это свободное время. Но и скрывать болезнь недопустимо. После вакцинирования, мы как бы знаем, очень трудно заболеть коронавирусом. Но все-таки это происходит».

Будет ли расследование?

Помимо Гауфф еще несколько игроков тура намекнули, что заявление Корне некорректны. Опытная француженка постаралась объясниться в соцсетях: «Я сказала, что подозревала несколько случаев ковида во время «Ролан Гаррос», у меня нет доказательств, — написала Корне. — Так я хотела подчеркнуть, что вирус — теперь часть нашей жизни».

От WTA пока не поступало никаких официальных комментариев на эту горячую тему, но, безусловно, напрашивается провести расследование. Если теннисистки действительно выступали на «Ролан Гаррос» с симптомами коронавируса и не сдавали тесты из-за сговора друг с другом, то туру стоит вновь вернуться к регулярному тестированию. Все-таки, учитывая последствия ковида, здоровье должно быть на первом месте.

Интересно было бы услышать и мнение Иги Швентек. Лидер WTA сейчас имеет непререкаемый авторитет, и возможно, ее слова пролили бы свет на то, что действительно происходило в Париже.