Олимпийскому чемпиону по теннису удалили опухоль в мозгу. Что известно о состоянии Мирного

Десятикратный победитель турнира «Большого шлема» из Белоруссии борется с раком.

Максим Мирный является самым титулованным теннисистом Белоруссии всех времен. Пусть в одиночном разряде он выиграл всего один турнир, зато в паре и миксте добился феноменальных успехов — стал олимпийским чемпионом, завоевал десять титулов на «Больших шлемах», а также долгое время был первой ракеткой мира. Но сейчас у 46-летнего Мирного куда более сложное испытание в жизни — на днях ему удалили опухоль в мозгу, причем речь, судя по всему, идет о злокачественном образовании.

Побеждал Федерера, выигрывал «Шлемы» с Сереной

Максим на протяжении своей долгой карьеры считался образцом профессионального отношения к делу и любви к игре. В одиночке, правда, складывалось все не идеально — свой единственный трофей ATP Мирный завоевал в 2003-м в Роттердаме, еще трижды уступал в финалах, а на «Больших шлемах» его наивысшим достижением стал четвертьфинал US Open-2002, где он, кстати, в четвертом круге переиграл будущую теннисную легенду — швейцарца Роджера Федерера.

Вообще за карьеру белорус в одиночке обыгрывал и помимо Федерера многих суперзвезд — Пита Сампраса, Марата Сафина, Густаво Куэртена, Ллейтона Хьюитта, Евгения Кафельникова... Но стабильности ему не хватало, отсюда и только 18-е место в рейтинге на пике карьеры. Зато в паре прекрасно играющий у сетки Мирный не просто добился большего — он стал настоящей легендой, завоевав 52 титула, не считая достижений в миксте.

Максим в мужских парах дважды выигрывал US Open и четыре раза «Ролан Гаррос», в миксте стал победителем Уимблдона и трех US Open. Причем два титула в смешанном разряде он выиграл в дуэте с американкой Сереной Уильямс. Есть в карьере Мирного и золото на Олимпийских играх — в 2012-м в финале микста вместе с Викторией Азаренко они обыграли британцев Энди Маррея и Лору Робсон. Кроме того, в 2003-м он впервые стал первой ракеткой мира в паре (всего был на вершине 57 недель), на протяжении пяти сезонов завершая год в топ-5 и девяти — в топ-10.

Игровую карьеру Мирный, кстати, закончил не так и давно, в ноябре 2018-го в возрасте 41 года, а уже со следующего сезона в качестве тренера начал сотрудничество с лидером японского тенниса Кеи Нисикори и даже исполнял обязанности капитана сборной Японии на ATP Cup-2021. Но добиться успеха с Нисикори не получилось во многом из-за травматичности Кеи, регулярно выбывавшего на длительные сроки из-за травм. Кроме того, Мирный известен как образцовый семьянин — давно женат, у него четверо детей. Он также довольно успешно занимался бизнесом, в Минске есть теннисный центр его имени. Однако идиллию разрушили внезапные проблемы со здоровьем.

Максим Мирный и Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Операция прошла успешно

Сразу подчеркнем, что об опухоли, тем более злокачественной, сам Максим ничего не говорил. Об этом сообщило Smartpress.by со ссылкой на информированные источники. В издании сообщили, что немногим более месяца назад Максим обратился к врачам с жалобами на головные боли. И по результатам МРТ и была обнаружена опухоль в мозгу. После чего спортсмену провели трепанацию черепа, удалив злокачественное образование. Как сообщил источник: «Операция длилась восемь часов и прошла очень успешно». Сама операция прошла в Белоруссии, а реабилитацию он отправился проводить за пределами страны.

Понятно, что если информация подтвердится, диагноз Мирного очень серьезный. Но хочется надеяться, что благодаря успешной операции легенда белорусского тенниса сможет побороть болезнь и вернуться к полноценной жизни. Теннисисты и раньше сталкивались с онкологическими заболеваниями. Так, легендарная Мартина Навратилова весной уходящего года сообщила, что победила рак горла и справилась с рецидивом рака молочной железы. Другая теннисная знаменитость прошлого Крис Эверт недавно заявила, что у нее случился рецидив ракового заболевания, но настроена на успешную борьбу. С лимфомой Ходжкина в свое время справилась перспективная россиянка Алиса Клейбанова — она даже вернулась в теннис, но карьерных успехов не добилась. Были и другие истории с хеппи-эндом, но, к сожалению, не обошлось и без потерь. В частности, в 2014-м в возрасте 30 лет от рака печени скончалась британская теннисистка Елена Балтача — дочь футболиста сборной СССР Сергея Балтачи.